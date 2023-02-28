Лондон - невероятно многогранный город с богатой историей, красивыми декорациями и чрезвычайно вкусной едой. Даже если вы не были в Лондоне, но хотите узнать, имеет ли этот город что-то особенное в кухне, то Вам нужно прочесть данную статью. Следуйте за рекомендациями и попробуйте лучшее из английской и лондонской еды!

Эту статью ХорошоТАМ подготовили, чтобы познакомить вас с национальными фаворитами, почетной классикой, а также аутентичными национальными блюдами Лондона, которые, по нашему мнению, должны попробовать все гости (и, возможно, даже местные жители) в этом прекрасном городе.

1. Английский завтрак

Сосиски, бекон, печеная фасоль, яичница, помидоры и грибы — традиционная основа полного английского завтрака, но он не был бы по-настоящему полным без чёрного пудинга и картофельных оладий. Завершает трапезу чашкой чая, хотя некоторые предпочитают кофе, капучино, зелёный чай или травяной чай.

Также, есть более здоровые варианты завтрака. В некоторых кафе вместо традиционных жареных ингредиентов подают тосты из ржаного хлеба с авокадо, капустой, шпинатом или сладким картофелем с розмарином. Что бы вы ни выбрали, оно настолько популярно, что трудно найти лондонское кафе, где его не подают. По-настоящему полноценный английский завтрак — картофельные оладьи, кровяная колбаса и всё такое — чаще встречается вдали от центра большого города, ближе к жилым улицам и местным сообществам.

Где попробовать английский завтрак:

Рекомендуем попробовать настоящий английским завтрак в Regency Cafe (17-19 Regency St, SW1P 4BY) в Вестминстере, считается что именно здесь подают лучший завтрак в Лондоне. Это обычное угловое кафе, в котором проводились съемки нескольких фильмов и сериалов, включая «Рокетмен» и «Слоеный торт».

Великолепная обстановка и внимательный персонал отличное дополнение к вкусному завтраку. Также можете заглянуть в ресторан The Wolseley (160 Piccadilly, W1J 9EB), а затем совершите утреннюю прогулку в ​Грин-парке.

2. Послеполуденное чаепитие

По словам королевских поваров, королева Елизавета II ежедневно делала перерыв в 16:00, чтобы насладиться чашкой Earl Grey или Darjeeling в сопровождении пирожных, булочек и пенни с джемом (небольшой десерт из белого хлеба с начинкой из малинового джема и нарезанного размером со старую английскую монету). Эта интересная британская традиция нравится не только местным жителям, но и туристам. Многие заведения теперь предлагают вкуснейшие десерты на позолоченных ярусных подставках, чтобы побаловать вас в середине дня.

Где выпить послеобеденного чая:

Готовы раскошелиться, тогда отправляйтесь в Claridge’s (Brook St, W1K 4HR), где можно выпить по-настоящему традиционный послеобеденный чай в шикарной обстановке.

Дабы познакомиться с этой традицией в современном виде, посетите Farmacy (74-76 Westbourne Grove, W2 5SH). Это веганский ресторан, где можно попробовать трюфели с добавлением каннабидиол (КБД), натуральное соединение, содержащееся в растениях конопли. Стоит также упомянуть, что здесь подают листовой конопляный чай.

3. Пастушьи пироги

Говорят, что пироги изобрели в Древнем Египте, а в Англию пироги могли быть завезены римлянами в XII веке. В течение многих последующих лет пироги помогали нации решать проблему хранения продуктов: в те времена, когда охлаждение было невозможно, тесто для пирогов (как правило, оно было толстое и твердое) служило неким контейнером, помогавшим сохранить мясную начинку внутри в течение нескольких дней (или даже недели). Сейчас же в пирогах чаще используют слоёное песочное тесто, приготовленное из простой муки, масла, щепотки соли и холодной воды.

Популярные пастушьи пироги, которые стоит попробовать: говядина и эль, говядина и почки, курица и грибы и, конечно же, различные вегетарианские варианты.

Где попробовать английские пироги:

Отличным вариантом, будет ресторан Windmill (6-8 Mill St, W1S 2AZ) в Mayfair он был удостоен награды за прекраснейшие пироги, включая пирог с лесными грибами, гемпширскую оленину и копченый бекон.

Ещё одно отличное место, где можно купить пироги, — Battersea Pie Station (28 The Market, WC2E 8RA).

4. Воскресное жаркое

Acabashi, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Воскресное жаркое из жареного ягненка , жареного картофеля, зеленой фасоли и йоркширского пудинга

Этот семейный обед, традиционно подаваемый по воскресеньям, занимает особое место в сердцах британцев. Есть различные варианты приготовления, но в основном это жареное мясо, йоркширский пудинг и овощи: среди них жареный картофель, пастернак, морковь, вареная брокколи, брюссельская капуста и горох.

Те, кто пробует это блюдо впервые, могут не уловить элемент социальной истории. Основная привлекательность воскресного жаркого больше говорит о традициях и семейных воспоминаниях, чем о его кулинарных изысках. Возможно в былые времена это, была лучшая еда, которую люди ели на протяжении недели, а остатки использовали в последующие дни в качестве мясного ассорти или тушеного мяса.

Где попробовать воскресное жаркое:

Множество пабов по всему Лондону предлагают воскресное жаркое, среди них The Pig & Butcher (70 Liverpool Rd, N1 0QD) в Ислингтоне, The Grazing Goat (6 New Quebec St, W1H 7RQ) в Мэрилебоне, а также TheGuine (30 Bruton Pl), W1J 6NL) в Мейфэр.

5. Говядина Веллингтон

Истории возникновения этого блюда разные, но широко распространено мнение, что это блюдо получило свое название от британского военачальника и премьер-министра Артура Уэлсли, герцога Веллингтона. Его одноименное блюдо представляет собой цельный стейк из филе, покрытый паштетом с грибами или дюкселем – комбинацией грибов, лука и лука-шалота. Смесь запекается в песочном тесте, которое дополнено нежным мясом.

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи возродил его популярность, продвигая его кулинарные качества и добавляя в свое меню. Более того, многие посетители говорят, что это его лучшее блюдо.

Где попробовать Говядину Веллингтон:

Большинство ценителей этого блюда, отправляются в лондонский гриль-бар Gordon Ramsay в Mayfair.

6. Fish and Chips

Любой путешественник будучи в Лондоне обязательно должен оценить рыбу с жареным картофелем. Традиционные магазинчики Fish and chips могут исчезнуть, но точки быстрого питания и даже рестораны изысканной кухни продолжают подавать этот национальный фаворит. Название говорит само за себя: обычно это треска, обжаренная в толстом золотистом кляре, а затем подаваемая с жареными картофельными чипсами. Но также широко используются и другие белые рыбы, такие как пикша и минтай.

Где попробовать fish and chips:

Для тех, кто хочет насладиться вкусной рыбой с жареным картофелем, рекомендуем отправиться в Poppie’s (6-8 Hanbury St, E1 6QR). Интерьер ресторана украшен культовыми британскими образами и отсылками. Два других филиала находятся в Сохо (55-59 Old Compton St, W1D 6HW) и Камдене (30 Hawley Cres, NW1 8NP).

7. Жареная утка

Как правило, когда говорят о жареной утке, у нас это вызывает ассоциации с китайской кухней, но теперь она популярна во всём мире и британцы гордятся своей жареной уткой ничуть не меньше. В столице Великобритании вы можете попробовать, как утку по-пекински (её надувают воздухом, чтобы отделить кожу от мяса перед обжариванием) и по-кантонски (маринуют в соевом соусе, что требует меньше времени на приготовление, чем пекинский аналог).

Несомненно, вы также можете насладиться британской интерпретацией этого восточного фаворита — глазированной утиной грудкой, поданной с капустой и насыщенным соусом.

Где попробовать жареную утку:

Если вы хотите отведать вкуснейшую жареную утку по-пекински, загляните в Shikumen (58 Shepherd's Bush Green, W12 8QE) или Hutong (33 St Thomas St, SE1 9RY) — оба ресторана подают это блюдо в два этапа, с хрустящей кожей, завернутой сначала в блины, а потом уже мясо. Hutong расположен на 33-м этаже The Shard, самого высокого здания Лондона, поэтому из него также открывается потрясающий вид на Лондон.

Дабы насладиться жареной уткой по-кантонски, посетите Чайнатаун ​и загляните в ресторан Four Seasons (12 Gerrard St, W1D 5PR). У них также есть филиал поблизости (30 Gerrard St, W1D 6JS).

Чтобы попробовать традиционную жареную утку по-британски, рекомендуем посетить Rules (34-35 Maiden Ln, WC2E 7LB). Ресторан был основан в 1798 году и является старейшим в Лондоне.

8. Веганский торт

PETA – группа по защите прав животных говорят, что Лондон «самый вегетарианский город в мире». Действительно, в последние несколько лет спрос на растительные блюда привел к появлению большого количества вегетарианских и веганских ресторанов. В рамках этого бума также появился спрос на веганские десерты — многие британцы стали довольно часто заказывать веганские торты для праздничных мероприятий.

Где попробовать веганские торты:

Одна из любимых пекарен по изготовлению веганских тортов у местных Ruby's of London (Greenwich Market). Также является отличной альтернативой для сладкоежек-веганов пекарня Vida (139 Brick Ln, E1 6SB).

9. Крафтовое пиво

Столица Великобритании имеет долгую историю пивоварения и искусства пивоварения — когда-то она была центром крафтового пива в XVIII и XIX веках, но к XXI веку эта отрасль почти полностью пришла в упадок, пивоварни были выкуплены или перемещены в другие части Лондона. В итоге к 2010 году в Лондоне осталось лишь 14 пивоварен. К счастью, движение крафтового пива оживило отрасль, и в настоящее время в городе насчитывается более 120 пивоварен.

Где выпить крафтового пива:

Пивная миля Bermondsey, состоит из различных пивоварен и баров вдоль железнодорожных арок, по-настоящему имеет длину около двух миль и является отличным местом, чтобы начать ваше путешествие в мир крафтового пива. Здесь вы найдете такие пивоварни, как Southwark Brewing (46 Druid St, SE1 2EZ), Fourpure (25 Rotherhithe New Rd, SE16 3LL) и Hiverquarters (56 Stanworth St, SE1 3NY), в последней продаётся непастеризованное и медовое пиво, одно из лучших, что вы можете пробовать.

10. Джин Тоник

Британцы любители хороших напитков и самым любимым напитком в стране является джин-тоник. Говорят, что G&T, как его ласково называют местные жители, был изобретен британскими войсками в Индии в XIX веке. В те времена солдатам рекомендовали пить тонизирующую воду, содержащую хинин, горькое на вкус народное лекарство от малярии. Чтобы сделать напиток более вкусным, они умело смешали джин, сахар, сок лайма с тоником. Напиток вскоре стал популярным и нашел свое применение в домах и повседневной жизни британских семей.

Где попробовать джин-тоник:

Чтобы попробовать лучший джин в городе, рекомендуем посетить The Distillery (186 Portobello Rd, W11 1LA), или попробуйте свои силы в купажировании джина в Ginstitute.