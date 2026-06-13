Руин-бары — бренд и живой организм Будапешта, в котором всё перемешано: искусство, сумасшествие, старые стены и запах утреннего кофе.Я живу в этом квартале и открыл здесь свой бар, поэтому на

моей прогулке вы с головой погрузитесь в альтернативную культуру города. Мы заглянем в места, куда редко заходят туристы. Поговорим о людях, которые создавали этот мир, попробуем коктейль, придуманный физиком, и посмотрим на уличное искусство, которое говорит громче вывесок.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Бар-хоппинг в сердце города

Я помогу вам взглянуть на андеграундную культуру изнутри: мы прогуляемся по руин-пабам еврейского квартала, обходя стороной попсовые заведения а-ля Gozhdu Udvar или Aquarium. Вы научитесь отличать бары-дворы от баров-садов, узнаете, как такие заведения появились на улицах Будапешта, и оцените культовые венгерские напитки: от коктейля фрёч, основанного на изобретении физика, до травяного ликера Уникум.

О Будапеште языком стрит-арта

На пути мы будем встречать неординарные граффити и муралы, без которых уже невозможно представить облик венгерской столицы. Вы рассмотрите городской стрит-арт во всех его проявлениях, от брандмауэров до Space Invaders. Изобретение кубика Рубика, спортивные победы, революция 1956 года, самая необычная партия Евросоюза и двухвостая собака — все эти сюжеты помогут с нового ракурса взглянуть на историю Будапешта.

Незаурядные истории

Я давно коллекционирую любопытные факты о Будапеште и с удовольствием поделюсь лучшими «экспонатами» моей коллекции. Никакого блуждания в исторических вехах — вместо этого мы обсудим, почему Будапешт можно назвать европейским Голливудом, зачем местный аналог ЖКХ наряду с сантехником содержит настройщика пианино, и поговорим о мелочах, которые делают венгерскую столицу не похожей ни на один другой город мира.

Организационные детали