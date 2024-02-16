Уникальный опыт – экскурсии в Лондоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Лондоне на русском языке, цены от £40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лондон: инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Лондон: инструкция по применению
Хотите узнать о жизни в Лондоне, учебе, работе и переезде? На персональной встрече в уютном кафе мы обсудим все, что поможет вам освоиться в столице
Завтра в 13:30
10 июня в 15:00
£100 за всё до 8 чел.
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда
Начало: Jermyn Street, London
5 июля в 11:00
11 июля в 11:00
£40 за человека
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Индивидуальная
1.5 часа
Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
Узнать обо всём, что скрывалось за дверьми средневековых операционных
Начало: У главного входа в музей
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
Узнать, как знаменитый английский писатель спас всемирно любимый праздник
Начало: У станции метро «Банк»
14 июня в 10:00
19 июня в 12:00
£280 за всё до 10 чел.
Секретные чайные места центрального Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Секретные чайные места центрального Лондона
Вместе с экспертом посетить уникальные заведения, пропитанные ароматами и историей чая
Начало: В районе Пиккадилли
13 июня в 11:00
17 июня в 10:00
от £143 за всё до 3 чел.
Тауэрский мост изнутри
Индивидуальная
1.5 часа
Тауэрский мост изнутри
Посетить внутренние помещения самого знаменитого моста Лондона и раскрыть его секреты
Начало: у Тауэрского моста
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
£270 за всё до 9 чел.
Закулисье монархии: визит в Букингемский дворец
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Закулисье монархии: визит в Букингемский дворец
Посетить с гидом резиденцию британских королей и узнать интересные детали из их биографии
Начало: Около входа в Букингемский дворец
17 июля в 14:30
18 июля в 09:30
£200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    16 февраля 2024
    Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
    Прекрасная экскурсия! Окунуться в новую для себя атмосферу, послушать интересные ароматы, прикоснуться к прекрасному и истории- все это вы сможете сделать на экскурсии с Ольгой. Уйти без положительных эмоций точно не получится:)
  • О
    Ольга
    25 сентября 2023
    Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
    Очень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматно с приятными сюрпризами. Ольга
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    прекрасный рассказчик и эрудированный человек. Я рекомендую взять эту прогулку не только любителям парфюма, но и тем, кто интересуется историей города, развитием парфюмерии, создателями ароматов и их уникальными клиентами. Время пробежало незаметно. Все очень понравилось. Спасибо большое.

    Очень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматноОчень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматноОчень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматноОчень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматно
  • E
    Ekaterina
    21 сентября 2023
    Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
    Сегодня у меня чудесный день!!! Во-первых я сдала экзамен по английскому и теперь ни что не стоит между мной и Британским
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    гражданством! 🌟🌟А во-вторых я отметила это чудесное событие ароматной экскурсией. И хотя я была на подобной экскурсии несколько лет назад с Наташей, все было по-другому, по-новому, свежо и необычно, ярко, ароматно и вкусно!!! Я не буду рассказывать об экскурсии, просто очень рекомендую всем, кто еще не успел сходить- к посещению обязательно!!! Море позитива, положительных эмоций, восхитительных ароматов и прекрасных новых знакомых гарантировано!!! Расскажу только о двух вишенках на этом торте: мы видели владельца Floris@florislondon!!!!! Он нам улыбнулся два раза, поклонился в приветствии один раз и предложил чувствовать себя, как дома -один раз, итого 7 знаков внимания от принца, нет короля ароматов🤴!!!! А вторая - это бутылочка запотевшего розового Prosecco в Jovoy@jovoymayfair!!! 🍾🥂 В общем день удался, жизнь прекрасна, счастье есть!!! 🌟🎉🎉🎉🌟🌟🎊🎊💫💫💫

    Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!
  • Л
    Людмила
    23 января 2020
    Лондон: инструкция по применению
    Юлия- прекрасный человек, улыбчивая, отзывчивая, преподносящая на экскурсии материал очень интересно, познавательно и без лишней хронологии, маршрут продуман, проводит даже
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    по тем историческим местам, куда сам не попадёшь и гиды не знают этих мест. А Юля знает!!! Она будучи студенткой узнала, соответственно посетила эти красивые места и сейчас охотно делится с нами информацией. Рекомендую Юлю как хорошего профессионала с индивидуальным подходом!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Уникальный опыт»

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  1. Лондон: инструкция по применению
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  3. Страхи и преступления: история хирургии в лондонском музее науки
  4. Рождество со скрягой Эбенизером Скруджем и его создателем Чарльзом Диккенсом
  5. Секретные чайные места центрального Лондона
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  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 40 до 280. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 4 ⭐ отзыва, цены от £40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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