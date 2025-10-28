Свидание с Лондоном предлагает уникальную возможность выбрать один из двух маршрутов: синий и красный.Синий маршрут познакомит с классическими достопримечательностями, такими как Вестминстерское аббатство и Букингемский дворец. Красный маршрут погрузит в

атмосферу Лондонского Сити, где вы увидите Тауэр и Тауэрский мост. Оба маршрута насыщены историей и современностью, предлагая удобные остановки и фотопаузы. Прогулка завершится сессией вопросов и ответов, что позволит глубже понять Лондон

Описание экскурсии

Синий маршрут: must-see в Лондоне

На синем маршруте мы прогуляемся по Королевскому Лондону и увидим самые известные достопримечательности: центральную Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец, где живёт королева, и проходит торжественная смена пешей гвардии, резиденцию премьер-министра на Даунинг стрит, здание Парламента и Биг-Бен, королевскую церковь — Вестминстерское аббатство, а ещё найдём паб «Шерлок Холмс», и секретное кафе в церкви.

Красный маршрут: Лондонский Сити — самый древний, самый современный

На красном маршруте мы гуляем по Сити — городу Лондону, историческому центру, скрытому под небоскрёбами. Мы увидим собор Святого Павла с неожиданного ракурса, городскую ратушу Гилдхолл, найдём остатки римского амфитеатра, узнаем, кто такой Лорд-мэр и где он живёт, посетим Королевскую биржу, где по желанию купим хороший чай, заодно поговорим про английские чайные и кофейные традиции.

Мы заглянем в переулки, где сохранился дух старого города, найдём сказочный рынок, спрятанный рядом со знаменитым небоскрёбом Огурец, обсудим современную архитектуру, а в конце нашей прогулки мы увидим прекрасный Тауэрский мост. Также на нашем красном маршруте мы рассказываем о первом в мире метро, для этого проедем две остановки.

Организационные детали