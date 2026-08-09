Marija проводит ещё 4 экскурсии

Национальная Галерея приглашает вас на увлекательное путешествие по эпохе Возрождения, где соперничество и дружба великих мастеров оживают на полотнах
Экскурсия в Национальной Галерее Лондона раскрывает тайны эпохи Возрождения. Посетители увидят работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Тициана.
Участники узнают о покровителях художников, их дружбе и соперничестве, а также о влиянии их творчества на последующие поколения.
Экскурсия подходит для всех, кто интересуется искусством и историей, и предлагает уникальную возможность прикоснуться к шедеврам мирового искусства
5 причин купить эту экскурсию
🎨 Уникальные работы великих мастеров
🖼️ Интересные факты о жизни художников
👥 Истории о соперничестве и дружбе
🏛️ Посещение Национальной Галереи
📚 Глубокое погружение в эпоху Возрождения
Что можно увидеть
Национальная Галерея
Вакх и Ариадна
Мадонна в Скалах
Портрет папы Юлиана II
Описание экскурсии
Интриги и соперничество великих мастеров
Наша прогулка будет посвящена четырем гениям Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэлю и Тициану. Вы узнаете, кто покровительствовал художникам, в чем проявлялись их дружба и соперничество. Мы поговорим об особенностях стиля каждого мастера, о творческих заимствованиях, о том, кто, у кого и чему учился. Вы глубже проникнете в личность каждого из гениев и узнаете о тонкостях их взаимоотношений: что думали соперники друг о друге, что говорили друг другу в глаза при редких встречах, как о Леонардо, Микеланджело, Тициане и Рафаэле отзывались друзья, покровители и современники и как талант мастеров повлиял на художников эпохи барокко, сменившей Ренессанс.
Знакомство с выдающимися работами Возрождения
Пройдя по залам Национальной Галереи, вы познакомитесь с работами гениев Возрождения и жизнью Европы 15-16 веков, рассказанной их кистью. Вы увидите «Вакха и Ариадну» Тициана и «Мадонну в Скалах» Леонардо да Винчи, посмотрите в глаза папе Юлиану II, чей портрет работы Рафаэля вселял страх и трепет современникам. Проследите творческий процесс да Винчи на одном из его рисунков мелом, а у незаконченной картины Микеланджело, сбивающей с толку искусствоведов, попробуете понять, кого хотел написать мастер и почему он этого сделать не успел.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые интересуются искусством, хотят понять личности мастеров Возрождения и прикоснуться к истории создания их работ.
Организационные детали
Национальная Галерея открыта каждый день с 10 до 18 часов, вход бесплатный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbury Wing. Это самое новое крыло музея и здесь неснеться наша экскурсия. Национальная галерея находиться на Трафальгарской площади, по адресу Trafalgar Square, London WC2N 5DN. Ближайшая станция метро Charing Cross
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 468 туристов
Живу в Лондоне с 2001 года, работаю гидом с 2008, есть лицензия Blue Badge — высшая квалификация в профессии. Аккредитованный гид Британского парламента, с дипломом Southbank University в социальной политике.
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повезло работать в парламенте — самом фотографируемом здании Лондона! Работа дала уникальный опыт общения с разными людьми: политиками, туристами, членами королевской семьи и группами школьников. Я рассказываю просто и понятно, люблю семейный формат экскурсий, который располагает к общению, даёт возможность обсуждать, дискутировать и задавать вопросы. Путешественники часто говорят, что я коммуникабельный и лёгкий в общении человек.
Мои экскурсии не просто информируют: я стараюсь дать возможность погрузиться в атмосферу эпохи, о которой рассказываю. На моих экскурсиях вы не просто познакомитесь с персонажами из мира истории, науки и природы, но также проникнетесь эмпатией к героям, о которых мы будем говорить, будь то синий кит, паровой двигатель или император Наполеон.
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