Два маршрута в Лондоне: классика и современность. Узнайте о тайнах королей и древних традициях Сити, посетите знаменитые достопримечательности
Свидание с Лондоном предлагает уникальную возможность выбрать один из двух маршрутов: синий и красный.
Синий маршрут познакомит с классическими достопримечательностями, такими как Вестминстерское аббатство и Букингемский дворец. Красный маршрут погрузит в читать дальше
атмосферу Лондонского Сити, где вы увидите Тауэр и Тауэрский мост. Оба маршрута насыщены историей и современностью, предлагая удобные остановки и фотопаузы. Прогулка завершится сессией вопросов и ответов, что позволит глубже понять Лондон
На синем маршруте мы прогуляемся по Королевскому Лондону и увидим самые известные достопримечательности: центральную Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец, где живёт королева, и проходит торжественная смена пешей гвардии, резиденцию премьер-министра на Даунинг стрит, здание Парламента и Биг-Бен, королевскую церковь — Вестминстерское аббатство, а ещё найдём паб «Шерлок Холмс», и секретное кафе в церкви.
Красный маршрут: Лондонский Сити — самый древний, самый современный
На красном маршруте мы гуляем по Сити — городу Лондону, историческому центру, скрытому под небоскрёбами. Мы увидим собор Святого Павла с неожиданного ракурса, городскую ратушу Гилдхолл, найдём остатки римского амфитеатра, узнаем, кто такой Лорд-мэр и где он живёт, посетим Королевскую биржу, где по желанию купим хороший чай, заодно поговорим про английские чайные и кофейные традиции.
Мы заглянем в переулки, где сохранился дух старого города, найдём сказочный рынок, спрятанный рядом со знаменитым небоскрёбом Огурец, обсудим современную архитектуру, а в конце нашей прогулки мы увидим прекрасный Тауэрский мост. Также на нашем красном маршруте мы рассказываем о первом в мире метро, для этого проедем две остановки.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
Экскурсия проводится без наушников
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото» (на карте пунктиром обозначен путь, который мы преодолеем на метро).
Для проезда на метро вам нужно иметь карту Oyster или бесконтактную банковскую карту (на красном маршруте)
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Лондоне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Когда: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Лондоне
Провели экскурсии для 87925 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
228
4
27
3
9
2
2
1
7
Фотографии от путешественников
А
Анастасия
28 окт 2025
Большое спасибо за замечательную экскурсию! Она получилась очень интересной и содержательной - было видно, что экскурсовод прекрасно знает материал и умеет увлекательно его подать. Темп рассказа был комфортным, а голос и манера речи - приятными и располагающими к внимательному слушанию. Экскурсия оставила самые положительные впечатления!
Ю
Юлия
28 сен 2025
Я посетила необычайно интересную экскурсию по Лондону с замечательным гидом Зоей. Ее любовь к городу, знания и увлечённость темой, сделали наш «променад» по сити не только информативным, но также живым, читать дальше
ярким, эмоциональным. Гид умело сочетала исторические факты с интересными историями, показала красивейшие места для фотосьемок. Невзирая на моросящий дождь, Зоя смогла приоткрыть нам тайны удивительного Лондона. Спасибо ей за незабываемое знакомство с прекрасным городом.
У
Уefim
25 сен 2025
Познавательная, живая экскурсия. Получили удовольствие. Спасибо.
И
Инна
22 сен 2025
Огромное спасибо Зое за удивительную экскурсию! Она умудрилась поделиться с нами потрясающими фактами, лайфхаками! Время пролетело незаметно.
S
Samal
2 сен 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании! Зоя рассказывала с таким энтузиазмом и увлечённостью, что хотелось слушать бесконечно. Особенно понравилось, что вся экскурсия была выстроена вокруг связующей линии, благодаря чему история города воспринималась цельно и живо.
Э
Элла
29 авг 2025
Спасибо экскурсоводу Зое за интересную и познавательную экскурсию по Лондону. Мы узнали и увидели много интересного и получили большое удовольствие от прогулки, несмотря на не совсем благоприятные погодные условия.
Е
Елизавета
24 авг 2025
Посетила экскурсию, которую проводила Зоя. Это было насыщенно, увлекательно и захватывающе. Зоя крайне интересно рассказывает экскурсию и заставляет влюбиться в Лондон ещё больше.
И
Ирина
11 авг 2025
Слушать Зою одно удовольствие, она замечательный рассказчик и тонкий знаток города. Зоя мастерски сплетает нити веков, создается яркая картина Лондона, наполненная незаурядными фактами а, порой, и казусными историями из прошлого читать дальше
и настоящего. Сквозь сумашедшие ритмы современного Сити ты начинаешь чувствовать пульс старого города и перед глазами оживают картины и люди из прошлых эпох. Зоя умело сочетает глубокие знания с легкой, дружеской атмосферой. Живая и бодрая подача информации делает экскурсию незабываемой. Если желаете познакомиться с городом не по туристическим буклетам, а почувствоавть его душу - Зоя имеено тот человек, которого вы ищете. С уважением, Ирина Швец
Э
Эмилия
7 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Зоей. Мне кажется, когда экскурсию проводит прекрасный экскурсовод и замечательная рассказчица с театральным уклоном в подаче материала, то она подойдет любому человеку. Маршрут интересный и познавательный. Хотелось читать дальше
бы видеть у вас больше групповых, доступных маршрутов и которые бы проходили утром, в начале дня. Также экскурсии по музеям, может быть. Мы бы с удовольствием взяли экскурсии с вами вместо Free walking tours, которые предлагают разнообразные групповые маршруты. Спасибо большое Зое за экскурсию!!
Aida
28 июл 2025
Мы в полном восторге от прогулки с Зоей! Это был не просто тур, а настоящее увлекательное путешествие сквозь историю, легенды и скрытые уголки города. Зоя — настоящий профессионал и энтузиаст читать дальше
своего дела: она знает Лондон как свои пять пальцев, щедро делится интереснейшими фактами, рассказывает живо и захватывающе, так, что слушать хочется бесконечно. Полное погружение в атмосферу города, благодаря лёгкой, тёплой подаче и отличному маршруту. Большое спасибо!
Елена
23 июл 2025
Незабываемая экскурсия с Зоей по Лондону! Глубокие знания, прекрасно поставленная речь, влюблённость в СВОЙ город, большое количество такта и личное обаяние - это все Зоя! Рекомендуем экскурсию с ней от всей души! Большое спасибо, Зоя!
S
Saya
26 июн 2025
Отлично! Спасибо Зое, нашему гиду, за интересные истории и факты. За наводки по Лондону тоже спасибо
Н
Наталья
6 июн 2025
Мы с подругой впервые оказались в Лондоне, и нам было важно получить как можно больше информации в первый же день. Зоя, наш экскурсовод, сделала наше знакомство с Лондоном не просто читать дальше
познавательным, а очень увлекательным и часто неожиданным. Большая молодец Зоя - профессионально, с энтузиазмом и любовью к Лондону показывает этот город! Такую пешеходную экскурсию можно рекомендовать гостям +10, что я и делаю с удовольствием и благодарностью.))
И
Ирина
23 мая 2025
Замечательный экскурсовод Зоя нас провела по городу и очень интересно рассказала о истории.
Т
Татьяна
22 мая 2025
Экскурсия была очень интересная и познавательная. Понравилось абсолютно всё - маршрут, интересная информация, лёгкое общение. Время пролетело незаметно. Зоя, спасибо Вам огромное! ❤️