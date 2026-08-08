Что вас ждет Это совершенно сумасшедшее приключение! Живущий в телефонной будке инопланетянин, диско-шар в виде свиньи, прицеливающийся в жертву амурчик-мутант, распиленный пополам кузов «Трабанта», барная стойка в раковине, гигантские кролики, огромный кит под потолком, картины в золоченых рамах среди плотно заклеенных стикерами стен, весь этот дикий микс стимпанка, бабушкиного чердака и потрепанного шика — это и есть руинные бары Будапешта. В них можно попасть на выставку, спектакль или фермерский рынок, взять напрокат велосипед, посмотреть мультфильмы, попробовать «пиханую» пальцем колбасу или еврейскую кухню и необычные коктейли. А еще это крафтовое пиво из химической колбы, игровые автоматы и настольный футбол, лабиринты расписанных граффити коридоров и лестничных пролетов, внутренние дворики и даже сады. А самое главное — потрясающая атмосфера драйва, свободы и инклюзивности! Даже если вы не любитель алкоголь, громкую музыку и вечеринки, невозможно отказать себе в удовольствии поразглядывать все это очаровательное безумие, а в каждом баре оно свое, особенное, разобраться, откуда оно появилось, познакомиться с венгерской альтернативной культурой и обзавестись новыми приятелями. В компании с представителем этой индустрии мы с вами заглянем в самые необычные руинные бары. Но как мы и обещали, это совсем не все. Большинство посетителей таких баров сегодня — туристы. А мы с вами навестим еще и пару нетуристических мест, где собираются местные жители, а заодно расскажем, что надо пить, чтобы вас здесь приняли за «своего». Вы узнаете много неожиданного о венгерской столице. И конечно, в конце прогулки мы поделимся с вами адресами своих любимых мест. Потому что за один вечер все их обойти совершенно невозможно. За прогулку мы посетим 4-5 бара. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • один напиток (он определенно вам запомнится) на каждого участника прогулки. Туристы оплачивают самостоятельно:

другие напитки и снэки.