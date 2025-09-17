40 отзывов оставили туристы

Лёгкое путешествие по живописной излучине Дуная с прогулками и дегустацией
Если вы уже познакомились с Будапештом, самое время открыть города, украшающие излучину Дуная. Вас ждут наиболее значимые из них.
В Вышеграде вы погрузитесь в истории и легенды королей Венгрии, а в Сентендре проникнетесь сказочной атмосферой и узнаете о самом творческом городе страны. Бонусом станут музей марципана и живописные дунайские пейзажи.
В 13 веке венгерские короли выбрали излучину Дуная для строительства мощной Вишеградской крепости — отсюда открывался лучший обзор на окрестности. Любуясь потрясающими пейзажами, вы исследуете руины цитадели, узнаете об осадах, которые она выдержала, и об её уничтожении Габсбургами.
«Средиземноморская» атмосфера Сентендре
Уютный Сентендре вдохновит вас, как когда-то живших здесь художников, скульпторов и писателей. Гуляя по изогнутым мощёным улочкам, вы оцените разнообразие местной архитектуры — от православных и католических храмов до радужных домов в стиле барокко. А наполнят прогулку рассказы об образовании Сентендре, о его связи с балканскими народами и о местных ремеслах. Кроме того, вы побываете в музее марципана. После экскурсии по городу и обеда у вас будет свободное время, чтобы заглянуть в традиционные лавочки городских мастеров.
Организационные детали
Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением
Поедем на микроавтобусе (Ford Transit / Opel Vivaro или аналогичном)
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 50). Подробности уточняйте при бронировании
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу проживания туристов в Будапеште
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7620 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Интересная экскурсия, красивые места. Гид просто восторг! Столько информации 🔥 Эрика вы лучшая!
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Татьяна
Все прошло великолепно! Юлия интересно и грамотно обо всем рассказывала. Спасибо
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А
Алевтина
Замечательная экскурсия. Спасибо "маме" Вере за интересные истории и организацию нашего отдыха Отдельное спасибо за прекрасный обед и дегустацию вина. Все очень понравилось
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Е
Екатерина
Провели прекрасный день с Еленой. Было очень душевно, тепло и комфортно. Невероятно красивые места и уютная атмосфера маленьких восточно-европейских городков. Все очень понравилось.
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Юлия
Все понравилось Емко,насыщенно,интересно
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Valeriia
Экскурсия очень понравилась, города отличные. У нас был хороший гид, но было несколько моментов, которые расстроили: 1. Немного странно то, что дегустация вин до обеда. С самого утра вы катаетесь голодным, читать дальшеуменьшить
а потом пьёте на голодный желудок. Хоть и не большое количество алкоголя. Кто-то брал с собой перекус, я тоже брала батончики, но они не спасли ситуацию. К моменту дегустации уже очень хотелось есть. И после самого обеда было плохо. Уже не было ни сил, ни желания гулять по Сентендре. А жаль. 2. У нас был очень классный гид. Весёлый, интересный рассказ, но время от времени он вбрасывал какие-то непонятные сексистские штуки🤷🏻♀️ 3. Не минус экскурсии, скорее просто недопонимание. Почему бы не включить крепость в Вишеграде в программу сразу. Просто добавить стоимость экскурсии🤨
Но, в целом, я довольна)
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