По вторникам в 14:00

Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин

Сентэндре - очаровательный городок, один из самых популярных туристических центров страны,...

Сентэндре — очаровательный городок, один из самых популярных туристических центров страны, расположенный близко к Будапешту.

мы прогуляемся по его уютным улочкам и продегустируем 5 видов вин в Венгерском Национальном Музее вин.

Вы узнаете все об этом напитке от самих виноделов и наверняка найдете для себя «то самое», что захотите увезти с собой, чтобы угостить своих близких, вспоминая свою поездку.
Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин
Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин
Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин
Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин
Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин
Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин
Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин
Сентэндре
В конце XVII века, бежавшие от турецкого нашествия сербы, осели на правом берегу Дуная. Постепенно они перестроили поселение на свой лад, в барочном средиземноморском стиле и возвели шесть православных храмов, что больше, чем во всей Венгрии. В 20-е годы XX века Сентэндре облюбовали художники, превратив город в художественную столицу Венгрии. И по сегодняшний день здесь находятся множество художественных музеев, мастерских, галерей — в городе живут более 100 живописцев, скульпторов, графиков.
Дегустация вин
После прогулки по колоритным улочкам городка, вас ждет дегустация лучших венгерских вин и не где-нибудь, а в Венгерском Национальном Музее вин (он же ресторан «Лабиринт» в одном лице). Не только попробовав 5 видов вин, но и узнав о них от самих виноделов, вы наверняка найдете для себя «то самое», что захотите увезти с собой, чтобы угостить своих близких.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Детский до 12 лет
€50
Взрослый 12+
€50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По вторникам в 14:00

GastroPlusTour
GastroPlusTour
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