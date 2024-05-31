1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
В Эгер - на родину Бычьей крови: путешествие из Будапешта
Погрузитесь в мир венгерских традиций с экскурсией в Эгер: от термальных источников до легендарного вина Бычья Кровь
Начало: У вашего отеля
«В одном из многочисленных винных погребков станете участником дегустации местных вин, среди которых коронное место занимает Эгерская Бычья Кровь — самое известное после Токаи Асу, венгерское красное сухое вино»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Заповедные места пригородов Будапешта ждут вас! Посетите Вишеградскую крепость и музей марципана в Сентендре. Узнайте больше о венгерской истории и культуре
Начало: У вашего отеля
«По желанию посетите национальный музей вин «Лабиринт» в средневековых винных погребах»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
«После рынка вы продегустируете самый вкусный гуляш в Будапеште, токайское вино и гусиную печень»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Вы поужинаете и оцените вкус местных вин — вам предложат 5 видов напитка (по 50 миллилитров) и блюдо к каждому из сортов»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Групповая
10 часов
Пещерная купальня Демьен и барочный Эгер
Искупаться в целебных водах, изучить красоты Эгера и попробовать в чарде вино «Бычья кровь»
Начало: у входа в отель Ритц Карлтон
«Рядом с Эгером расположен винный край — Долина Прекрасной Дамы, где вы отведаете вкусный обед и продегустируете вина от местных виноделов»
Расписание: в пятницу в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 мая 2024Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в
- ЕЕвгений13 мая 2024Динамичная, но при этом комфортная экскурсия. Иштван замечательный гид и очень интересный человек.
- MMiroshkina13 мая 2024Очень интересная и увлекательная экскурсия! И мне и детям было интересно и познавательно! Спасибо, Валерия!
- ООльга17 октября 2023Спасибо Валерии за замечательную и познавательную экскурсию!!!
- ННаташа25 июля 2023Иштван замечательный гид, интересный рассказчик, мы открыли для себя Венгрию. Посетили необычные купальни в пещере, кушали ланч в отличном ресторане,
- OOksana20 июня 2023Эгер- чудесный маленький городок, где замечательно побродить по тихим улочкам и забраться на стену крепости, откуда открывается панормамный вид на
- ЭЭмиль9 января 2023Отличная экскурсия по кулинарному Будапешту. Валерия прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Вся экскурсия прошла в очень положительном ключе с
- PPavel14 августа 2022Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
- ААрина М.15 марта 2022Винные дороги Этьека и замок БрунсвикСпасибо экскурсоводу Андрею за насыщенную фактами и местами экскурсию. В целом, экскурсия получилась приятная, неторопливая. От города отъезжали недалеко, что позволило не тратить много времени на дорогу.
- ААбашкина9 марта 2022Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией винаЭто была увлекательная экскурсия в город Эгер. Город не большой, но со своей историей. Сперва заехали в купальню. Потом поехали
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Винные туры»
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