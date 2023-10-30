Узнать обо всём, что скрывалось за дверьми средневековых операционных
Расскажу, благодаря чему это произошло, что делали зрители в операционной в 19 веке, чьи тела можно было вскрывать во имя науки, а также много других захватывающих фактов.
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Описание
Что вас ожидает
Уникальные экспонаты Wellcome Collection. Вспомним шаманов и цирюльников, которые лечили болезни амулетами и кровопусканием, и поговорим о том, как к 20 веку хирургия стала одной из самых уважаемых отраслей медицины.
Анестезия 19 века. Обсудим первые препараты анестезии — эфир и хлороформ. Я объясню, чего боялись пациенты и врачи, применявшие их.
Пульверизатор — аппарат, которым пользовался выдающийся английский хирург Джозеф Листер. Расскажу, что думали о новом приборе его коллеги-врачи.
Поразительные рассказы тех, кто был в операционном театре в роли зрителя. Вы поймёте, что вообще делали зрители в операционной, узнаете, какими качествами должен был обладать хирург в 19 веке и что он кричал перед началом операции.
Восковые анатомические модели 18–19 веков. Поражаясь их точности, мы представим себя в роли хирургов-анатомов и поговорим об устройстве человеческого тела.
Истории о вскрытии тел. Я объясню, почему раньше эта процедура была проблематичной, чьи тела можно было вскрывать во имя науки, а чьи нельзя, и хватало ли таких тел всем медицинским студентам. Спойлер: в Великобритании с развитием медицины в 18 веке появился новый вид преступной деятельности — охотясь за телами умерших, воскресители держали в страхе живых.
Разговор о развитии хирургии в Англии. Поделюсь, почему в Великобритании хирургов называют мистером/мисс/миссис, в то время как в других странах практикующих врачей зовут докторами.
А также вы узнаете:
- что общего между парикмахерами, цирюльниками и хирургами,
- кто и зачем изобрел одноразовые резиновые перчатки,
- кто из монархов Великобритании первым использовал хлороформ, тем самым сделав ему отличную рекламу,
- что объединяло операционную 19 века и театр,
- что такое barber’s pole (шест парикмахера) и что общего у этого символа с историей медицины.
Организационные детали
Вход в музей науки бесплатный, но нужно забронировать билет, чтобы избежать очереди. Я с удовольствием сделаю это для вас.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у главного входа в музей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.