Полезная информация о Лондоне

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Местное время в Лондоне
23:0036
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇧 Великобритания
Название городаЛондон
По-английскиLondon
Это столицаЛондон является столицей Великобритании
Население города7 556 900 чел.
АэропортыСтенстед STN, Соутенд Муниципал SEN, Хитроу LHR, Гатвик LGW, Лутон LTN, Biggin Hill BQH, Лондон-Сити LCY
Часовой поясEurope/London
Средняя высота25 м. от уровня моря

Где находится Лондон на карте

Лондон фото города
Лондон

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