2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
£200 за всё до 8 чел.
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Незабываемая ароматная прогулка по историческим и современным парфюмерным бутикам Лондона. Скидки и сюрпризы ждут каждого гостя
Начало: Jermyn Street, London
Завтра в 14:00
£40 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону в Лондоне
Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
18 авг в 16:00
19 авг в 09:00
£180 за всё до 6 чел.
3 часа
Водная прогулка
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
18 авг в 16:00
19 авг в 09:00
£200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 июня 2024У нас была экскурсия с Алисой! Просто великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия, безумно интересные детали города и истории, особенно если уже немного знакомы с городом. Очень рекомендую!!
- OOlga1 ноября 2023Все было отлично. Гид - умница!
- ЕЕлена7 августа 2023Очень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательно, интересно и познавательно слушать
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Нескучные экскурсии»
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