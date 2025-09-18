Мы познакомимся с самыми впечатляющими картинами и рисунками Ван Гога на одной выставке.
Это уникальная возможность погрузиться в то, что вдохновляло и мотивировало художника в его самые знаменитые и самые продуктивные годы на юге Франции в городках Арль и в Сен-Реми.
Это уникальная возможность погрузиться в то, что вдохновляло и мотивировало художника в его самые знаменитые и самые продуктивные годы на юге Франции в городках Арль и в Сен-Реми.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Периоды творчества Ван Гога В 1888 году Ван Гог покинул Париж, заявив, что «ему больше невозможно работать в Париже, где нет места для уединения и восстановления сил». Арль восхитил и вдохновил художника своими идеалистическими сельскими пейзажами и потрясающим светом. Здесь он нашел дом своей мечты, в котором прожил около 6-ти месяцев. Мы представим, как он видел свой «Жёлтый дом» и свою комнату через работы, которые стали символом его пребывания на юге Франции. Там же он написал серию работ с подсолнухами, две из которых не выставлялись вместе с момента их создания в 1889 году и будут воссоединены в Национальной галерее в этом году. Более того, они впервые будут показаны в составе триптиха, который изначально планировал Ван Гог. Две картины будут располагаться по обе стороны от портрета дамы, La Berceuse (1889), как всегда хотел Винсент Ван Гог, но так и не смог увидеть при жизни. Что нас ждёт? Мы сможем прогуляться с парой влюблённых звездной ночью. Посмотреть на кружащиеся облака и кипарисы, покачивающиеся на ветру. Остановиться в любимом парке Ван Гога — «Саде поэта» или под тенистым деревом в Сен-Реми. Не упустите этот невероятный шанс увидеть так много картин и рисунков Ван Гога в одном пространстве. Возможно, вас привлекут «крупные звёзды» — в буквальном смысле, как в случае с «Звёздной ночью над Роной», — но есть и возможность влюбиться в новые шедевры. Это выставка юбилейная, посвящена 200-летию галереи в этом году. Но «Ван Гог: поэты и любовники» также отмечает столетие с момента приобретения Национальной галереей «Подсолнухов» и «Стула Ван Гога» (1888) в 1924 году, двух самых любимых картин. По традиции, мы встретимся в кафе музея на небольшой лекции, где поговорим про уникальность этой выставки, кураторский замысел и находки, главные шедевры и т. д. Потом проследуем на выставку и, переходя из зала в зал, будем обсуждать увиденное и делиться впечатлениями. Важная информация:
Важно: выставка проходит с 14 сентября 2024 года до 19 января 2025 года.
Режим работы Национальной галереи ежедневно с 10:00 до 18:00. По пятницам с 10:00 до 21:00.<br><b>Выставка проходит с 14 сентября 2024 года до 19 января 2025 года. </b>
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет на выставку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кафе музея Национальной галереи
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Режим работы Национальной галереи ежедневно с 10:00 до 18:00. По пятницам с 10:00 до 21:00.
Выставка проходит с 14 сентября 2024 года до 19 января 2025 года.
Выставка проходит с 14 сентября 2024 года до 19 января 2025 года.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Важно: выставка проходит с 14 сентября 2024 года до 19 января 2025 года
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
до 6 чел.
Импрессионисты в Национальной галерее
Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее
Начало: В Национальной галерее
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
£295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
£295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В галерею Тейт Британ - за секретами британского характера и искусства
Погрузитесь в историю британского искусства и узнайте, как оно формировало национальный характер. Экскурсия охватывает все периоды, от Шекспира до современности
Начало: У здания Тейт Бритн на набережной MillBank
Завтра в 10:30
22 сен в 10:30
£250 за всё до 7 чел.