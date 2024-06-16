В разные эпохи Великобритании её художники не только выражали суть национальной идеи, но во многом — принимали участие в ее формировании.
Именно в галерее Тейт Британ с моей помощью вы убедитесь, что английское искусство — это искусство иконоборцев, бунтарей и разрушителей традиций. А в итоге лучше поймёте эту страну и особенности британского характера.
Именно в галерее Тейт Британ с моей помощью вы убедитесь, что английское искусство — это искусство иконоборцев, бунтарей и разрушителей традиций. А в итоге лучше поймёте эту страну и особенности британского характера.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экспозиция раскроет для нас историю живописи Соединенного Королевства и продемонстрирует, как вместе с искусством — и при его активном участии — формировалось представление о британском характере:
- начнем с работ современников Шекспира: вы узнаете, кого из художников называли Шекспиром в мире живописи
- разберёмся, почему Уильяма Хоггарта так любили англичане и пытались арестовать французы
- рассмотрим работы великих портретистов Томаса Гейнсборо и Джошуа Рейнольдса, которые лидировали и соперничали друг с другом
- посетим залы Уильяма Тернера и полюбуемся пейзажами Джона Констебла
- проследим, как от Уильяма Блейка протянулась нить к прерафаэлитам и какие направления возникли в британском искусстве в 20 веке
- закончим обзор в залах оригинальных современных художников
Вы убедитесь, что:
- порой величайшие художники не получают поддержки в своем отечестве, которое в моменте отвечает на их открытия вежливым холодом
- в британском искусстве крайне мало периодов, когда оно относилось к самому себе серьезно, без иронии
- квинтэссенцией и вершиной «чисто английского искусства» оказалось творчество прерафаэлитов
- в двадцатом веке британские художники применили все силы, чтобы идти «против течения» — и создали неповторимую школу, которая и по сей день продолжает идти своим путем, ни на кого не оглядываясь
Кому подойдёт экскурсия
- тем, кто только начинает знакомиться с Великобританией и мечтает увидеть шедевры крупнейших британских художников
- тем, кто хочет поглубже погрузиться в отдельные периоды британского искусства, например, побольше узнать о прерафаэлитах или о английской пейзажной живописи.
Организационные детали
- Если вы придете с детьми, укажите, пожалуйста, возраст детей при бронировании
- Если у вас проблемы с усталыми ногами, дайте мне знать об этом и том, что вы предпочитаете — кресло на колесах или раскладной стул
- Вход в галерею бесплатный, дополнительных расходов не предполагается
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Тейт Бритн на набережной MillBank
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 33 туристов
Меня зовут Елена. Я кандидат искусствоведения и независимый куратор в Лондоне с 2009 года. До переезда сюда 16 лет работала в Третьяковской галерее в Москве, где в разные периоды былаЗадать вопрос
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