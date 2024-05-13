Дегустации на экскурсиях в Будапеште – попробуйте новое на вкус

Найдено 10 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Будапеште на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Эгер - на родину Бычьей крови
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«В одном из многочисленных винных погребков станете участником дегустации местных вин, среди которых коронное место занимает Эгерская Бычья Кровь — самое известное после Токаи Асу, венгерское красное сухое вино»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: У входа в отель Ritz Carlton
«Обед и винная дегустация в Долине красавиц»
Расписание: в среду в 08:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
90 за человека
Гастрономические приключения в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
«Все дегустации входят в стоимость экскурсии»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 5 чел.
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Меню ужина с дегустационной винной картой»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
«во-вторых, у хозяев есть 180-летний погреб, куда стоит спуститься для дегустации или из праздного любопытства»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
440 за всё до 7 чел.
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
Отдохнуть в венгерском Памуккале, полюбоваться архитектурой и насладиться вином
Начало: От любого удобного вам места в Будапеште
«Обед и винная дегустация (10-15€ с человека)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 7 чел.
Гастрономическое путешествие по Будапешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Гастрономическое путешествие по Будапешту
Посетить Центральный рынок, погулять по Старому Пешту и разобраться в местной кухне
Начало: У Центрального рынка
«Дегустация включена в стоимость»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 8 чел.
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
30 отзывов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
«)— обед с дегустацией вина (примерно в 16:30)»
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
90 за человека
Венгерские деликатесы! - экскурсия и дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Венгерские деликатесы! - экскурсия и дегустация
Начало: У входа на Центральный рынок
Расписание: ежедневно с 09:00 до 15:00, кроме воскресенья
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 160 за всё до 5 чел.
Дегустация на Большом рынке Будапешта в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Дегустация на Большом рынке Будапешта: погружение в венгерские гастрономические традиции
Проведите день, погружаясь в атмосферу венгерской кухни на Центральном рынке Будапешта с экспертом
Начало: Возле Anna Cafe
«Дегустация входит в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
  • M
    Miroshkina
    13 мая 2024
    Гастрономические приключения в Будапеште
    Очень интересная и увлекательная экскурсия! И мне и детям было интересно и познавательно! Спасибо, Валерия!
  • А
    Алекс
    27 января 2024
    Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
    Было очень интересно, узнали много нового и вспомнили уроки истории
  • K
    Katalina
    19 января 2024
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Спасибо, моему брату очень понравилось
  • О
    Ольга
    17 октября 2023
    Гастрономические приключения в Будапеште
    Спасибо Валерии за замечательную и познавательную экскурсию!!!
  • И
    Ирина
    27 июля 2023
    Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
    Спасибо, отлично!
  • Н
    Наташа
    25 июля 2023
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Иштван замечательный гид, интересный рассказчик, мы открыли для себя Венгрию. Посетили необычные купальни в пещере, кушали ланч в отличном ресторане,
    читать дальше

    дегустировали хорошие вина (купили еще бутылки с собой), погуляли по очень милому городу Эгеру и посетили кондитерскую с вкуснейшими пирожными! Комфортная машина с кондиционером. Очень благодарны Иштвану за прекрасно проведенное время.

  • O
    Oksana
    20 июня 2023
    Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
    Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
    читать дальше

    окрестности. Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души. Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно. Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются. Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания. Большое сердечное спасибо, Оксана.

  • В
    Валентина
    22 мая 2023
    В Эгер! Кружевные горы, термы и барочный город
    Экскурсия прошла "на одном дыхании". Елена прекрасный рассказчик, отличный человек:образованный, внимательный. Рекомендуем.
  • O
    Olga
    15 мая 2023
    Гастрономическое путешествие по Будапешту
    Экскурсию проводила Лена, я узнала от нее много нового, интересного и удивительного о стране и ее обычаях. Информация легко запоминалась, была иллюстрирована видео и фото. Заявленное время экскурсии пролетело незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. В Эгер - на родину Бычьей крови
  2. Групповая экскурсия в Эгер: кружевные горы, термы и барочный город
  3. Гастрономические приключения в Будапеште
  4. Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
  5. Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 45 до 440. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 97 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам