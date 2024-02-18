5 отзывов оставили туристы

Вас ждет погружение в историческую атмосферу Лондона, прогулка вдоль Гранд-Юнион-канала с рассказами о его прошлом
Проникнитесь уникальной атмосферой Лондона, прогуливаясь по Гранд-Юнион-каналу.
Эта экскурсия откроет вам неизведанные страницы истории: от роли канала в промышленной революции до секретов знаменитых личностей, связанных с этим местом.
Вас ожидает знакомство с читать дальшеуменьшить
архитектурными шедеврами Джона Нэша, откровения о медвежонке Паддингтоне и истории британских инженеров.
Завершится прогулка в уютном питомнике растений, где можно будет насладиться кофе и обсудить услышанное. Экскурсия подходит для семейного досуга, включая возможность посещения кафе. Не упустите шанс увидеть другой Лондон - тихий и умиротворенный, полный историй и зелени
Вы узнаете, как зарождался этот район во времена промышленной революции 18-19 веков и как каналы в итоге проиграли конкуренцию железной дороге, оставшись лишь приятным местом для отдыха. Я покажу вам секретное убежище всех лондонских таксистов и многие творения любимого архитектора короля Георга IV — Джона Нэша. В конце вы пройдёте к тайному питомнику растений, спрятанному во дворах. Здесь за чашечкой кофе можно будет отдохнуть, поделиться впечатлениями и задать мне вопросы.
Зигмунд Фрейд, пенициллин и британские инженеры
Вы услышите занимательные факты, связанные с Гранд-Юнион-каналом. Об истории возникновения пенициллина и месте рождения всех королевских детей. О том, где и почему Зигмунд Фрейд проводил лето 1935 года. О медвежонке Паддингтоне и британских чудо-инженерах времен промышленной революции, которые чуть не оказались в Российской империи. Множество странных и непохожих фактов удивят вас и погрузят в особый микроклимат района.
Организационные детали
По желанию, вы можете приобрести напитки и ланч в кафе в конце прогулки.
На прогулку можно с детьми.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около центрального входа на Вокзал Паддингтон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 254 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — Лондон читать дальшеуменьшить
глазами местного жителя и искусствоведа. Предлагаю групповые и индивидуальные экскурсии по любимым районам Лондона, а также по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. Я живу здесь более 10 лет и постоянно открываю для себя что-то новое. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Татьяна очень хорошо составила маршрут и подготовила материал по теме. В течение 2,5 часовой прогулки мы узнали много нового и интересного о Великобритании, истории создания железной дороги, разветвленной сети каналов, метро и других изобретений. Приятно удивил район лондонсих каналов, прогулка по которому действительно стала открытием неизвестного в знакомом городе.
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М
Марина
Добрый день, спасибо большое Татьяне за экскурсию, было очень интересно и познавательно, а главное очень душевно и тепло. Так произашло, что экскурсия была в дождливый день, но это не чуть читать дальшеуменьшить
не испортило наше путешествие по "маленькой Винеции" в Лондоне.
Чувствуется, что Татьяне очень нравится то что она делает, она с большим интересом и упоением рассказывает об архитектуре зданий, событиях, людях и о жизни в целом этого райончика.
Еще Татьяна очень любит Лондон и эту любовь она передаёт своим слушателям.
Прекрасный рассказчик, замечательно подготовленная (помимо самой экскурсии, очень много показывает исторических фотографий, картинок итд), очень и очень ответственный человек.
Спасибо Вам огромное.
24.10.2019, Одесса.
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D
Dmitriy
Недавно был в Лондоне с дочерью. Совершенно случайно увидели индивидуальную экскурсию по городу в тур. фирме "Tripster”. Мы решили выбрать экскурсию «Маленькая Венеция». И я, и моя дочь просто в читать дальшеуменьшить
восторге! Это было замечательно. Это какой-то новый, нестандартный и свежий взгляд на экскурсии. Это для тех, кто любит гулять по городу со своими детьми, любит узнавать новое, интересное, захватывающее в увлекательной форме. Татьяна показала нам совершенно нестандартные и не всем известные закоулки Лондона. И для меня тоже эта экскурсия стала настоящим открытием. Всем было легко и интересно. Огромное спасибо гиду! Также, живя 5 лет в Великобритании, Татьяна рассказала нам огромное количество полезной информации, которую другим образом узнать довольно таки не просто. Всем советуем!
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О
Оксана
Очень интересная и насыщенная экскурсия, много нового и забытого… Место само по себе невероятно атмосферное. Гид Татьяна, прекрасный рассказчик и опытный гид. Татьяна даже помогла нам забронировать столик на ужин в читать дальшеуменьшить
прекрасном месте после экскурсии.
Отдельное спасибо за выдержку и умение подстраиваться под группу: у нас была группа от мала (6 лет) до велика и естественно, немного не сконцентрирована и шумна. Татьяна нашла нам и мороженное для детей по дороге, и лавочки, чтобы никто не уставал и в целом сохраняла присутствие духа хотя с нашей компанией было сложно.
В общем рекомендуем!
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Алексей
Это была приятная прогулка с Татьяной по не очень для меня известному, но яркому и красочному маршруту вдоль любопытных лондонских каналов. В компании Татьяны было очень интересно изучать новое место. Интересен рассказ об истории возникновения каналов и их дальнейшей судьбе до сегодняшнего времени. Татьяна, спасибо Вам за прекрасную прогулку и отличные фотографии!
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О
Олеся
Очень понравилась экскурсия. Дети тоже слушали с удовольствием. Считая, что, в основном, группа состояла из подростков и они хорошо слушали, значит, было интересно. Мы посмотрели необычный Лондон. Это оказалось очень интересным. Татьяна не заваливала нас сухими фактами, экскурсия была живой. Спасибо Татьяне за экскурсию.
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