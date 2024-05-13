1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«В одном из многочисленных винных погребков станете участником дегустации местных вин, среди которых коронное место занимает Эгерская Бычья Кровь — самое известное после Токаи Асу, венгерское красное сухое вино»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
«Обед и винная дегустация в Долине красавиц»
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€90 за человека
Индивидуальная
3 часа
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
«Все дегустации входят в стоимость экскурсии»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Меню ужина с дегустационной винной картой»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Индивидуальная
9 часов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
«во-вторых, у хозяев есть 180-летний погреб, куда стоит спуститься для дегустации или из праздного любопытства»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€440 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
«Обед и винная дегустация (10-15€ с человека)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне
Начало: У Центрального рынка
«Дегустация включена в стоимость»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
«)— обед с дегустацией вина (примерно в 16:30)»
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€90 за человека
Индивидуальная
3 часа
Венгерские деликатесы! - экскурсия и дегустация
Начало: У входа на Центральный рынок
Расписание: ежедневно с 09:00 до 15:00, кроме воскресенья
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Дегустация на Большом рынке Будапешта: погружение в венгерские гастрономические традиции
Проведите день, погружаясь в атмосферу венгерской кухни на Центральном рынке Будапешта с экспертом
Начало: Возле Anna Cafe
«Дегустация входит в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений13 мая 2024Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
- MMiroshkina13 мая 2024Очень интересная и увлекательная экскурсия! И мне и детям было интересно и познавательно! Спасибо, Валерия!
- ААлекс27 января 2024Было очень интересно, узнали много нового и вспомнили уроки истории
- KKatalina19 января 2024Спасибо, моему брату очень понравилось
- ООльга17 октября 2023Спасибо Валерии за замечательную и познавательную экскурсию!!!
- ИИрина27 июля 2023Спасибо, отлично!
- ННаташа25 июля 2023Иштван замечательный гид, интересный рассказчик, мы открыли для себя Венгрию. Посетили необычные купальни в пещере, кушали ланч в отличном ресторане,
- OOksana20 июня 2023Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
- ВВалентина22 мая 2023Экскурсия прошла "на одном дыхании". Елена прекрасный рассказчик, отличный человек:образованный, внимательный. Рекомендуем.
- OOlga15 мая 2023Экскурсию проводила Лена, я узнала от нее много нового, интересного и удивительного о стране и ее обычаях. Информация легко запоминалась, была иллюстрирована видео и фото. Заявленное время экскурсии пролетело незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Дегустационные туры»
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