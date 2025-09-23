Погрузитесь в сложный мир вкусов и богатую историю венгерских вин, исследуя тщательно подобранную коллекцию. От легендарного Токая до насыщенного Кадарки из Вилланя – каждая дегустация проходит под руководством опытных специалистов. Каждый глоток позволит вам ощутить уникальный терруар и вековые традиции виноделия, благодаря которым Венгрия заняла достойное место на мировой винной карте. Во время дегустации наслаждайтесь изысканным сочетанием вкусов и текстур на специально подготовленной доске закусок. Нежные сыры, ароматные мясные деликатесы и другие компоненты идеально дополняют вина, обогащая ваш гастрономический опыт. Чтобы сделать вечер ещё более интересным, вас ждет увлекательная лекция, посвящённая истории, техникам и уникальным историям, стоящим за представленными винами. Узнайте больше о создании этих исключительных винтажей и проникнитесь уважением к мастерству их производителей. Подарите себе вечер вкусов и открытий! Приглашаем вас на погружение в мир венгерских вин, которое покорит как новичков, так и искушённых ценителей. Поднимем бокал за изысканность, вкус и открытия! Опытный сомелье поделится с Вами знаниями об истории виноградарства Венгрии и многовековых традициях производства вина. Научит распознавать сочетания вкусов и текстур, понимать и любить вино. Оценивать цвет, аромат и конечно же вкус вина. Благодаря дегустации становится возможным не только попробовать новый для себя напиток, но и понять его и описать всё вкусовое сочетание. Дегустация проходит от лёгких вин к более концентрированным. От сухих вин к сладким. От молодых к более выдержанным. Получите новые вкусовые ощущения и восторг от великолепного вечера в наслаждении! Для дегустации предлагаются следующие вина:

Tokaj Nobilis - Furmint 2021 (Tokaj) 13,5% •Heimann & Fiai Kadarka 2021 (Szekszárd) 12% •Ipacs Szabó - Nászút Helyett 2019 (Villány) 14% •Villa Tolnay - Névtelen Cuvée 2019 (Badacsony) 13,5% •Balla Géza - Kolna Kadarka 2020 (Erdély) 14% •Etyeki Kúria - Irsai 2022 (Etyek-Buda) 12% •Miklóscsabi - “Nem férünk a bőröndbe” Chardonnay 2021 (Mór) 13,5% •Folly Arboretum - Cedrus Cuvée (Olaszrizling + Szürkebarát - Badacsony) 2020 13% •Oremus - Édes Szamorodni 2017 (Tokaj) 12% Закуски: Различные колбасы, паштет из печени мангалицы, толстая колбаска Чабаи, копченый говяжий язык, вяленая ветчина из мяса серых коров, салями из мангалицы, сыр Gomolya, сыр Pannonia, мягкий козий сыр, твердый козий сыр, соленые огурчики, персики сушеные, грецкие орехи, фрукты, мед.

