Marija проводит ещё 4 экскурсии

Экскурсия в Национальной Галерее Лондона раскрывает тайны эпохи Возрождения. Посетители увидят работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Тициана. Участники узнают о покровителях художников, их дружбе и соперничестве, а также о влиянии их творчества на последующие поколения. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется искусством и историей, и предлагает уникальную возможность прикоснуться к шедеврам мирового искусства

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Интриги и соперничество великих мастеров

Наша прогулка будет посвящена четырем гениям Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэлю и Тициану. Вы узнаете, кто покровительствовал художникам, в чем проявлялись их дружба и соперничество. Мы поговорим об особенностях стиля каждого мастера, о творческих заимствованиях, о том, кто, у кого и чему учился. Вы глубже проникнете в личность каждого из гениев и узнаете о тонкостях их взаимоотношений: что думали соперники друг о друге, что говорили друг другу в глаза при редких встречах, как о Леонардо, Микеланджело, Тициане и Рафаэле отзывались друзья, покровители и современники и как талант мастеров повлиял на художников эпохи барокко, сменившей Ренессанс.

Знакомство с выдающимися работами Возрождения

Пройдя по залам Национальной Галереи, вы познакомитесь с работами гениев Возрождения и жизнью Европы 15-16 веков, рассказанной их кистью. Вы увидите «Вакха и Ариадну» Тициана и «Мадонну в Скалах» Леонардо да Винчи, посмотрите в глаза папе Юлиану II, чей портрет работы Рафаэля вселял страх и трепет современникам. Проследите творческий процесс да Винчи на одном из его рисунков мелом, а у незаконченной картины Микеланджело, сбивающей с толку искусствоведов, попробуете понять, кого хотел написать мастер и почему он этого сделать не успел.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются искусством, хотят понять личности мастеров Возрождения и прикоснуться к истории создания их работ.

Организационные детали

Национальная Галерея открыта каждый день с 10 до 18 часов, вход бесплатный.