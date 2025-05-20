Идеальный день в Будапеште и Сентендре: посетите знаковые места столицы, такие как Парламент и Площадь Героев, и окунитесь в атмосферу старинного Сентендре с его уютными улочками и ремесленными лавками. Насладитесь венгерским фастфудом и традиционным гуляшем. Маршрут продуман так, чтобы вы не устали и получили максимум впечатлений. Экскурсия на автомобиле Mercedes-Benz, что обеспечит комфорт и удобство в пути
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Будапешт (4 часа)
Вы увидите:
Расскажу о самых важных вехах в истории Венгрии и Будапешта без сухих фактов и со множеством городских легенд. Покажу лучшие ракурсы для фотографий и помогу сделать на вашу камеру снимки в культовых местах.
Сентендре (3–4 часа)
Продолжим прогулку в живописном пригороде Будапешта, куда любят приезжать местные жители. Здесь вы найдёте:
- Красочные домики 18 века
- Ремесленные лавки и уникальные сувениры
- Картинные галереи и Музей марципана
- Средневековый погреб с дегустацией вин
- Старинные трактиры и кофейни-кондитерские
- Набережную Дуная
По желанию вы попробуете настоящий венгерский фастфуд — лангош, а в местных трактирах — традиционный наваристый гуляш.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Класс (для группы до 4 взрослых) или Mercedes-Benz B-Class (для 3 взрослых или 2 взрослых и 2 детей)
- Дополнительно оплачиваются питание — по желанию и билет в Музей марципана — около €4 за чел.
- Дегустация вин в погребе Сентендре проводится в случае нахождения там сомелье. Стоимость 5 видов венгерских вин, включая токай, — €10 за чел.
Татьяна — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 1349 туристов
Лицензированный гид высшей категории. Окончила факультет международного туризма в университете Будапешта. Живу в Венгрии с 1985 года. Эта страна стала для меня второй Родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, провинцииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петр
20 мая 2025
Татьяна - поистине замечательный гид, без которой мы просто никогда не открыли бы для себя Будапешт. Ее пояснения очень информационны и эмоциональны одновременно, она чрезвычайно внимательна к вашим личным интересам и запросам. Все было поистине на самом высшем уровне во всех отношениях.
Входит в следующие категории Будапешта
