Будапешт для своих
Это совершенно сумасшедшее приключение! Живущий в телефонной будке инопланетянин, диско-шар в виде свиньи, прицеливающийся в жертву амурчик-мутант, барная стойка в раковине, гигантские кролики, огромный кит под потолком, картины в золоченых рамах среди плотно заклеенных стикерами стен, весь этот дикий микс стимпанка, бабушкиного чердака и потрепанного шика — это и есть руинные бары Будапешта.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Это совершенно сумасшедшее приключение! Живущий в телефонной будке инопланетянин, диско-шар в виде свиньи, прицеливающийся в жертву амурчик-мутант, распиленный пополам кузов «Трабанта», барная стойка в раковине, гигантские кролики, огромный кит под потолком, картины в золоченых рамах среди плотно заклеенных стикерами стен, весь этот дикий микс стимпанка, бабушкиного чердака и потрепанного шика — это и есть руинные бары Будапешта.
В них можно попасть на выставку, спектакль или фермерский рынок, взять напрокат велосипед, посмотреть мультфильмы, попробовать «пиханую» пальцем колбасу или еврейскую кухню и необычные коктейли. А еще это крафтовое пиво из химической колбы, игровые автоматы и настольный футбол, лабиринты расписанных граффити коридоров и лестничных пролетов, внутренние дворики и даже сады.
А самое главное — потрясающая атмосфера драйва, свободы и инклюзивности! Даже если вы не любитель алкоголь, громкую музыку и вечеринки, невозможно отказать себе в удовольствии поразглядывать все это очаровательное безумие, а в каждом баре оно свое, особенное, разобраться, откуда оно появилось, познакомиться с венгерской альтернативной культурой и обзавестись новыми приятелями.
В компании с представителем этой индустрии мы с вами заглянем в самые необычные руинные бары. Но как мы и обещали, это совсем не все. Большинство посетителей таких баров сегодня — туристы. А мы с вами навестим еще и пару нетуристических мест, где собираются местные жители, а заодно расскажем, что надо пить, чтобы вас здесь приняли за «своего». Вы узнаете много неожиданного о венгерской столице. И конечно, в конце прогулки мы поделимся с вами адресами своих любимых мест. Потому что за один вечер все их обойти совершенно невозможно.
За прогулку мы посетим 4-5 бара.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- один напиток (он определенно вам запомнится) на каждого участника прогулки.
Туристы оплачивают самостоятельно:
другие напитки и снэки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Один напиток (он определенно вам запомнится) на каждого участника прогулки
- Что не входит
- Другие напитки и снэки
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Важно! В любом из мест
- Которые мы посетим
- Может потребоваться действительное подтверждение возраста
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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