3 отзыва оставили туристы

Dmitriy – Гид в Оксфорде

Оксфорд....



Первые ассоциации, которые возникают с этим словом — самый знаменитый университет на планете.



Но мало кто задумывается, что свое название он получил от поселения, ведь Оксфорд — в первую очередь, город 🏙️ — и, поверьте, город красивейший! На экскурсии 🧭 вы откроете самые интересные вехи его истории 📖, которая насчитывает уже более 11 веков, проникнитесь потрясающим колоритом и тонким очарованием города-интеллигента, города-эстета.