Тайны современного Будапешта

Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом

Когда-то Будапешт был столицей «веселого социалистического барака».

Здесь не было места альтернативному стрит-арту.

Однако сейчас венгры обожают творить прямо на улицах города.

Вы узнаете, как и почему это произошло, расшифруете яркие граффити, отыщете «партизанские» статуи, заглянете в секретные дворики и раскроете феномен руин-баров!
Тайны современного Будапешта
Тайны современного Будапешта
Тайны современного Будапешта
Тайны современного Будапешта
Тайны современного Будапешта
Тайны современного Будапешта
Тайны современного Будапешта
Тайны современного Будапешта
Тайны современного Будапешта
Тайны современного Будапешта

Что вас ожидает

Яркий Будапешт

Я помогу понять, что означают современные полотна Будапешта и о чем думали их создатели. Поясню, как на улицах города возникли крошечные статуи и какие тайны они скрывают. А также покажу лучшие руин-бары и расскажу, кто в них ходит и почему в них запретили мальчишники и девичники. Кроме того, вы узнаете:

  • Как современное искусство переосмысляет историю города и всей страны.
  • Кто спонсирует свободное творчество в Будапеште, как долго живут уличные картины и почему они умирают
  • Какие древние и не очень легенды легли в основу современной «наскальной живописи» города
  • Как стрит-арт решил самую большую проблему Еврейского квартала и почему его улицы превратились в художественные галереи под открытым небом
  • Кто придумал руин-бары и что в них пить, чтобы вас приняли за «своего»

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Blaha Lujsa tér
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Olga
Olga
Привет, я Оля, и я анти (в хорошем смысле слова) гид Будапешта. По образованию я культуролог и религиовед, увлекаюсь историей, искусством и архитектурой. Коллекционирую интересные места, легенды и исторические анекдоты. Обожаю Будапешт и очень люблю показывать его друзьям. Так что, давайте дружить!:)
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