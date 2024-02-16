1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Лондон: инструкция по применению
Хотите узнать о жизни в Лондоне, учебе, работе и переезде? На персональной встрече в уютном кафе мы обсудим все, что поможет вам освоиться в столице
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£100 за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда
Начало: Jermyn Street, London
5 июля в 11:00
11 июля в 11:00
£40 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Узнать обо всём, что скрывалось за дверьми средневековых операционных
Начало: У главного входа в музей
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секретные чайные места центрального Лондона
Вместе с экспертом посетить уникальные заведения, пропитанные ароматами и историей чая
Начало: В районе Пиккадилли
13 июня в 11:00
17 июня в 10:00
от £143 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тауэрский мост изнутри
Посетить внутренние помещения самого знаменитого моста Лондона и раскрыть его секреты
Начало: у Тауэрского моста
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
£270 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закулисье монархии: визит в Букингемский дворец
Посетить с гидом резиденцию британских королей и узнать интересные детали из их биографии
Начало: Около входа в Букингемский дворец
17 июля в 14:30
18 июля в 09:30
£200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина16 февраля 2024Прекрасная экскурсия! Окунуться в новую для себя атмосферу, послушать интересные ароматы, прикоснуться к прекрасному и истории- все это вы сможете сделать на экскурсии с Ольгой. Уйти без положительных эмоций точно не получится:)
- ООльга25 сентября 2023Очень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматно с приятными сюрпризами. Ольга
- EEkaterina21 сентября 2023Сегодня у меня чудесный день!!! Во-первых я сдала экзамен по английскому и теперь ни что не стоит между мной и Британским
- ЛЛюдмила23 января 2020Юлия- прекрасный человек, улыбчивая, отзывчивая, преподносящая на экскурсии материал очень интересно, познавательно и без лишней хронологии, маршрут продуман, проводит даже
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Уникальный опыт»
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