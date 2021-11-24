читать дальше уменьшить

это произошло, расшифруете яркие граффити, отыщете "партизанские" статуи, заглянете в секретные дворики и раскроете феномен руин-баров. Гид поможет понять, что означают современные полотна Будапешта и о чем думали их создатели. Вы узнаете, как на улицах города возникли крошечные статуи и какие тайны они скрывают.



Пояснит, как современное искусство переосмысляет историю города и всей страны, кто спонсирует свободное творчество в Будапеште, как долго живут уличные картины и почему они умирают.



Также вы узнаете, какие древние и не очень легенды легли в основу современной "наскальной живописи" города, как стрит-арт решил самую большую проблему Еврейского квартала и почему его улицы превратились в художественные галереи под открытым небом. Гид расскажет, кто придумал руин-бары и что в них пить, чтобы вас приняли за "своего". Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов