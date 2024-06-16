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куратором современного искусства, руководила пресс-службой, участвовала в создании выставок и постоянной экспозиции, читала лекции, водила экскурсии и писала тексты для каталогов. Была куратором специальных проектов Московской Биеннале; независимым куратором выставок в Москве и Лондоне; составителем и соавтором сборника ‘Cosmic Shift: Russian Contemporary Art Writing’, ZED books (Bloomsbury), Лондон, 2017. Я автор статей по истории и теории искусства и в настоящий момент работаю над книгой о женщинах-художницах второй половины ХХ и начала ХХI века. Очень люблю лондонские музеи и знаю их коллекции. Посещение музея — это захватывающее путешествие, где каждое произведение — целый мир, связанный цепочкой невидимых и не всегда очевидных связей с любой другой работой, из другой эпохи и культуры. Я люблю узнавать эти связи, а также приёмы, которые использовали художники, чтобы удержать наш взгляд, заставить наше сердце биться, а наш ум — работать. Люблю делиться тем, что открывается мне в картинах, с моими слушателями, и отправляться с ними в совместное путешествие, исследуя контекст эпохи, в которую творили те или иные художники, вспоминая личные обстоятельства, оставившие следы на холстах — и воспринимая вдохновение, которое художники продолжают дарить нам своими работами, иногда через многие века. Как куратор я дружу с художниками и время от времени устраиваю экскурсии по студиям и мастерским. Вожу экскурсии по Национальной галерее, Британскому музею, галереям Тейт, а также по самым значительным выставкам сезона в Лондоне. Иногда организую прогулки по частным галереям современного искусства. Провожу экскурсии на русском и английском языках.