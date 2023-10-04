По вторникам в 14:00

Сентендре — очаровательный городок, один из самых популярных туристических центров страны, расположенный близко к Будапешту.
мы прогуляемся по его уютным улочкам и продегустируем 5 видов вин в Венгерском Национальном Музее вин.
Вы узнаете все об этом напитке от самих виноделов и наверняка найдете для себя «то самое», что захотите увезти с собой, чтобы угостить своих близких, вспоминая свою поездку!
мы прогуляемся по его уютным улочкам и продегустируем 5 видов вин в Венгерском Национальном Музее вин.
Вы узнаете все об этом напитке от самих виноделов и наверняка найдете для себя «то самое», что захотите увезти с собой, чтобы угостить своих близких, вспоминая свою поездку!
Описание экскурсииСентендре Сентендре — очаровательный городок, один из самых популярных туристических центров страны, расположенный близко к Будапешту. В конце XVII века, бежавшие от турецкого нашествия сербы, осели на правом берегу Дуная. Постепенно они перестроили поселение на свой лад, в барочном средиземноморском стиле и возвели шесть православных храмов, что больше, чем во всей Венгрии. В 20-е годы XX века Сентэндре облюбовали художники, превратив город в художественную столицу Венгрии. И по сегодняшний день здесь находятся множество художественных музеев, мастерских, галерей — в городе живут более 100 живописцев, скульпторов, графиков. Дегустация вин После прогулки по колоритным улочкам городка, вас ждет дегустация лучших венгерских вин и не где-нибудь, а в Венгерском Национальном Музее вин (он же ресторан «Лабиринт» в одном лице). Не только попробовав 5 видов вин, но и узнав о них от самих виноделов, вы наверняка найдете для себя «то самое», что захотите увезти с собой, чтобы угостить своих близких. Затем можно будет купить сувениры во многочисленных лавочках или посетить Музей Марципанов. Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 6-ти человек
В Четверг в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в музей
Место начала и завершения?
Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Когда и сколько длится?
Когда: В Четверг в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы от 6-ти человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень интересная экскурсия! Игорь Юрьевич отличный гид, много полезной информации нам дал! Спасибо большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии на «Экскурсия в Сентендре с дегустацией вин»
Индивидуальная
до 4 чел.
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Увидеть Дунай с высоты, рассмотреть шедевры из марципана и по желанию попробовать венгерское вино
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Крепость Вышеград и город мастеров Сентендре
Лёгкое путешествие по живописной излучине Дуная с прогулками и дегустацией
Начало: По адресу проживания туристов в Будапеште
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €366 за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерняя прогулка на теплоходе по Дунаю с ужином и дегустацией пяти видов венгерских вин. Насладитесь видами Будапешта под живую музыку
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
€120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Будапешту + чарующий Сентендре
Откройте для себя Будапешт и Сентендре за один день! Узнайте легенды столицы и насладитесь уютом старинного города. Без лишних хлопот и усталости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €380 за всё до 4 чел.
€150 за человека