По вторникам в 14:00

Сентэндре

В конце XVII века, бежавшие от турецкого нашествия сербы, осели на правом берегу Дуная. Постепенно они перестроили поселение на свой лад, в барочном средиземноморском стиле и возвели шесть православных храмов, что больше, чем во всей Венгрии. В 20-е годы XX века Сентэндре облюбовали художники, превратив город в художественную столицу Венгрии. И по сегодняшний день здесь находятся множество художественных музеев, мастерских, галерей — в городе живут более 100 живописцев, скульпторов, графиков.

Дегустация вин

После прогулки по колоритным улочкам городка, вас ждет дегустация лучших венгерских вин и не где-нибудь, а в Венгерском Национальном Музее вин (он же ресторан «Лабиринт» в одном лице). Не только попробовав 5 видов вин, но и узнав о них от самих виноделов, вы наверняка найдете для себя «то самое», что захотите увезти с собой, чтобы угостить своих близких.