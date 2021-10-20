Что вас ожидает

Бар-хоппинг в сердце города

Я помогу вам взглянуть на андеграундную культуру изнутри: мы прогуляемся по руин-пабам еврейского квартала, обходя стороной попсовые заведения а-ля Gozhdu Udvar или Aquarium. Вы научитесь отличать бары-дворы от баров-садов, узнаете, как такие заведения появились на улицах Будапешта, и оцените культовые венгерские напитки: от коктейля фрёч, основанного на изобретении физика, до травяного ликера Уникум.

О Будапеште языком стрит-арта

На пути мы будем встречать неординарные граффити и муралы, без которых уже невозможно представить облик венгерской столицы. Вы рассмотрите городской стрит-арт во всех его проявлениях, от брандмауэров до Space Invaders. Изобретение кубика Рубика, спортивные победы, революция 1956 года, самая необычная партия Евросоюза и двухвостая собака — все эти сюжеты помогут с нового ракурса взглянуть на историю Будапешта.

Незаурядные истории

Я давно коллекционирую любопытные факты о Будапеште и с удовольствием поделюсь лучшими «экспонатами» моей коллекции. Никакого блуждания в исторических вехах — вместо этого мы обсудим, почему Будапешт можно назвать европейским Голливудом, зачем местный аналог ЖКХ наряду с сантехником содержит настройщика пианино, и поговорим о мелочах, которые делают венгерскую столицу не похожей ни на один другой город мира.

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