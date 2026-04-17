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Секешфехервар, Веспрем, Бадачоньтомай: города королей, королев и вина

Побывать у истоков государственности Венгрии, посетить местный Тадж-Махал и оценить вина региона
Вы познакомитесь с первой столицей страны, где пять веков вступали на престол короли, и древним городом, где почти тысячу лет короновались все супруги венгерских монархов. Ощутите дух Средневековья там, где сохранилось больше всего памятников той эпохи. Услышите поразительную историю замка любви. А также порадуете себя кондитерскими шедеврами и посетите известный винодельческий центр.
5
3 отзыва
Секешфехервар, Веспрем, Бадачоньтомай: города королей, королев и вина
Секешфехервар, Веспрем, Бадачоньтомай: города королей, королев и вина
Секешфехервар, Веспрем, Бадачоньтомай: города королей, королев и вина

Описание экскурсии

Секешфехервар — город королей

👑 Первым делом вы посетите город, основанный венгерским князем еще в конце 10 века и сыгравший позже важнейшую роль в истории Венгрии. Секешфехервар был первой столицей страны, здесь на протяжении пяти столетий восшествовали на трон монархи и в этом же городе многие из них были похоронены.

⛪ Я познакомлю вас с прекрасными памятниками архитектуры. В нашей программе: собор Святого Иштвана, часовня Святой Анны, здание городской ратуши, Епископский дворец, церковь кармелитов, церковь Святого Имре, барочное здание театра Вёрёшмарти. Вы также увидите великолепные скульптуры, цветочные часы, фонтан из красного мрамора и башню с играющими часами, украшенными фигурками венгерских королей. А в Саду руин продолжим разговор о выдающемся прошлом города.

🍰 На нашем пути будет множество кондитерских, в одну из которых я предлагаю заглянуть на бесподобный десерт. А после отправимся в замок Боривар всего в нескольких километрах от центра Секешфехервара. Вы узнаете историю замка вечной любви, или венгерского Тадж-Махала, который более 40 лет строил архитектор для своей любимой жены.

Веспрем — город королев

👑 Далее переместимся в один из древнейших городов Венгрии, расположенный, как Рим, на семи холмах. Я расскажу об основании епископской кафедры и привилегии веспремских епископов короновать венгерских королев: священное действо здесь прошли они все, от супруги Святого Иштвана до жены последнего короля Карла I Габсбурга.

🏰 В Веспреме сохранилось больше средневековых памятников, чем в других городах Венгрии. В крепостной части вы увидите Епископский дворец, часовню Гизеллы, собор Святого Михаила, Ворота героев, памятник Иштвану и Гизелле над обрывом крепостного холма. На городской площади полюбуетесь зданием ратуши в стиле барокко и 45-метровым символом города — пожарной башней. Не обойдем вниманием театр Петёфи в стиле сецессион и очень красивый музей Дежё Лацко. А затем спустимся в узкую долину, к руинам доминиканского женского монастыря.

🍷 Завершится путешествие в одном из самых известных винных регионов страны — у подножия горы Бадачонь, в посёлке Бадачоньтомай, где вы сможете продегустировать местные вина и отведать невероятно вкусные блюда венгерской кухни.

Организационные детали

Дополнительные расходы: обед, винная дегустация и входные билеты в замок Боривар — взрослые 4000 Ft, пенсионеры и студенты 3000 Ft.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика
Анжелика — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1731 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анжелика, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимым городом. Расскажу о самых значимых событиях страны, великолепных памятниках архитектуры, гостеприимных людях, гастрономических шедеврах Венгрии, великолепных винах и чудодейственных термальных источниках. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Оксана
Замечательная экскурсия, очень интересная и познавательная. Благодарю гида Анжелику за любовь к своей стране, которую она передала и нам. Непременно рекомендую.
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Марина
Очень понравилась экскурсия с Анжеликой. Несмотря на то, что сама экскурсия довольно длительная, все прекрасно организовано, с удовольствием посмотрели Секешфехервар и Веспрем, послушали увлекательный рассказ про историю Венгрии и посетили дегустацию вина) однозначно рекомендую эту экскурсию, если есть возможность выбраться на день из Будапешта.
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С
Были на экскурсии с Анжеликой. Остались довольны. Все очень хорошо организовано, удобный транспорт, грамотный рассказчик. Интересная подача материала с привязкой к местности. Замечательно провели день, вкусно поели, хорошо выпили и много смеялись. Спасибо большое.
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