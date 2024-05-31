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окрестности. Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души. Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно. Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются. Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания. Большое сердечное спасибо, Оксана.