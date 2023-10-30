Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки

Узнать обо всём, что скрывалось за дверьми средневековых операционных

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200 лет назад хирургия была жестока и ограничена. В операционных люди кричали от боли, их привязывали к столу, чтоб они не сбежали. Были случаи, когда пациенты умирали от шока. К 20 веку всё изменилось. Хирургия стала прогрессивной отраслью медицины.

Расскажу, благодаря чему это произошло, что делали зрители в операционной в 19 веке, чьи тела можно было вскрывать во имя науки, а также много других захватывающих фактов.
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Уникальные экспонаты Wellcome Collection. Вспомним шаманов и цирюльников, которые лечили болезни амулетами и кровопусканием, и поговорим о том, как к 20 веку хирургия стала одной из самых уважаемых отраслей медицины.
Анестезия 19 века. Обсудим первые препараты анестезии — эфир и хлороформ. Я объясню, чего боялись пациенты и врачи, применявшие их.
Пульверизатор — аппарат, которым пользовался выдающийся английский хирург Джозеф Листер. Расскажу, что думали о новом приборе его коллеги-врачи.
Поразительные рассказы тех, кто был в операционном театре в роли зрителя. Вы поймёте, что вообще делали зрители в операционной, узнаете, какими качествами должен был обладать хирург в 19 веке и что он кричал перед началом операции.
Восковые анатомические модели 18–19 веков. Поражаясь их точности, мы представим себя в роли хирургов-анатомов и поговорим об устройстве человеческого тела.
Истории о вскрытии тел. Я объясню, почему раньше эта процедура была проблематичной, чьи тела можно было вскрывать во имя науки, а чьи нельзя, и хватало ли таких тел всем медицинским студентам. Спойлер: в Великобритании с развитием медицины в 18 веке появился новый вид преступной деятельности — охотясь за телами умерших, воскресители держали в страхе живых.
Разговор о развитии хирургии в Англии. Поделюсь, почему в Великобритании хирургов называют мистером/мисс/миссис, в то время как в других странах практикующих врачей зовут докторами.

А также вы узнаете:

  • что общего между парикмахерами, цирюльниками и хирургами,
  • кто и зачем изобрел одноразовые резиновые перчатки,
  • кто из монархов Великобритании первым использовал хлороформ, тем самым сделав ему отличную рекламу,
  • что объединяло операционную 19 века и театр,
  • что такое barber’s pole (шест парикмахера) и что общего у этого символа с историей медицины.

Организационные детали

Вход в музей науки бесплатный, но нужно забронировать билет, чтобы избежать очереди. Я с удовольствием сделаю это для вас.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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