Полезная информация о Лондоне
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Местное время в Лондоне
23:0036
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇧 Великобритания
|Название города
|Лондон
|По-английски
|London
|Это столица
|Лондон является столицей Великобритании
|Население города
|7 556 900 чел.
|Аэропорты
|Стенстед STN, Соутенд Муниципал SEN, Хитроу LHR, Гатвик LGW, Лутон LTN, Biggin Hill BQH, Лондон-Сити LCY
|Часовой пояс
|Europe/London
|Средняя высота
|25 м. от уровня моря
Где находится Лондон на карте
Лондон
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