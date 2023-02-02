Индивидуальная пешеходная экскурсия: Будапешт за пределами туристических троп
Для тех, кто устал от однообразных экскурсий и скучных фактов. Мы отправляемся на прогулку по секретным руин-барам Еврейского квартала.
Вы познакомитесь с андеграундной культурой Будапешта, увидите шедевры стрит-арт искусства, узнаете небанальные факты о городе и его традициях, выпьете культовые коктейли и повеселитесь на шумной вечеринке.
Вы познакомитесь с андеграундной культурой Будапешта, увидите шедевры стрит-арт искусства, узнаете небанальные факты о городе и его традициях, выпьете культовые коктейли и повеселитесь на шумной вечеринке.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Бар-хоппинг
Мы прогуляемся через несколько засекреченных баров Еврейского квартала, исследуем руин-пабы, научимся различать бары-дворы от баров-садов. Туристам сложно разглядеть настоящее лицо венгерской жемчужины, скрытое за попсовыми заведениями и улицами а-ля Gozhdu Udvar или Aquarium.
Алкоголь
Познакомимся с венгерскими алкогольными напитками, и разберёмся где дорого, а где нет. В стоимость входят два венгерских алкогольных/безалкогольных напитка.
Стрит-арт
Это неотъемлемая часть венгерской столицы. От брандмауэров до Space Invaders.
История
Не нагружая историческими фактами и цифрами, я расскажу вам о городе и любопытных фактах, которые я коллекционирую.
Музыка
Каждую ночь в еврейском квартале проходит аж несколько мероприятий, которые ждут нас. От Техно до Джаза. В зависимости от ваших предпочтений, я подберу оптимальную финишную точку, весёлую вечеринку.
Если вы проголодаетесь, мы обязательно остановимся перекусить.
Среда, суббота 20.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость входят два венгерских алкогольных или безалкогольных напитка на выбор
- Веселый вечер под истории местного жителя (на русском языке), любящего свое дело и город
- Дружеская атмосфера в небольшой группе, где время можно уделить каждому
- Что не входит
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
- Еда и дополнительный алкоголь или напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Madách Imre térBudapest, 1075 ВенгрияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, суббота 20.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Konstantin
2 фев 2023
Экскурсию провел Женя. Было всего 3 людей (я и пара из Латвии)на экскурсии и мы отлично провели время. Как будто в компании с приятелями хотя я их впервые встретил. Благодаря этому и в следующие дни я отлично гулял по району руин баров.
Когда у меня возникла проблема(не связанная с экскурсией) Женя как местный житель помог мне её решить,проявив участие за что ему отдельное спасибо))
Рекомендую всем кто хочет получше узнать другую сторону будапешта
Когда у меня возникла проблема(не связанная с экскурсией) Женя как местный житель помог мне её решить,проявив участие за что ему отдельное спасибо))
Рекомендую всем кто хочет получше узнать другую сторону будапешта
Е
Елена
17 ноя 2022
Отличная экскурсия. Проводил гид Евгений, очень приятный молодой человек. В хорошей компаниии и время прошло незаметно. Рекомендую.
Женя, большое спасибо! 👍🤗
Женя, большое спасибо! 👍🤗
N
Na
23 окт 2022
Очень понравилась экскурсия по руин-барам с Максимом.
Узнали много из истории квартала и посетили много классных мест.
Очень советую!
Узнали много из истории квартала и посетили много классных мест.
Очень советую!
В
Вера
4 сен 2022
Очень крутая экскурсия, необычная, тёплая, атмосферная!
Спасибо, Максу за классные впечатления, интересные факты и истории 🤩✨🪐🍷
Однозначно, рекомендую!
Спасибо, Максу за классные впечатления, интересные факты и истории 🤩✨🪐🍷
Однозначно, рекомендую!
A
Alena
1 авг 2022
А
Анатолий
1 июня 2022
E
Elena
11 мая 2022
Всем советую провести 3часа в компании с Максом. Вы увидите и узнаете много интересного. Самостоятельно увидеть и узнать историю создания руин баров не просто. Замечател но было прогуляться по Еврейскому кварталу.
M
Marta
4 фев 2022
Это было невероятное путешествие в ночную жизнь города! В этот вечер у меня был день рождения и это было лучшее, что могло случиться! Ярко, насыщенно, интересно и вкусно! Я даже не догадывалась, что Будапешт может быть на столько разнообразным!
Низкий поклон и обнимашки Максу за этот вечер!
Низкий поклон и обнимашки Максу за этот вечер!
A
Alina
29 дек 2021
К
Константин
8 дек 2021
Максим очень приятный человек и интересный гид, бары крутые, рассказал ещё несколько интересных моментов по истории города. Также с охотой отвечал на вопросы и рассказывал и жизни в Венгрии.
Брали экскурсию перед возвращением из отпуска, и это стало приятным завершением приключения. Очень рекомендую!
Брали экскурсию перед возвращением из отпуска, и это стало приятным завершением приключения. Очень рекомендую!
и
ирина
26 ноя 2021
Если Вам 18+ и можно пить алкоголь, то нельзя пропустить такое мероприятие!! а если вы еще и с компанией - то вам однозначно сюда! В Москве вы не найдете таких баров, это не просто бары - это арт объекты
А
Альбина
19 окт 2021
Очень классная экскурсия, классный гид, компания хорошая собралась и мне понравилось, что кроме собственно баров были еще рассказы вообще про квартал
А
Анна
18 окт 2021
Отличная экскурсия по барам! Отличный гид, погрузил и в ночную жизнь Будапешта, историю, рассказал про скрытые "изюменки"! Рекомендуем!
А
Аинна
6 окт 2021
S
Samuel
25 сен 2021
Ещё 3 отзыва
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