5 отзывов оставили туристы

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Прогулка по лондонской Венеции

Уловить дух нешаблонного места в городе и узнать о нём поразительные факты

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 🚩Встреча около центрального входа на Вокзал Паддингтон
  • Заказать экскурсию

£182 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Tatiana
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Tatiana – Гид по Лондону
Гладь воды, плакучие ивы, баржи с цветами и лейками и самые наглые водоплавающие — такого Лондона вы ещё не видели! Прогуливаясь по Гранд-Юнион-каналу и слушая любопытные истории 📖, вы проникнитесь нетипичной атмосферой деловой столицы.

Я расскажу о том, как возник канал, какая у него была функция и что за события происходили в этом непохожем на остальной Лондон районе.
Прогулка по лондонской Венеции
Прогулка по лондонской Венеции

Что вас ожидает

Гранд-Юнион-канал под лейтмотив истории
Вы узнаете, как зарождался этот район во времена промышленной революции 18-19 веков и как каналы в итоге проиграли конкуренцию железной дороге, оставшись лишь приятным местом для отдыха. Я покажу вам секретное убежище всех лондонских таксистов и многие творения любимого архитектора короля Георга IV — Джона Нэша. В конце вы пройдёте к тайному питомнику растений, спрятанному во дворах. Здесь за чашечкой кофе можно будет отдохнуть, поделиться впечатлениями и задать мне вопросы.

Зигмунд Фрейд, пенициллин и британские инженеры
Вы услышите занимательные факты, связанные с Гранд-Юнион-каналом. Об истории возникновения пенициллина и месте рождения всех королевских детей. О том, где и почему Зигмунд Фрейд проводил лето 1935 года. О медвежонке Паддингтоне и британских чудо-инженерах времен промышленной революции, которые чуть не оказались в Российской империи. Множество странных и непохожих фактов удивят вас и погрузят в особый микроклимат района.

Организационные детали

  • По желанию, вы можете приобрести напитки и ланч в кафе в конце прогулки.
  • На прогулку можно с детьми.
Прогулка по лондонской Венеции
Прогулка по лондонской Венеции
Прогулка по лондонской Венеции
Прогулка по лондонской Венеции
Прогулка по лондонской Венеции
Прогулка по лондонской Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около центрального входа на Вокзал Паддингтон.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Искусствовед, арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств, РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). Предлагаю групповые и индивидуальные искусствоведческие экскурсии по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. А также с удовольствием познакомлю вас со своими любимыми районами Лондона. Я живу в Лондоне 5 с половиной лет и занимаюсь любимым делом. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
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5 отзывов оставили туристы

Юлия
17 марта 2020
Интересная, необычная экскурсия. Прогулка с удовольствием и при этом с информацией.
29 октября 2019
Добрый день, спасибо большое Татьяне за экскурсию, было очень интересно и познавательно, а главное очень душевно и тепло. Так произашло, что экскурсия была в дождливый день, но это не чуть не испортило наше путешествие по "маленькой Винеции" в Лондоне. Чувствуется, что Татьяне очень нравится то что она делает, она с большим интересом и упоением рассказывает об архитектуре зданий, событиях, людях и о жизни в целом этого райончика. Еще Татьяна очень любит Лондон и эту любовь она передаёт своим слушателям. Прекрасный рассказчик, замечательно подготовленная (помимо самой экскурсии, очень много показывает исторических фотографий, картинок итд), очень и очень ответственный человек. Спасибо Вам огромное. 24. 10. 2019, Одесса.
15 июля 2019
Очень понравилась экскурсия. Дети тоже слушали с удовольствием. Считая, что, в основном, группа состояла из подростков и они хорошо слушали, значит, было интересно. Мы посмотрели необычный Лондон. Это оказалось очень интересным. Татьяна не заваливала нас сухими фактами, экскурсия была живой. Спасибо Татьяне за экскурсию.
9 июля 2019
Очень интересная и насыщенная экскурсия, много нового и забытого... Место само по себе невероятно атмосферное. Гид Татьяна, прекрасный рассказчик и опытный гид. Татьяна даже помогла нам забронировать столик на ужин в прекрасном месте после экскурсии. Отдельное спасибо за выдержку и умение подстраиваться под группу: у нас была группа от мала (6 лет) до велика и естественно, немного не сконцентрирована и шумна. Татьяна нашла нам и мороженное для детей по дороге, и лавочки, чтобы никто не уставал и в целом сохраняла присутствие духа хотя с нашей компанией было сложно. В общем рекомендуем!
2 июля 2019
Недавно был в Лондоне с дочерью. Совершенно случайно увидели индивидуальную экскурсию по городу в тур. фирме "Tripster”. Мы решили выбрать экскурсию «Маленькая Венеция». И я, и моя дочь просто в восторге! Это было замечательно. Это какой-то новый, нестандартный и свежий взгляд на экскурсии. Это для тех, кто любит гулять по городу со своими детьми, любит узнавать новое, интересное, захватывающее в увлекательной форме. Татьяна показала нам совершенно нестандартные и не всем известные закоулки Лондона. И для меня тоже эта экскурсия стала настоящим открытием. Всем было легко и интересно. Огромное спасибо гиду! Также, живя 5 лет в Великобритании, Татьяна рассказала нам огромное количество полезной информации, которую другим образом узнать довольно таки не просто. Всем советуем!

Tatiana проводит ещё 5 экскурсий

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