Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре

Увидеть Дунай с высоты, рассмотреть шедевры из марципана и по желанию попробовать венгерское вино

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Вы отправитесь в заповедные места пригородов Будапешта.

Посетите живописный город Вишеград с древней крепостью и посмотрите на Дунай с высоты птичьего полёта. Узнаете, где жили короли, и разберётесь, как жил Дракула.

В Сентендре полюбуетесь яркими домиками коренных сербов, зайдёте в самый известный в Европе музей марципана и музей вин в средневековых погребах.
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
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Описание

Что вас ожидает

Вишеградская крепость — видовая площадка и граф Дракула

Главная достопримечательность Вишеграда — цитадель 13 века, стоящая на скалистом холме Сибрик. С его смотровой площадки вы полюбуетесь видом на Дунай.

Я расскажу, из-за чего тут томился граф Дракула и почему ему разрешали гулять по крепости. Покажу залы восковых фигур, где вы рассмотрите реконструкцию средневековых балов и пиров. Поделюсь легендами о венгерской короне, пока вы будете оглядывать её копию.

Сентендре — марципан и вино

Это город богемы, художников, старинных трактиров и сувенирных магазинов-галерей венгерских мастеров. Мощёные улочки, дома с черепичными крышами и увитые виноградом подворья придают городу сказочный облик. Вы услышите, в честь кого сербские беженцы назвали это место и когда это было.

Здесь находится самый известный в Европе музей марципана. Вы увидите сказочные сюжеты из сказок, картины, фигурки знаменитостей — и всё из марципана!

По желанию посетите национальный музей вин «Лабиринт» в средневековых винных погребах. Познакомитесь с традициями венгерского виноделия и, если захотите, продегустируете изысканные сорта из 22 регионов Венгрии. Понравившиеся вина можно купить прямо в музее.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном Mercedes
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Вход в Вишеградскую крепость — €8/чел.
  • Вход в музей марципана — €3/чел.
  • Дегустация вин (по желанию) — от €12/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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