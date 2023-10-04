По вторникам в 14:00

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Сентендре — очаровательный городок, один из самых популярных туристических центров страны, расположенный близко к Будапешту.



мы прогуляемся по его уютным улочкам и продегустируем 5 видов вин в Венгерском Национальном Музее вин.



Вы узнаете все об этом напитке от самих виноделов и наверняка найдете для себя «то самое», что захотите увезти с собой, чтобы угостить своих близких, вспоминая свою поездку! 5 1 отзыв

Gastroplustour Туристическая Компания Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Групповая экскурсия €150 за человека 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 4 часа 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сентендре Сентендре — очаровательный городок, один из самых популярных туристических центров страны, расположенный близко к Будапешту. В конце XVII века, бежавшие от турецкого нашествия сербы, осели на правом берегу Дуная. Постепенно они перестроили поселение на свой лад, в барочном средиземноморском стиле и возвели шесть православных храмов, что больше, чем во всей Венгрии. В 20-е годы XX века Сентэндре облюбовали художники, превратив город в художественную столицу Венгрии. И по сегодняшний день здесь находятся множество художественных музеев, мастерских, галерей — в городе живут более 100 живописцев, скульпторов, графиков. Дегустация вин После прогулки по колоритным улочкам городка, вас ждет дегустация лучших венгерских вин и не где-нибудь, а в Венгерском Национальном Музее вин (он же ресторан «Лабиринт» в одном лице). Не только попробовав 5 видов вин, но и узнав о них от самих виноделов, вы наверняка найдете для себя «то самое», что захотите увезти с собой, чтобы угостить своих близких. Затем можно будет купить сувениры во многочисленных лавочках или посетить Музей Марципанов. Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 6-ти человек

В Четверг в 14:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Транспорт

Дегустация Что не входит в цену Личные расходы

Билеты в музей Место начала и завершения? Большая Синагога, площадь перед центральным входом Когда и сколько длится? Когда: В Четверг в 14:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Важная информация Экскурсия состоится при наборе группы от 6-ти человек Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.