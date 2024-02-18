5 отзывов оставили туристы

Проникнитесь уникальной атмосферой Лондона, прогуливаясь по Гранд-Юнион-каналу.Эта экскурсия откроет вам неизведанные страницы истории: от роли канала в промышленной революции до секретов знаменитых личностей, связанных с этим местом.Вас ожидает знакомство с

архитектурными шедеврами Джона Нэша, откровения о медвежонке Паддингтоне и истории британских инженеров. Завершится прогулка в уютном питомнике растений, где можно будет насладиться кофе и обсудить услышанное. Экскурсия подходит для семейного досуга, включая возможность посещения кафе. Не упустите шанс увидеть другой Лондон - тихий и умиротворенный, полный историй и зелени

Описание экскурсии

Гранд-Юнион-канал под лейтмотив истории

Вы узнаете, как зарождался этот район во времена промышленной революции 18-19 веков и как каналы в итоге проиграли конкуренцию железной дороге, оставшись лишь приятным местом для отдыха. Я покажу вам секретное убежище всех лондонских таксистов и многие творения любимого архитектора короля Георга IV — Джона Нэша. В конце вы пройдёте к тайному питомнику растений, спрятанному во дворах. Здесь за чашечкой кофе можно будет отдохнуть, поделиться впечатлениями и задать мне вопросы.

Зигмунд Фрейд, пенициллин и британские инженеры

Вы услышите занимательные факты, связанные с Гранд-Юнион-каналом. Об истории возникновения пенициллина и месте рождения всех королевских детей. О том, где и почему Зигмунд Фрейд проводил лето 1935 года. О медвежонке Паддингтоне и британских чудо-инженерах времен промышленной революции, которые чуть не оказались в Российской империи. Множество странных и непохожих фактов удивят вас и погрузят в особый микроклимат района.

Организационные детали