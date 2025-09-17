40 отзывов оставили туристы

Если вы уже познакомились с Будапештом, самое время открыть города, украшающие излучину Дуная. Вас ждут наиболее значимые из них. В Вышеграде вы погрузитесь в истории и легенды королей Венгрии, а в Сентендре проникнетесь сказочной атмосферой и узнаете о самом творческом городе страны. Бонусом станут музей марципана и живописные дунайские пейзажи.

Описание экскурсии

Руины и тайны Вишеграда

В 13 веке венгерские короли выбрали излучину Дуная для строительства мощной Вишеградской крепости — отсюда открывался лучший обзор на окрестности. Любуясь потрясающими пейзажами, вы исследуете руины цитадели, узнаете об осадах, которые она выдержала, и об её уничтожении Габсбургами.

«Средиземноморская» атмосфера Сентендре

Уютный Сентендре вдохновит вас, как когда-то живших здесь художников, скульпторов и писателей. Гуляя по изогнутым мощёным улочкам, вы оцените разнообразие местной архитектуры — от православных и католических храмов до радужных домов в стиле барокко. А наполнят прогулку рассказы об образовании Сентендре, о его связи с балканскими народами и о местных ремеслах. Кроме того, вы побываете в музее марципана. После экскурсии по городу и обеда у вас будет свободное время, чтобы заглянуть в традиционные лавочки городских мастеров.

Организационные детали