Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Узнайте, как хирургия из жестокой практики превратилась в уважаемую науку. В музее науки вас ждут уникальные экспонаты и удивительные истории
Двести лет назад хирургия была пугающей и жестокой. Пациенты кричали от боли, привязанные к столу. В 20 веке всё изменилось. Экскурсия в музее науки расскажет, как это произошло.
Узнайте о первых читать дальшеуменьшить
анестетиках, таких как эфир и хлороформ, и о том, как зрители наблюдали за операциями. Вас ждут рассказы о восковых моделях и истории вскрытия тел. Поймете, почему в Великобритании хирургов называют мистерами, а не докторами
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🔍 Уникальные экспонаты
🕰️ Исторические факты
📚 Захватывающие истории
👨⚕️ Эволюция хирургии
🎭 Операционная как театр
Что можно увидеть
Wellcome Collection
Описание экскурсии
Уникальные экспонаты Wellcome Collection. Вспомним шаманов и цирюльников, которые лечили болезни амулетами и кровопусканием, и поговорим о том, как к 20 веку хирургия стала одной из самых уважаемых отраслей медицины. Анестезия 19 века. Обсудим первые препараты анестезии — эфир и хлороформ. Я объясню, чего боялись пациенты и врачи, применявшие их. Пульверизатор — аппарат, которым пользовался выдающийся английский хирург Джозеф Листер. Расскажу, что думали о новом приборе его коллеги-врачи. Поразительные рассказы тех, кто был в операционном театре в роли зрителя. Вы поймёте, что вообще делали зрители в операционной, узнаете, какими качествами должен был обладать хирург в 19 веке и что он кричал перед началом операции. Восковые анатомические модели 18–19 веков. Поражаясь их точности, мы представим себя в роли хирургов-анатомов и поговорим об устройстве человеческого тела. Истории о вскрытии тел. Я объясню, почему раньше эта процедура была проблематичной, чьи тела можно было вскрывать во имя науки, а чьи нельзя, и хватало ли таких тел всем медицинским студентам. Спойлер: в Великобритании с развитием медицины в 18 веке появился новый вид преступной деятельности — охотясь за телами умерших, воскресители держали в страхе живых. Разговор о развитии хирургии в Англии. Поделюсь, почему в Великобритании хирургов называют мистером/мисс/миссис, в то время как в других странах практикующих врачей зовут докторами.
А также вы узнаете:
что общего между парикмахерами, цирюльниками и хирургами,
кто и зачем изобрел одноразовые резиновые перчатки,
кто из монархов Великобритании первым использовал хлороформ, тем самым сделав ему отличную рекламу,
что объединяло операционную 19 века и театр,
что такое barber’s pole (шест парикмахера) и что общего у этого символа с историей медицины.
Организационные детали
Вход в музей науки бесплатный, но нужно забронировать билет, чтобы избежать очереди. Я с удовольствием сделаю это для вас.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 468 туристов
Живу в Лондоне с 2001 года, работаю гидом с 2008, есть лицензия Blue Badge — высшая квалификация в профессии. Аккредитованный гид Британского парламента, с дипломом Southbank University в социальной политике.
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повезло работать в парламенте — самом фотографируемом здании Лондона! Работа дала уникальный опыт общения с разными людьми: политиками, туристами, членами королевской семьи и группами школьников. Я рассказываю просто и понятно, люблю семейный формат экскурсий, который располагает к общению, даёт возможность обсуждать, дискутировать и задавать вопросы. Путешественники часто говорят, что я коммуникабельный и лёгкий в общении человек.
Мои экскурсии не просто информируют: я стараюсь дать возможность погрузиться в атмосферу эпохи, о которой рассказываю. На моих экскурсиях вы не просто познакомитесь с персонажами из мира истории, науки и природы, но также проникнетесь эмпатией к героям, о которых мы будем говорить, будь то синий кит, паровой двигатель или император Наполеон.
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