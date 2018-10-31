3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает
Эта экскурсия проводится по центру Оксфорда и охватывает наиболее известные его достопримечательности:
- Музей Ашмола;
- Церковь Св. Магдалены;
- Мемориал Мучеников;
- Колледж Бэйлиол;
- Колледж Тринити;
- Музей истории науки;
- Театр Шелдона;
- Школа Богословия;
- Бодлианская библиотека;
- Камера Рэдклиффа;
- Церковь Св. Марии;
- Башня Карфакс;
- Колледж Крайстчёрч.
Также мы посетим и некоторые необычные места:
- Вы увидите самый старый паб в Оксфорде (и один из самых старых в
Англии);
- Заглянете ВНУТРЬ одного из оксфордских колледжей;
- Зайдёте в кондитерскую лавку, где девочка Алиса покупала себе сладости, а потом стала героиней всемирно известной детской книги;
- Посетите самый большой книжный зал в мире, вход в который как будто нарушает все физические законы Вселенной…
План экскурсии: отель в Лондоне — трансфер до Оксфорда — 2-x часовая пешеходная экскурсия в Оксфорде — обед — 1,5 часа свободного времени — возвращение в Лондон.
По Вашему желанию, мы можем добавить в программу посещение Бодлианской библиотеки (главной библиотеки университета) и колледжа Крайстчёрч (самого большого колледжа Оксфорда), это места съемок фильмов о Гарри Поттере.