Руинные пабы – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Руинные пабы» в Будапеште на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Прогулки в Будапеште
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулки в Будапеште
Начало: Kossuth Lajos tér
Расписание: По договоренности с гидом
14 фев в 17:30
15 фев в 10:00
80 за всё до 10 чел.
Будапешт для своих: руинные бары и не только
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт для своих: руинные бары и не только
Начало: По договоренности
Завтра в 16:00
13 фев в 16:00
260 за всё до 4 чел.
Стрит-арт и новый взгляд на Еврейский квартал Будапешта
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Стрит-арт и новый взгляд на Еврейский квартал Будапешта
Начало: По договоренности
14 фев в 09:00
15 фев в 09:00
120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olesja
    14 октября 2024
    Прогулки в Будапеште
    Прекрасная экскурсия. Среди нас был человек, который отметил высокий профессионализм Алины в отношении подачи материала. В целом нам очень понравилось деликатное отношение к различным темам и вопросам; внимательность к моментам, когда нам хотелось сделать фото и чуткость в отношении наших пожеланий.
  • И
    Ирина
    15 августа 2024
    Прогулки в Будапеште
    Очень красиво летом! Первый раз я была зимой и мне очень понравилось. В этот раз я гуляла уже с гидом
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    Алиной) Замечательная, красивая и увлечонная своей профессией девушка! Даже после экскурсии помогала мне во всем разобраться- это в нашем современном мире так ценно❤️ всей остальной команде тоже спасибо! С уважением к вашему труду. Ирина

  • S
    Simona
    16 июля 2024
    Прогулки в Будапеште
    Шикарная экскурсия! Очень интересно и познавательно!!! Всем советую)

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Руинные пабы»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулки в Будапеште
  2. Будапешт для своих: руинные бары и не только
  3. Стрит-арт и новый взгляд на Еврейский квартал Будапешта
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в феврале 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Руинные пабы" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 260. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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