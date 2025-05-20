Идеальный день в Будапеште и Сентендре: посетите знаковые места столицы, такие как Парламент и Площадь Героев, и окунитесь в атмосферу старинного Сентендре с его уютными улочками и ремесленными лавками. Насладитесь венгерским фастфудом и традиционным гуляшем. Маршрут продуман так, чтобы вы не устали и получили максимум впечатлений. Экскурсия на автомобиле Mercedes-Benz, что обеспечит комфорт и удобство в пути

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Будапеште

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Будапешт (4 часа)

Вы увидите:

Здание Парламента

Площадь Героев

Крепость Вайдахуняд

Королевский дворец

Рыбацкий бастион

Мемориал «Башмаки на берегу Дуная»

Базилику Святого Иштвана

Архитектурные образцы 19 века

Расскажу о самых важных вехах в истории Венгрии и Будапешта без сухих фактов и со множеством городских легенд. Покажу лучшие ракурсы для фотографий и помогу сделать на вашу камеру снимки в культовых местах.

Сентендре (3–4 часа)

Продолжим прогулку в живописном пригороде Будапешта, куда любят приезжать местные жители. Здесь вы найдёте:

Красочные домики 18 века

Ремесленные лавки и уникальные сувениры

Картинные галереи и Музей марципана

Средневековый погреб с дегустацией вин

Старинные трактиры и кофейни-кондитерские

Набережную Дуная

По желанию вы попробуете настоящий венгерский фастфуд — лангош, а в местных трактирах — традиционный наваристый гуляш.

Организационные детали