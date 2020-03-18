40 отзывов оставили туристы

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Путешествие по излучине Дуная

Групповая экскурсия в исторические и уютные города Эстергом, Вишеград и Сентендре

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Группа не более 40 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у отеля Ritz-Carlton
  • Заказать экскурсию

55 за человека

У этой экскурсии40 отзывов
4.3
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – экскурсионное агентство в Будапеште
Если вы уже познакомились с Будапештом, самое время открыть города, украшающие излучину Дуная.

Вас ждут наиболее значимые из них.

В старинном Эстергоме вы изучите грандиозную базилику, в Вишеграде погрузитесь в истории 📖 и легенды королей Венгрии.

А в Сентендре проникнетесь сказочной атмосферой и узнаете о самом творческом городе страны.

Бонусом станут дегустация венгерских вин и музей марципана, а также живописные дунайские пейзажи.
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная

Что вас ожидает

По дороге до первой остановки, Эстергома, вы узнаете об истории Будапешта: его образовании, как столицы Венгрии, и о северной части города, которая в давние времена принадлежала Римской империи. А еще я расскажу о флоре, фауне, сельском хозяйстве и национальной кухне страны.

Эстергом — древняя столица и венгерский Ватикан
46 км от Будапешта — и вас встретит город Эстергом, где наша главная цель — монументальная (все путешественники отмечают ее размеры) базилика Святого Адальберта на высоком холме. Вы узнаете о строительстве этого первого собора Венгрии и о распространении римского католицизма по стране. Внутри полюбуетесь интерьерами базилики, услышите о выдающихся людях, похороненных в крипте, и об особенностях алтаря.

Руины и тайны Вишеграда
В 13 веке венгерские короли выбрали излучину Дуная для строительства мощной Вишеградской крепости — отсюда открывался лучший обзор на окрестности. Любуясь потрясающими пейзажами, вы исследуете руины цитадели, узнаете об осадах, которые она выдержала, и об ее уничтожении Габсбургами. Особое внимание уделим сохранившейся башне Соломона — по преданию, за ее стенами толщиной 8 метров был заключен Влад Дракула.

«Средиземноморская» атмосфера Сентендре
Уютный Сентендре вдохновит вас, как когда-то живших здесь художников, скульпторов и писателей. Гуляя по изогнутым мощеным улочкам, вы оцените разнообразие местной архитектуры — от православных и католических храмов до радужных домов в стиле барокко. А наполнят прогулку рассказы об образовании Сентендре, о его связи с балканскими народами и о местных ремеслах. Кроме того, вы побываете в музее марципана и продегустируете венгерское вино. После экскурсии по городу и обеда у вас будет свободное время, чтобы заглянуть в традиционные лавочки городских мастеров.

Организационные детали

Обратите внимание

  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
  • Фасад Базилики в Эстергоме частично закрыт на реставрацию до 2020 года

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Включено: обед, дегустация вина и вход в музей марципана
  • Дополнительно оплачивается билет в крепость (~5,6€ с человека)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная
Путешествие по излучине Дуная

Экскурсия проводится в понедельник и субботу в 07:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Место встречи для начала у отеля Ritz-Carlton.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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40 отзывов оставили туристы

18 марта 2020
Добрый день! Мне понравилась экскурсия! Все очень интересно, красиво, маршрут экскурсии спланирован очень удобно. Я написала в какой гостинице я проживаю и экскурсовод в ответном письме сообщил, что я могу подойти к ближайшей точке, откуда меня заберут, благодаря этому можно было чуть дольше поспать, потому что экскурсия ранняя. Была солнечная погода и очень красивые города. Спасибо большое!
10 марта 2020
Легкая, очень приятная и познавательная экскурсия. Прекрасный гид Елена. Рекомендую
27 февраля 2020
Все понравилось. Необременительная по времени экскурсия, красивые места, чудесная погода, прекрасны дегустация вин и обед. Организация экскурсии тоже на уровне, все четко. Информационная и объективная подача исторических фактов гидом Светланой, много практических советов. Рекомендую.
13 февраля 2020
Добрый день, хотели дать негативную обратную связь по заявленной экскурсии "Путешествие по излучине Дуная", которая состоялась 3 февраля 2020 года. В соответствии с нашим заказом предполагалось, что экскурсия пройдет"в старинном Эстергоме, где изучим грандиозную базилику, в Вишеграде, где погрузимся в истории и легенды королей Венгрии и в Сентендре... ". Во-первых, нас не уведомили, что фасад "грандиозной базилики" в старинном Эстергоме находится на реконструкции, что считаем значительным при выборе экскурсии. Во-вторых, что является наиболее серьезным недостатком, нас привезли в Вишеград, где Анжелла сказала: "Ой, как я расстроилась, водитель мне сообщил, что сейчас доступа к Вишеградской крепости нет". То есть по факту треть заявленной услуги не была оказана без объяснения причин. Однако на сайте города черным по белому написано, что понедельник нерабочий день, чего организаторы, конечно же не могли не знать. В-третьих, в ходе подготовки к экскурсии нам поступило сообщение о том, что необходимо подготовить бутерброды, так как обед будет поздним (около 5 вечера). Однако, обед состоялся в 14. 00 (в нормальное для людей время), поэтому все купленные в магазине продукты для бутербродов оказались не востребованными. Считаем эти траты также недоработкой организаторов. Также по какой-то причине в списках, которые были у Анжелы, в числе забронировавших на мою фамилию нас было трое, хотя по факту бронировали на двоих. Наше субъективное мнение по поводу Анжелы: слишком много субъективной оценки об истории и отношению к жизни в Венгрии, очень хромает логика повествования, много сорных слов, часто не ждет туристов и убегает вперед, не дает полной картины, часто перескакивает с темы на тему. Многие люди были недовольны этой экскурсией. Крайне отрицательное впечатление.
4 февраля 2020
Нам с внучкой все понравилось. Гид Анжела очень хорошо знает историю города. Было интересно слушать об исторических событиях происходящих в прошлых веках. О быте и культуре венгерского народа. Погода правда подвела. Дождь. А так все было великолепно!!!Узнала очень много интересного о Венгрии. Да и дегустация вин меня поразила. Я к алкоголю равнодушна, но местные вина это шедевр!!Спасибо!!!
3 февраля 2020
Хорошая экскурсия, один минус мало свободного времени
2 февраля 2020
Хорошая программа для тех, кто хочет увидеть пригороды Будапешта. Маршрут составлен логично, гид рассказывала с интересом. Дегустация прошла очень весело, попробовав, можно определиться с предпочтениями (5 разных вин 1 палинка). Обед сытный, я просила сделать без мяса - организаторы не подвели, спасибо большое! Нам очень повезло с погодой. Поэтому при бронировании внимательно смотрите прогноз на день экскурсии.
30 января 2020
все понравилось, спасибо
30 января 2020
Нам все понравилось, организация, гид, водитель - все отлично. К нашему удивлению в экскурсию ещё была включена дегустация и прекрасный обед.
19 января 2020
Смело берите экскурсии на Tripster. ru. организация великолепная. Маршрут распишут, на вопросы ответят быстро и полно. Не повезло с погодой. В крепости был туман и холодно. Экскурсия не утомительная. Обед и дегустация хороши. Экскурсовод Марьяна чудесно расскажет о быте и жизни сегодняшней Венгрии, но историческую часть экскурсии не раскрыла. Повествование отрывочное, нет линии, рассказ не заинтересовал.
Ещё 30 отзывов

Ирина проводит ещё 13 экскурсий

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55 за человека
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