Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта

Прикоснуться к изнанке города в еврейском квартале и оценить шедевры венгерского стрит-арта

5
4 отзыва
Руин-бары — бренд Будапешта, с которым большинство путешественников знакомы лишь поверхностно.

На моей прогулке вы погрузитесь с головой в альтернативную культуру города: исследуете засекреченные пабы, поразитесь небанальным фактам о Будапеште, попробуете коктейль, изобретенный физиком, и снимете сливки венгерского стрит-арта.
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта

Что вас ожидает

Бар-хоппинг в сердце города

Я помогу вам взглянуть на андеграундную культуру изнутри: мы прогуляемся по руин-пабам еврейского квартала, обходя стороной попсовые заведения а-ля Gozhdu Udvar или Aquarium. Вы научитесь отличать бары-дворы от баров-садов, узнаете, как такие заведения появились на улицах Будапешта, и оцените культовые венгерские напитки: от коктейля фрёч, основанного на изобретении физика, до травяного ликера Уникум.

О Будапеште языком стрит-арта

На пути мы будем встречать неординарные граффити и муралы, без которых уже невозможно представить облик венгерской столицы. Вы рассмотрите городской стрит-арт во всех его проявлениях, от брандмауэров до Space Invaders. Изобретение кубика Рубика, спортивные победы, революция 1956 года, самая необычная партия Евросоюза и двухвостая собака — все эти сюжеты помогут с нового ракурса взглянуть на историю Будапешта.

Незаурядные истории

Я давно коллекционирую любопытные факты о Будапеште и с удовольствием поделюсь лучшими «экспонатами» моей коллекции. Никакого блуждания в исторических вехах — вместо этого мы обсудим, почему Будапешт можно назвать европейским Голливудом, зачем местный аналог ЖКХ наряду с сантехником содержит настройщика пианино, и поговорим о мелочах, которые делают венгерскую столицу не похожей ни на один другой город мира.

Организационные детали

  • В стоимость прогулки входят два венгерских алкогольных или безалкогольных напитка на выбор
  • В Еврейском квартале каждую ночь проходит несколько музыкальных мероприятий, от техно до джаза. В зависимости от ваших предпочтений я подберу финишную точку, где вы сможете весело продолжить вечер.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
возле памятника принцессе Sisi
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Maxim
Maxim
Привет, меня зовут Максим! Я фанат Будапешта, коллекционер исторических фактов о городе и его жизни, coавтор иммерсивного спектакля о старом Пеште. По совместительству я CEO в интернет-сервисе, связанном с графическим дизайном. Переехал в Будапешт из Петербурга и живу здесь уже 5 лет, не переставая совершать новые открытия. Когда путешественников стало много, собрал команду таких же ярких и влюбленных в свой город гидов — будем рады раскрыть для вас его характер и показать самое интересное! До встречи в Будапеште!
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4 настоящих отзыва от туристов

K
20 окт 2021
Отличная экскурсия, всё понравилось на все 100. Узнала много нового о ночной жизни в Венгрии. Попробовали местный алкоголь и побывали в самых крутых барах Будапешта. Советую всем!
Максим
9 окт 2021
Максим очень приятный собеседник и отлично находит подход к каждому из группы.
Формат экскурсии - огонь.

Спасибо!
М
8 мар 2020
Огромное Спасибо Максиму за приятно проведённый вечер, интересный рассказ, необычные впечатления и великолепную атмосферу))
Алексей
23 фев 2020
Спасибо Максиму за интересную и увлекательную экскурсию

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