Винные экскурсии в Будапеште

Найдено 5 экскурсий в категории «Винные туры» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Эгер - на родину Бычьей крови
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«В одном из многочисленных винных погребков станете участником дегустации местных вин, среди которых коронное место занимает Эгерская Бычья Кровь — самое известное после Токаи Асу, венгерское красное сухое вино»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
«По желанию посетите национальный музей вин «Лабиринт» в средневековых винных погребах»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Гастрономические приключения в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
«После рынка вы продегустируете самый вкусный гуляш в Будапеште, токайское вино и гусиную печень»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 5 чел.
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Вы поужинаете и оцените вкус местных вин — вам предложат 5 видов напитка (по 50 миллилитров) и блюдо к каждому из сортов»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
30 отзывов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
«Рядом с Эгером расположен винный край — Долина Прекрасной Дамы, где вы отведаете вкусный обед и продегустируете вина от местных виноделов»
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
    Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
    читать дальше

    аэропорт идеально ко времени регистрации. Сама экскурсия очень понравилась, абсолютно разные по настроение крепость Вишеград и город искусств Сентедре. Отдельное спасибо Татьяне, что случайно заметив валяющийся на дороге рекламный баннер, отвезла нас на рыцарский турнир, потрясающее шоу!!! Ну и отличный обед в ресторане. Самые теплые воспоминания и горячие рекомендации!!! Обязательно поедем с Татьяной еще!! Умный, красивый и очаровательный гид!!! ❤️❤️❤️

  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
  • M
    Miroshkina
    13 мая 2024
    Гастрономические приключения в Будапеште
    Очень интересная и увлекательная экскурсия! И мне и детям было интересно и познавательно! Спасибо, Валерия!
  • О
    Ольга
    17 октября 2023
    Гастрономические приключения в Будапеште
    Спасибо Валерии за замечательную и познавательную экскурсию!!!
  • Н
    Наташа
    25 июля 2023
    В Эгер - на родину Бычьей крови
    Иштван замечательный гид, интересный рассказчик, мы открыли для себя Венгрию. Посетили необычные купальни в пещере, кушали ланч в отличном ресторане,
    читать дальше

    дегустировали хорошие вина (купили еще бутылки с собой), погуляли по очень милому городу Эгеру и посетили кондитерскую с вкуснейшими пирожными! Комфортная машина с кондиционером. Очень благодарны Иштвану за прекрасно проведенное время.

  • O
    Oksana
    20 июня 2023
    Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
    Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
    читать дальше

    окрестности. Мы искупались в пещерах с термальной водой в Демьене, пообедали в красивейшем месте в деревне красивых женщин. Продегустировали и купили вино. Блаженство для тела и души. Инна, экскурсовод, добрый и чуткий человек, рассказывала нам об исторических событиях и традициях Венгрии легко и ненавязчиво. Время пролетело незаметно. Должна сказать, что я вскольз упомянула, что мечтаю увидеть поле лаванды. На следующий день Инна принесла мне букетик лаванды из своего сада, который я засушила теперь на память. Очень мило и трогательно для меня. И мы, в поездке к озеру Балатон, завернули-таки в одно местечко, где есть поле лаванды. Так, что, благодаря добрым людям, мечты сбываются. Я счастлива и благодарна Инне, шоферу Виктору и всем организаторам экскурсии. Все было организовано безукоризненно, точно и в срок. Были учтены все наши пожелания. Большое сердечное спасибо, Оксана.

  • Э
    Эмиль
    9 января 2023
    Гастрономические приключения в Будапеште
    Отличная экскурсия по кулинарному Будапешту. Валерия прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Вся экскурсия прошла в очень положительном ключе с
    читать дальше

    шутками, играми и интересными рассказами. Мы познакомились с Венгерской кухней, продуктами и местными деликатесами. Очень рекомендую для всех кто любит знакомиться со страной через местную кулинарию.

  • P
    Pavel
    14 августа 2022
    Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
    читать дальше

    бокал вина на входе нам не давали, как остальным. Дегустировали 6 венгерских вин. Девушка по очереди подходила к столикам и разливала разные виды вин и объясняла про каждое из них. Сидели мы у окна, все было видно. Также можно выйти на палубу и насладится потрясающими видами Будапешта под бокал вина или коктейля. Если вас не окажется за столиком, то девушка нальёт вино без вас, и вы без проблем сможете его попробовать. Также на теплоходе играет живая музыка, работает бар.

    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет
  • А
    Арина М.
    15 марта 2022
    Винные дороги Этьека и замок Брунсвик
    Спасибо экскурсоводу Андрею за насыщенную фактами и местами экскурсию. В целом, экскурсия получилась приятная, неторопливая. От города отъезжали недалеко, что позволило не тратить много времени на дорогу.
  • А
    Абашкина
    9 марта 2022
    Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
    Это была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
    читать дальше

    в город. Здесь есть цитадель, базилика, крепость, прошлись по местным улицам. Побывали на винотеки. Пробовали вино, в том числе и "бычью кровь". По ужинали в местном кафе, всё было безумно вкусно.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. В Эгер - на родину Бычьей крови
  2. Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
  3. Гастрономические приключения в Будапеште
  4. Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
  5. Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Винные туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 400. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Винные туры», 74 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам