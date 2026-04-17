Вы познакомитесь с первой столицей страны, где пять веков вступали на престол короли, и древним городом, где почти тысячу лет короновались все супруги венгерских монархов. Ощутите дух Средневековья там, где сохранилось больше всего памятников той эпохи. Услышите поразительную историю замка любви. А также порадуете себя кондитерскими шедеврами и посетите известный винодельческий центр.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секешфехервар — город королей

👑 Первым делом вы посетите город, основанный венгерским князем еще в конце 10 века и сыгравший позже важнейшую роль в истории Венгрии. Секешфехервар был первой столицей страны, здесь на протяжении пяти столетий восшествовали на трон монархи и в этом же городе многие из них были похоронены.

⛪ Я познакомлю вас с прекрасными памятниками архитектуры. В нашей программе: собор Святого Иштвана, часовня Святой Анны, здание городской ратуши, Епископский дворец, церковь кармелитов, церковь Святого Имре, барочное здание театра Вёрёшмарти. Вы также увидите великолепные скульптуры, цветочные часы, фонтан из красного мрамора и башню с играющими часами, украшенными фигурками венгерских королей. А в Саду руин продолжим разговор о выдающемся прошлом города.

🍰 На нашем пути будет множество кондитерских, в одну из которых я предлагаю заглянуть на бесподобный десерт. А после отправимся в замок Боривар всего в нескольких километрах от центра Секешфехервара. Вы узнаете историю замка вечной любви, или венгерского Тадж-Махала, который более 40 лет строил архитектор для своей любимой жены.

Веспрем — город королев

👑 Далее переместимся в один из древнейших городов Венгрии, расположенный, как Рим, на семи холмах. Я расскажу об основании епископской кафедры и привилегии веспремских епископов короновать венгерских королев: священное действо здесь прошли они все, от супруги Святого Иштвана до жены последнего короля Карла I Габсбурга.

🏰 В Веспреме сохранилось больше средневековых памятников, чем в других городах Венгрии. В крепостной части вы увидите Епископский дворец, часовню Гизеллы, собор Святого Михаила, Ворота героев, памятник Иштвану и Гизелле над обрывом крепостного холма. На городской площади полюбуетесь зданием ратуши в стиле барокко и 45-метровым символом города — пожарной башней. Не обойдем вниманием театр Петёфи в стиле сецессион и очень красивый музей Дежё Лацко. А затем спустимся в узкую долину, к руинам доминиканского женского монастыря.

🍷 Завершится путешествие в одном из самых известных винных регионов страны — у подножия горы Бадачонь, в посёлке Бадачоньтомай, где вы сможете продегустировать местные вина и отведать невероятно вкусные блюда венгерской кухни.

Организационные детали

Дополнительные расходы: обед, винная дегустация и входные билеты в замок Боривар — взрослые 4000 Ft, пенсионеры и студенты 3000 Ft.