Что вас ожидает

Яркий Будапешт

Я помогу понять, что означают современные полотна Будапешта и о чем думали их создатели. Поясню, как на улицах города возникли крошечные статуи и какие тайны они скрывают. А также покажу лучшие руин-бары и расскажу, кто в них ходит и почему в них запретили мальчишники и девичники. Кроме того, вы узнаете:

Как современное искусство переосмысляет историю города и всей страны.

Кто спонсирует свободное творчество в Будапеште, как долго живут уличные картины и почему они умирают

Какие древние и не очень легенды легли в основу современной «наскальной живописи» города

Как стрит-арт решил самую большую проблему Еврейского квартала и почему его улицы превратились в художественные галереи под открытым небом

Кто придумал руин-бары и что в них пить, чтобы вас приняли за «своего»

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.