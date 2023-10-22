Приглашаем вас в 85-минутное путешествие, где мы по вас лангошом по вашему выбору и неограниченным количеством пива или других безалкогольных напитков на борту.

Откройте для себя великолепные исторические достопримечательности Будапешта, наслаждаясь вкусными жареными во фритюре блюдами и холодными / горячими напитками. Погрузитесь во вкусы и культурные достопримечательности, которые может предложить Будапешт, с самого лучшего вида с реки Дунай.