2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулки в Будапеште
Начало: Kossuth Lajos tér
Расписание: По договоренности с гидом
14 фев в 17:30
15 фев в 10:00
€80 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт для своих: руинные бары и не только
Начало: По договоренности
Завтра в 16:00
13 фев в 16:00
€260 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Стрит-арт и новый взгляд на Еврейский квартал Будапешта
Начало: По договоренности
14 фев в 09:00
15 фев в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlesja14 октября 2024Прекрасная экскурсия. Среди нас был человек, который отметил высокий профессионализм Алины в отношении подачи материала. В целом нам очень понравилось деликатное отношение к различным темам и вопросам; внимательность к моментам, когда нам хотелось сделать фото и чуткость в отношении наших пожеланий.
- ИИрина15 августа 2024Очень красиво летом! Первый раз я была зимой и мне очень понравилось. В этот раз я гуляла уже с гидом
- SSimona16 июля 2024Шикарная экскурсия! Очень интересно и познавательно!!! Всем советую)
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Руинные пабы»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в феврале 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Руинные пабы" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 260. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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