3 отзыва оставили туристы

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Из Лондона в Оксфорд и обратно!

Проникнуться очарованием города-интеллигента и открыть его многовековую историю на авто-экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 9 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£485 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Dmitriy
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Dmitriy – Гид в Оксфорде
Оксфорд....

Первые ассоциации, которые возникают с этим словом — самый знаменитый университет на планете.

Но мало кто задумывается, что свое название он получил от поселения, ведь Оксфорд — в первую очередь, город 🏙️ — и, поверьте, город красивейший! На экскурсии 🧭 вы откроете самые интересные вехи его истории 📖, которая насчитывает уже более 11 веков, проникнитесь потрясающим колоритом и тонким очарованием города-интеллигента, города-эстета.
Из Лондона в Оксфорд и обратно!
Из Лондона в Оксфорд и обратно!

Что вас ожидает

Эта экскурсия проводится по центру Оксфорда и охватывает наиболее известные его достопримечательности:

  • Музей Ашмола;
  • Церковь Св. Магдалены;
  • Мемориал Мучеников;
  • Колледж Бэйлиол;
  • Колледж Тринити;
  • Музей истории науки;
  • Театр Шелдона;
  • Школа Богословия;
  • Бодлианская библиотека;
  • Камера Рэдклиффа;
  • Церковь Св. Марии;
  • Башня Карфакс;
  • Колледж Крайстчёрч.

Также мы посетим и некоторые необычные места:

  • Вы увидите самый старый паб в Оксфорде (и один из самых старых в
    Англии);
  • Заглянете ВНУТРЬ одного из оксфордских колледжей;
  • Зайдёте в кондитерскую лавку, где девочка Алиса покупала себе сладости, а потом стала героиней всемирно известной детской книги;
  • Посетите самый большой книжный зал в мире, вход в который как будто нарушает все физические законы Вселенной…

План экскурсии: отель в Лондоне — трансфер до Оксфорда — 2-x часовая пешеходная экскурсия в Оксфорде — обед — 1,5 часа свободного времени — возвращение в Лондон.

По Вашему желанию, мы можем добавить в программу посещение Бодлианской библиотеки (главной библиотеки университета) и колледжа Крайстчёрч (самого большого колледжа Оксфорда), это места съемок фильмов о Гарри Поттере.

Организационные детали

  • Тур начинается от вашего отеля в Лондоне, до Оксфорда мы едем на комфортабельном микроавтобусе (до 8 пассажиров), наслаждаясь традиционными сельскими английскими пейзажами.
  • При заказе на группу от 5 до 8 человек применяется надбавка — 40
    фунтов.
  • Дополнительные расходы – входные билеты в колледж и библиотеку (по желанию).
  • Экскурсия проводится на новом микроавтобусе Volkswagen Transporter Shuttle (2014), лицензированном транспортным
    агентством Лондона для пассажирских перевозок до восьми человек.
  • Водитель-гид имеет лицензию на право коммерческих пассажирских перевозок, выданную властями Лондона.
  • Все заказы контролируются английской компанией-оператором.
Из Лондона в Оксфорд и обратно!
Из Лондона в Оксфорд и обратно!
Из Лондона в Оксфорд и обратно!
Из Лондона в Оксфорд и обратно!
Из Лондона в Оксфорд и обратно!
Из Лондона в Оксфорд и обратно!
Из Лондона в Оксфорд и обратно!
Из Лондона в Оксфорд и обратно!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitriy
Dmitriy
Живу в Лондоне с 2010 года, профессиональный историк литературы (кандидат наук). Все экскурсии — авторские, с богатым иллюстративным материалом.
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3 отзыва оставили туристы

31 октября 2018
Очень хорошая экскурсия, гид, все понравилось.
28 декабря 2016
Отличная экскурсия, хорошо провели день. Очень удобно что Дмитрий подобрал нас из места где мы остановились и вечером привёз обратно. Оксфорд хорошее направление для экскурсии и Дмитрий забавно все рассказывает. Дети слушали с удовольствием.
8 декабря 2016
Экскурсия очень понравилась. Мы сначала были в Виндзоре, затем поехали в Оксфорд. Совет проделать такой же маршрут. Очень много интересной информации. Дмитрий - прекрасный рассказчик, очень хорошо владеет информацией, с удовольствием отвечает на все вопросы. Прекрасное время для путешествий для людей любого возраста. Желаю Дмитрию успехов и новых интересных экскурсий.

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