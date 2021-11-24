Когда-то Будапешт был столицей "веселого социалистического барака", где не было места альтернативному стрит-арту. Однако сейчас венгры обожают творить прямо на улицах города.
На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете, как и почему
На этой индивидуальной экскурсии вы узнаете, как и почему
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Узнать историю современного стрит-арта
- 🗿 Отыскать уникальные «партизанские» статуи
- 🏙️ Посетить секретные дворики
- 🍹 Понять феномен руин-баров
- 📜 Погрузиться в городские легенды
Что можно увидеть
- Еврейский квартал
- Руин-бары
- Граффити
- «партизанские» статуи
Описание экскурсии
Яркий Будапешт
Я помогу понять, что означают современные полотна Будапешта и о чем думали их создатели. Поясню, как на улицах города возникли крошечные статуи и какие тайны они скрывают. А также покажу лучшие руин-бары и расскажу, кто в них ходит и почему в них запретили мальчишники и девичники. Кроме того, вы узнаете:
- Как современное искусство переосмысляет историю города и всей страны.
- Кто спонсирует свободное творчество в Будапеште, как долго живут уличные картины и почему они умирают
- Какие древние и не очень легенды легли в основу современной «наскальной живописи» города
- Как стрит-арт решил самую большую проблему Еврейского квартала и почему его улицы превратились в художественные галереи под открытым небом
- Кто придумал руин-бары и что в них пить, чтобы вас приняли за «своего»
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Blaha Lujsa tér
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провела экскурсии для 33 туристов
Привет, я Оля, и я анти (в хорошем смысле слова) гид Будапешта. По образованию я культуролог и религиовед, увлекаюсь историей, искусством и архитектурой. Коллекционирую интересные места, легенды и исторические анекдоты. Обожаю Будапешт и очень люблю показывать его друзьям. Так что, давайте дружить!:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Мы выбрали необычную экскурсию и не разочаровались! Увидели другой Будапешт - радостный, позитивный, молодой! Прогулка прошла на одном дыхании! Мы очень заинтересовались еще одной экскурсией Ольги - По необычным памятникам Будапешта - обязательно в следующий приезд! Спасибо!!!!!
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Т
Отличная экскурсия, прекрасный стрит-Арт и чудесный гид!!!
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С
Очень интересно и необычно
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