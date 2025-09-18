Периоды творчества Ван Гога В 1888 году Ван Гог покинул Париж, заявив, что «ему больше невозможно работать в Париже, где нет места для уединения и восстановления сил». Арль восхитил и вдохновил художника своими идеалистическими сельскими пейзажами и потрясающим светом. Здесь он нашел дом своей мечты, в котором прожил около 6-ти месяцев. Мы представим, как он видел свой «Жёлтый дом» и свою комнату через работы, которые стали символом его пребывания на юге Франции. Там же он написал серию работ с подсолнухами, две из которых не выставлялись вместе с момента их создания в 1889 году и будут воссоединены в Национальной галерее в этом году. Более того, они впервые будут показаны в составе триптиха, который изначально планировал Ван Гог. Две картины будут располагаться по обе стороны от портрета дамы, La Berceuse (1889), как всегда хотел Винсент Ван Гог, но так и не смог увидеть при жизни. Что нас ждёт? Мы сможем прогуляться с парой влюблённых звездной ночью. Посмотреть на кружащиеся облака и кипарисы, покачивающиеся на ветру. Остановиться в любимом парке Ван Гога — «Саде поэта» или под тенистым деревом в Сен-Реми. Не упустите этот невероятный шанс увидеть так много картин и рисунков Ван Гога в одном пространстве. Возможно, вас привлекут «крупные звёзды» — в буквальном смысле, как в случае с «Звёздной ночью над Роной», — но есть и возможность влюбиться в новые шедевры. Это выставка юбилейная, посвящена 200-летию галереи в этом году. Но «Ван Гог: поэты и любовники» также отмечает столетие с момента приобретения Национальной галереей «Подсолнухов» и «Стула Ван Гога» (1888) в 1924 году, двух самых любимых картин. По традиции, мы встретимся в кафе музея на небольшой лекции, где поговорим про уникальность этой выставки, кураторский замысел и находки, главные шедевры и т. д. Потом проследуем на выставку и, переходя из зала в зал, будем обсуждать увиденное и делиться впечатлениями. Важная информация:

Важно: выставка проходит с 14 сентября 2024 года до 19 января 2025 года.