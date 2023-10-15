Увидеть Дунай с высоты, рассмотреть шедевры из марципана и по желанию попробовать венгерское вино
Посетите живописный город Вишеград с древней крепостью и посмотрите на Дунай с высоты птичьего полёта. Узнаете, где жили короли, и разберётесь, как жил Дракула.
В Сентендре полюбуетесь яркими домиками коренных сербов, зайдёте в самый известный в Европе музей марципана и музей вин в средневековых погребах.
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Описание
Что вас ожидает
Вишеградская крепость — видовая площадка и граф Дракула
Главная достопримечательность Вишеграда — цитадель 13 века, стоящая на скалистом холме Сибрик. С его смотровой площадки вы полюбуетесь видом на Дунай.
Я расскажу, из-за чего тут томился граф Дракула и почему ему разрешали гулять по крепости. Покажу залы восковых фигур, где вы рассмотрите реконструкцию средневековых балов и пиров. Поделюсь легендами о венгерской короне, пока вы будете оглядывать её копию.
Сентендре — марципан и вино
Это город богемы, художников, старинных трактиров и сувенирных магазинов-галерей венгерских мастеров. Мощёные улочки, дома с черепичными крышами и увитые виноградом подворья придают городу сказочный облик. Вы услышите, в честь кого сербские беженцы назвали это место и когда это было.
Здесь находится самый известный в Европе музей марципана. Вы увидите сказочные сюжеты из сказок, картины, фигурки знаменитостей — и всё из марципана!
По желанию посетите национальный музей вин «Лабиринт» в средневековых винных погребах. Познакомитесь с традициями венгерского виноделия и, если захотите, продегустируете изысканные сорта из 22 регионов Венгрии. Понравившиеся вина можно купить прямо в музее.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Mercedes
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
- Вход в Вишеградскую крепость — €8/чел.
- Вход в музей марципана — €3/чел.
- Дегустация вин (по желанию) — от €12/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.