Marija проводит ещё 4 экскурсии

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Соперники эпохи Возрождения

Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее

Marija
Marija – Гид из Лондона
Наша прогулка 👣 по Национальной Галерее посвящена одному из самых впечатляющих и загадочных периодов европейского искусства — эпохе Возрождения.

Вы не только встретитесь с работами Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Тициана, но узнаете о личной жизни и творческом пути мастеров — ведь все они были не только современниками, но и соперниками! Мы поговорим о художественных находках и заимствованиях, об отношениях между гениями, об интригах их покровителей и, конечно, о особенностях стиля каждого из великих художников.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • £200 за экскурсию

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Соперники эпохи Возрождения
Соперники эпохи Возрождения

Что вас ожидает

Интриги и соперничество великих мастеров
Наша прогулка 👣 будет посвящена четырем гениям Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэлю и Тициану. Вы узнаете, кто покровительствовал художникам, в чем проявлялись их дружба и соперничество. Мы поговорим об особенностях стиля каждого мастера, о творческих заимствованиях, о том, кто, у кого и чему учился. Вы глубже проникнете в личность каждого из гениев и узнаете о тонкостях их взаимоотношений: что думали соперники друг о друге, что говорили друг другу в глаза при редких встречах, как о Леонардо, Микеланджело, Тициане и Рафаэле отзывались друзья, покровители и современники и как талант мастеров повлиял на художников эпохи барокко, сменившей Ренессанс.

Знакомство с выдающимися работами Возрождения
Пройдя по залам Национальной Галереи, вы познакомитесь с работами гениев Возрождения и жизнью Европы 15-16 веков, рассказанной их кистью. Вы увидите «Вакха и Ариадну» Тициана и «Мадонну в Скалах» Леонардо да Винчи, посмотрите в глаза папе Юлиану II, чей портрет работы Рафаэля вселял страх и трепет современникам. Проследите творческий процесс да Винчи на одном из его рисунков мелом, а у незаконченной картины Микеланджело, сбивающей с толку искусствоведов, попробуете понять, кого хотел написать мастер и почему он этого сделать не успел.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются искусством, хотят понять личности мастеров Возрождения и прикоснуться к истории 📖 создания их работ.

Организационные детали

Национальная Галерея открыта каждый день с 10 до 18 часов, вход бесплатный.

Начало и место завершения
🚩 у входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbury Wing. Это самое новое крыло музея и здесь неснеться наша экскурсия. Национальная галерея находиться на Трафальгарской площади, по адресу Trafalgar Square, London WC2N 5DN. Ближайшая станция метро Charing Cross.
Соперники эпохи Возрождения
Соперники эпохи Возрождения
Соперники эпохи Возрождения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Marija
Marija
Меня зовут Мария, а для юных участников моих экскурсий просто Маша. Живу в Лондоне уже 17 лет; за эти годы я хорошо изучила город и полюбила его. Именно интерес к истории и политике привел меня к работе гидом в Британском Парламенте: я принимаю участие в конференциях и саммитах, провожу лекции и экскурсии для посетителей Парламента. Помимо работы с дипломатами, у меня также богатый опыт работы с детьми, так как за годы в Парламенте долгое время проработала в отделе образования. Я коммуникабельный и лёгкий на подъем человек; люблю общаться с людьми всех возрастов и национальностей. Любовь к искусству и истории помогла мне выйти за пределы Парламентских стен, получить лицензию гида и проводить экскурсии по музеям и галереям Лондона. Если вас интересует какая-то определенная дата, не указанная в календаре, напишите мне лично, я всегда постараюсь под вас подстроиться. Мой опыт работы с детьми и владение материалом позволяет адаптировать любую из экскурсий в детский формат, когда юные участники группы становятся главными действующими лицами тура.
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