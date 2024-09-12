Посетите живописный город Вишеград с древней крепостью и посмотрите на Дунай с высоты птичьего полёта. Узнаете, где жили короли, и разберётесь, как жил Дракула.
В Сентендре полюбуетесь яркими домиками коренных сербов, зайдёте в самый известный в Европе музей марципана и музей вин в средневековых погребах.
Описание экскурсии
Вишеградская крепость — видовая площадка и граф Дракула
Главная достопримечательность Вишеграда — цитадель 13 века, стоящая на скалистом холме Сибрик. С его смотровой площадки вы полюбуетесь живописным видом на Дунай.
Я расскажу, из-за чего тут томился граф Дракула и почему ему разрешали гулять по крепости. Посетим залы восковых фигур, где вы рассмотрите реконструкцию средневековых балов и пиров. Поделюсь легендами о венгерской короне, пока вы будете оглядывать её копию.
По субботам (а летом и в среду), в каменном дворе крепости проводится театрализованный рыцарский турнир ордена святого Георгия, где правила и опасности точно такие же, как в 15 веке. Здесь не играют в прошлое — его оживляют. Средневековые флаги, костюмированные короли, шуты, рыцари в доспехах и кольчугах, лязг оружия, дробь барабанов, стрельба из оружия — зрелищное представление для взрослых и детей.
Сентендре — марципан и вино
Это город богемы, художников, старинных трактиров и сувенирных магазинов-галерей венгерских мастеров. Мощёные улочки, дома с черепичными крышами и увитые виноградом подворья придают городу сказочный облик. Вы услышите, в честь кого сербские беженцы назвали это место и когда это было.
Здесь находится самый известный в Европе музей марципана. Вы увидите сказочные сюжеты из сказок, картины, фигурки знаменитостей — и всё из марципана! А ещё посетим эксклюзивный музей ёлочных игрушек и Рождества.
По желанию зайдём в национальный музей вин «Лабиринт» в средневековых винных погребах. Познакомитесь с традициями венгерского виноделия и, если захотите, продегустируете изысканные сорта из 22 регионов Венгрии. Понравившиеся вина можно купить прямо в музее.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном Mercedes.
Дополнительные расходы
- Вход в Вишеградскую крепость — €8 за чел., в музей марципана — €6 за чел.
- По желанию: рыцарский турнир (по желанию) — €9 за чел., с обедом в ресторане со средневековой атмосферой — €36 за чел.; дегустация вин — от €15 за чел.
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