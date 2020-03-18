40 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

По дороге до первой остановки, Эстергома, вы узнаете об истории Будапешта: его образовании, как столицы Венгрии, и о северной части города, которая в давние времена принадлежала Римской империи. А еще я расскажу о флоре, фауне, сельском хозяйстве и национальной кухне страны.

Эстергом — древняя столица и венгерский Ватикан

46 км от Будапешта — и вас встретит город Эстергом, где наша главная цель — монументальная (все путешественники отмечают ее размеры) базилика Святого Адальберта на высоком холме. Вы узнаете о строительстве этого первого собора Венгрии и о распространении римского католицизма по стране. Внутри полюбуетесь интерьерами базилики, услышите о выдающихся людях, похороненных в крипте, и об особенностях алтаря.

Руины и тайны Вишеграда

В 13 веке венгерские короли выбрали излучину Дуная для строительства мощной Вишеградской крепости — отсюда открывался лучший обзор на окрестности. Любуясь потрясающими пейзажами, вы исследуете руины цитадели, узнаете об осадах, которые она выдержала, и об ее уничтожении Габсбургами. Особое внимание уделим сохранившейся башне Соломона — по преданию, за ее стенами толщиной 8 метров был заключен Влад Дракула.

«Средиземноморская» атмосфера Сентендре

Уютный Сентендре вдохновит вас, как когда-то живших здесь художников, скульпторов и писателей. Гуляя по изогнутым мощеным улочкам, вы оцените разнообразие местной архитектуры — от православных и католических храмов до радужных домов в стиле барокко. А наполнят прогулку рассказы об образовании Сентендре, о его связи с балканскими народами и о местных ремеслах. Кроме того, вы побываете в музее марципана и продегустируете венгерское вино. После экскурсии по городу и обеда у вас будет свободное время, чтобы заглянуть в традиционные лавочки городских мастеров.