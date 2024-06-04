Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Лондоне на русском языке, цены от £40. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны старого Лондона
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны старого Лондона: от Джека-Потрошителя до Гая Фокса
Приглашаем вас на уникальную прогулку по мистическим местам Лондона, где каждый уголок хранит свою загадку
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
£200 за всё до 8 чел.
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Пешая
3 отзыва
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Незабываемая ароматная прогулка по историческим и современным парфюмерным бутикам Лондона. Скидки и сюрпризы ждут каждого гостя
Начало: Jermyn Street, London
Завтра в 14:00
£40 за человека
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону в Лондоне
Забудьте о повседневности и отправьтесь в путешествие по самым живописным районам Лондона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
18 авг в 16:00
19 авг в 09:00
£180 за всё до 6 чел.
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
3 часа
Водная прогулка
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
18 авг в 16:00
19 авг в 09:00
£200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Тайны старого Лондона
    У нас была экскурсия с Алисой! Просто великолепно! Очень интересная и познавательная экскурсия, безумно интересные детали города и истории, особенно если уже немного знакомы с городом. Очень рекомендую!!
  • O
    Olga
    1 ноября 2023
    Тайны старого Лондона
    Все было отлично. Гид - умница!
  • Е
    Елена
    7 августа 2023
    Тайны старого Лондона
    Очень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательно, интересно и познавательно слушать
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    рассказы о тайнах старого сити! И разнообразить музейную программу))) А истории были от страшных с Джеком потрошителем, до милых и романтичных с Елизаветой 2… Рекомендуем! 👌Даже удалось в запутанных и скрытых для глаз путешественников переулках района попасть на съемочную площадку фильма)

    Очень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательноОчень интересный и познавательный вечер провели с Давидом в Сити. 13 летнему подростку было Очень увлекательно

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тайны старого Лондона
  2. Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
  3. Прогулка по красочному Ноттинг-Хиллу и престижному Кенсингтону
  4. По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Лондонский Сити
  6. Букингемский дворец
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Тауэрский мост
Сколько стоит экскурсия по Лондону в августе 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 200. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 17 ⭐ отзывов, цены от £40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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