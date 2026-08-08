Это совершенно сумасшедшее приключение! Живущий в телефонной будке инопланетянин, диско-шар в виде свиньи, прицеливающийся в жертву амурчик-мутант, барная стойка в раковине, гигантские кролики, огромный кит под потолком, картины в золоченых рамах среди плотно заклеенных стикерами стен, весь этот дикий микс стимпанка, бабушкиного чердака и потрепанного шика — это и есть руинные бары Будапешта.
Описание экскурсии
Что вас ждет Это совершенно сумасшедшее приключение! Живущий в телефонной будке инопланетянин, диско-шар в виде свиньи, прицеливающийся в жертву амурчик-мутант, распиленный пополам кузов «Трабанта», барная стойка в раковине, гигантские кролики, огромный кит под потолком, картины в золоченых рамах среди плотно заклеенных стикерами стен, весь этот дикий микс стимпанка, бабушкиного чердака и потрепанного шика — это и есть руинные бары Будапешта. В них можно попасть на выставку, спектакль или фермерский рынок, взять напрокат велосипед, посмотреть мультфильмы, попробовать «пиханую» пальцем колбасу или еврейскую кухню и необычные коктейли. А еще это крафтовое пиво из химической колбы, игровые автоматы и настольный футбол, лабиринты расписанных граффити коридоров и лестничных пролетов, внутренние дворики и даже сады. А самое главное — потрясающая атмосфера драйва, свободы и инклюзивности! Даже если вы не любитель алкоголь, громкую музыку и вечеринки, невозможно отказать себе в удовольствии поразглядывать все это очаровательное безумие, а в каждом баре оно свое, особенное, разобраться, откуда оно появилось, познакомиться с венгерской альтернативной культурой и обзавестись новыми приятелями. В компании с представителем этой индустрии мы с вами заглянем в самые необычные руинные бары. Но как мы и обещали, это совсем не все. Большинство посетителей таких баров сегодня — туристы. А мы с вами навестим еще и пару нетуристических мест, где собираются местные жители, а заодно расскажем, что надо пить, чтобы вас здесь приняли за «своего». Вы узнаете много неожиданного о венгерской столице. И конечно, в конце прогулки мы поделимся с вами адресами своих любимых мест. Потому что за один вечер все их обойти совершенно невозможно. За прогулку мы посетим 4-5 бара. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • один напиток (он определенно вам запомнится) на каждого участника прогулки. Туристы оплачивают самостоятельно:
другие напитки и снэки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Один напиток (который точно вам запомнится) на каждого участника прогулки
Что не входит в цену
- Напитки и снеки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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