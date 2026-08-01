Двести лет назад хирургия была пугающей и жестокой. Пациенты кричали от боли, привязанные к столу. В 20 веке всё изменилось. Экскурсия в музее науки расскажет, как это произошло.Узнайте о первых

анестетиках, таких как эфир и хлороформ, и о том, как зрители наблюдали за операциями. Вас ждут рассказы о восковых моделях и истории вскрытия тел. Поймете, почему в Великобритании хирургов называют мистерами, а не докторами

Описание экскурсии

Уникальные экспонаты Wellcome Collection. Вспомним шаманов и цирюльников, которые лечили болезни амулетами и кровопусканием, и поговорим о том, как к 20 веку хирургия стала одной из самых уважаемых отраслей медицины.

Анестезия 19 века. Обсудим первые препараты анестезии — эфир и хлороформ. Я объясню, чего боялись пациенты и врачи, применявшие их.

Пульверизатор — аппарат, которым пользовался выдающийся английский хирург Джозеф Листер. Расскажу, что думали о новом приборе его коллеги-врачи.

Поразительные рассказы тех, кто был в операционном театре в роли зрителя. Вы поймёте, что вообще делали зрители в операционной, узнаете, какими качествами должен был обладать хирург в 19 веке и что он кричал перед началом операции.

Восковые анатомические модели 18–19 веков. Поражаясь их точности, мы представим себя в роли хирургов-анатомов и поговорим об устройстве человеческого тела.

Истории о вскрытии тел. Я объясню, почему раньше эта процедура была проблематичной, чьи тела можно было вскрывать во имя науки, а чьи нельзя, и хватало ли таких тел всем медицинским студентам. Спойлер: в Великобритании с развитием медицины в 18 веке появился новый вид преступной деятельности — охотясь за телами умерших, воскресители держали в страхе живых.

Разговор о развитии хирургии в Англии. Поделюсь, почему в Великобритании хирургов называют мистером/мисс/миссис, в то время как в других странах практикующих врачей зовут докторами.

А также вы узнаете:

что общего между парикмахерами, цирюльниками и хирургами,

кто и зачем изобрел одноразовые резиновые перчатки,

кто из монархов Великобритании первым использовал хлороформ, тем самым сделав ему отличную рекламу,

что объединяло операционную 19 века и театр,

что такое barber’s pole (шест парикмахера) и что общего у этого символа с историей медицины.

Организационные детали

Вход в музей науки бесплатный, но нужно забронировать билет, чтобы избежать очереди. Я с удовольствием сделаю это для вас.