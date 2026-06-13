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Ночная жизнь Будапешта: руин-бары и еврейский квартал

Попробовали местные напитки, влились в аутентичную атмосферу пития и выучили тосты!
Руин-бары — бренд и живой организм Будапешта, в котором всё перемешано: искусство, сумасшествие, старые стены и запах утреннего кофе.

Я живу в этом квартале и открыл здесь свой бар, поэтому на
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моей прогулке вы с головой погрузитесь в альтернативную культуру города. Мы заглянем в места, куда редко заходят туристы.

Поговорим о людях, которые создавали этот мир, попробуем коктейль, придуманный физиком, и посмотрим на уличное искусство, которое говорит громче вывесок.

5
24 отзыва
Ночная жизнь Будапешта: руин-бары и еврейский квартал
Ночная жизнь Будапешта: руин-бары и еврейский квартал
Ночная жизнь Будапешта: руин-бары и еврейский квартал

Описание экскурсии

Бар-хоппинг в сердце города

Я помогу вам взглянуть на андеграундную культуру изнутри: мы прогуляемся по руин-пабам еврейского квартала, обходя стороной попсовые заведения а-ля Gozhdu Udvar или Aquarium. Вы научитесь отличать бары-дворы от баров-садов, узнаете, как такие заведения появились на улицах Будапешта, и оцените культовые венгерские напитки: от коктейля фрёч, основанного на изобретении физика, до травяного ликера Уникум.

О Будапеште языком стрит-арта

На пути мы будем встречать неординарные граффити и муралы, без которых уже невозможно представить облик венгерской столицы. Вы рассмотрите городской стрит-арт во всех его проявлениях, от брандмауэров до Space Invaders. Изобретение кубика Рубика, спортивные победы, революция 1956 года, самая необычная партия Евросоюза и двухвостая собака — все эти сюжеты помогут с нового ракурса взглянуть на историю Будапешта.

Незаурядные истории

Я давно коллекционирую любопытные факты о Будапеште и с удовольствием поделюсь лучшими «экспонатами» моей коллекции. Никакого блуждания в исторических вехах — вместо этого мы обсудим, почему Будапешт можно назвать европейским Голливудом, зачем местный аналог ЖКХ наряду с сантехником содержит настройщика пианино, и поговорим о мелочах, которые делают венгерскую столицу не похожей ни на один другой город мира.

Организационные детали

  • В стоимость прогулки входят 2 венгерских алкогольных или безалкогольных напитка на выбор
  • В Еврейском квартале каждую ночь проходит несколько музыкальных мероприятий, от техно до джаза. В зависимости от ваших предпочтений я подберу финишную точку, где вы сможете весело продолжить вечер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле памятника принцессе Sisi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 678 туристов
Увлечённый и энергичный гид по Будапешту. Автор иммерсивных театральных проектов и бывший владелец бара в еврейском квартале. Туры и экскурсии — не классический формат с заученными датами, а живое общение и погружение в город: известные места, скрытые дворы, архитектура и повседневная жизнь без туристической витрины. Годы жизни в Будапеште позволяют делиться опытом и пониманием города «изнутри» — просто и честно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
есть гиды как ракета, очень эмоциональные и деятельные! есть гиды академичные, которые все знают но доносят материал как лектор на лекции. а экскурсия с Максимом это прогулка с приятелем который долго живет в этом месте и рассказывает историю как будто сам в этом участвовал. очень расслабляющая и интересная прогулка. Спасибо Максим!
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Е
Очень классная экскурсия с очень приятным человеком. Максим показал нам другую сторону Будапешта, тусовочную и творческую. Было очень интересно общаться, не принужденно и в то же время познавательно.
Ощущение, что приехали в гости к лучшему другу и он водит вас по любимым местам.
Рекомендую всем к посещению! Эту экскурсию вы точно не забудете, а мы надеюсь повторим😁
Очень классная экскурсия с очень приятным человеком. Максим показал нам другую сторону Будапешта, тусовочную и творческую.
Очень классная экскурсия с очень приятным человеком. Максим показал нам другую сторону Будапешта, тусовочную и творческую.
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я
нам очень понравилась встреча с Максимом. мы попробовали фрёч - такой венгерский напиток, это была любовь с первого глотка;) еще мы научились говорить тост на венгерском. Максим также рассказал интересные
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факты из истории города и конкретно Еврейского квартала, ну и, конечно, мы зашли в несколько заведений

если вы приехали в Будапешт ради тусовок, то обязательно приходите на экскурсию к Максиму, он вам расскажет про самые лучшие места👍🏼

нам очень понравилась встреча с Максимом. мы попробовали фрёч - такой венгерский напиток, это была любовь
нам очень понравилась встреча с Максимом. мы попробовали фрёч - такой венгерский напиток, это была любовь
нам очень понравилась встреча с Максимом. мы попробовали фрёч - такой венгерский напиток, это была любовь
нам очень понравилась встреча с Максимом. мы попробовали фрёч - такой венгерский напиток, это была любовь
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В
Спасибо Максиму за отличную экскурсию! Было очень интересно послушать про более локальные и камерные места Будапешта и узнать мало известные аспекты истории города. Очень здорово увидеть Будапешт глазами другого человека и всмотреться в детали, которые не заметишь сам. Также понравился индивидуальный подход и гибкость маршрута.
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А
Максим был достойной компанией для такой прогулки! Именно прогулки! Все время провели в ощущениях и эмоциях. Эмоциях от увиденного и дегустируемого… Вернулись в эмоции молодости,- с соответствующим безумством. По окончании экскурсии мы ещё пару часов её продолжали.
Максим был достойной компанией для такой прогулки! Именно прогулки! Все время провели в ощущениях и эмоциях.
Максим был достойной компанией для такой прогулки! Именно прогулки! Все время провели в ощущениях и эмоциях.
Максим был достойной компанией для такой прогулки! Именно прогулки! Все время провели в ощущениях и эмоциях.
Максим был достойной компанией для такой прогулки! Именно прогулки! Все время провели в ощущениях и эмоциях.
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Юлия
Все было очень хорошо! Но вопрос про дату обретения Родины венграми так и остался для меня открыт:)
Все было очень хорошо! Но вопрос про дату обретения Родины венграми так и остался для меня открыт:)
Все было очень хорошо! Но вопрос про дату обретения Родины венграми так и остался для меня открыт:)
Все было очень хорошо! Но вопрос про дату обретения Родины венграми так и остался для меня открыт:)
Все было очень хорошо! Но вопрос про дату обретения Родины венграми так и остался для меня открыт:)
Все было очень хорошо! Но вопрос про дату обретения Родины венграми так и остался для меня открыт:)
Все было очень хорошо! Но вопрос про дату обретения Родины венграми так и остался для меня открыт:)
Все было очень хорошо! Но вопрос про дату обретения Родины венграми так и остался для меня открыт:)
Все было очень хорошо! Но вопрос про дату обретения Родины венграми так и остался для меня открыт:)
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