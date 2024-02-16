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гражданством! 🌟🌟А во-вторых я отметила это чудесное событие ароматной экскурсией. И хотя я была на подобной экскурсии несколько лет назад с Наташей, все было по-другому, по-новому, свежо и необычно, ярко, ароматно и вкусно!!! Я не буду рассказывать об экскурсии, просто очень рекомендую всем, кто еще не успел сходить- к посещению обязательно!!! Море позитива, положительных эмоций, восхитительных ароматов и прекрасных новых знакомых гарантировано!!! Расскажу только о двух вишенках на этом торте: мы видели владельца Floris@florislondon!!!!! Он нам улыбнулся два раза, поклонился в приветствии один раз и предложил чувствовать себя, как дома -один раз, итого 7 знаков внимания от принца, нет короля ароматов🤴!!!! А вторая - это бутылочка запотевшего розового Prosecco в Jovoy@jovoymayfair!!! 🍾🥂 В общем день удался, жизнь прекрасна, счастье есть!!! 🌟🎉🎉🎉🌟🌟🎊🎊💫💫💫