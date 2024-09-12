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Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре

Увидеть Дунай с высоты, рассмотреть шедевры из марципана и по желанию попробовать венгерское вино
Вы отправитесь в заповедные места пригородов Будапешта.

Посетите живописный город Вишеград с древней крепостью и посмотрите на Дунай с высоты птичьего полёта. Узнаете, где жили короли, и разберётесь, как жил Дракула.

В Сентендре полюбуетесь яркими домиками коренных сербов, зайдёте в самый известный в Европе музей марципана и музей вин в средневековых погребах.
5
7 отзывов
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре
Короткое путешествие по излучине Дуная: Вишеград и Сентендре

Описание экскурсии

Вишеградская крепость — видовая площадка и граф Дракула

Главная достопримечательность Вишеграда — цитадель 13 века, стоящая на скалистом холме Сибрик. С его смотровой площадки вы полюбуетесь живописным видом на Дунай.

Я расскажу, из-за чего тут томился граф Дракула и почему ему разрешали гулять по крепости. Посетим залы восковых фигур, где вы рассмотрите реконструкцию средневековых балов и пиров. Поделюсь легендами о венгерской короне, пока вы будете оглядывать её копию.

По субботам (а летом и в среду), в каменном дворе крепости проводится театрализованный рыцарский турнир ордена святого Георгия, где правила и опасности точно такие же, как в 15 веке. Здесь не играют в прошлое — его оживляют. Средневековые флаги, костюмированные короли, шуты, рыцари в доспехах и кольчугах, лязг оружия, дробь барабанов, стрельба из оружия — зрелищное представление для взрослых и детей.

Сентендре — марципан и вино

Это город богемы, художников, старинных трактиров и сувенирных магазинов-галерей венгерских мастеров. Мощёные улочки, дома с черепичными крышами и увитые виноградом подворья придают городу сказочный облик. Вы услышите, в честь кого сербские беженцы назвали это место и когда это было.

Здесь находится самый известный в Европе музей марципана. Вы увидите сказочные сюжеты из сказок, картины, фигурки знаменитостей — и всё из марципана! А ещё посетим эксклюзивный музей ёлочных игрушек и Рождества.

По желанию зайдём в национальный музей вин «Лабиринт» в средневековых винных погребах. Познакомитесь с традициями венгерского виноделия и, если захотите, продегустируете изысканные сорта из 22 регионов Венгрии. Понравившиеся вина можно купить прямо в музее.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном Mercedes.

Дополнительные расходы

  • Вход в Вишеградскую крепость — €8 за чел., в музей марципана — €6 за чел.
  • По желанию: рыцарский турнир (по желанию) — €9 за чел., с обедом в ресторане со средневековой атмосферой — €36 за чел.; дегустация вин — от €15 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1479 туристов
Лицензированный гид высшей категории. Диплом факультета международного туризма Будапештского университета. Живу в Венгрии с 1985 года. Эта страна стала для меня второй родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, провинции и
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Вене. Вас ждёт качественное обслуживание, интересные рассказы и легенды о венграх, жизни, быте и культуре страны, яркие впечатления от знакомства с разными сторонами многогранного города и провинции. Всегда поощряю путешественников задавать вопросы и комментировать: это делает экскурсию более увлекательной и содержательной. Подстраиваюсь под интересы гостей. По желанию сделаю для вас отличные фото с лучших ракурсов. Просите, не пожалеете. Экскурсии проводятся на комфортабельных автомобилях Mercedes B- и E-класса.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Елена
Поездка в Вышеград и Сентендре прошла в доброжелательной и непринужденной атмосфере) Татьяна очень знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик
Поездка в Вышеград и Сентендре прошла в доброжелательной и непринужденной атмосфере) Татьяна очень знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик
Поездка в Вышеград и Сентендре прошла в доброжелательной и непринужденной атмосфере) Татьяна очень знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик
Поездка в Вышеград и Сентендре прошла в доброжелательной и непринужденной атмосфере) Татьяна очень знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик
Поездка в Вышеград и Сентендре прошла в доброжелательной и непринужденной атмосфере) Татьяна очень знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик
Поездка в Вышеград и Сентендре прошла в доброжелательной и непринужденной атмосфере) Татьяна очень знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик
Поездка в Вышеград и Сентендре прошла в доброжелательной и непринужденной атмосфере) Татьяна очень знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик
Поездка в Вышеград и Сентендре прошла в доброжелательной и непринужденной атмосфере) Татьяна очень знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик
Поездка в Вышеград и Сентендре прошла в доброжелательной и непринужденной атмосфере) Татьяна очень знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик+2
Поездка в Вышеград и Сентендре прошла в доброжелательной и непринужденной атмосфере) Татьяна очень знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик
Поездка в Вышеград и Сентендре прошла в доброжелательной и непринужденной атмосфере) Татьяна очень знающий экскурсовод и прекрасный рассказчик
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А
Понравились поездка и экскурсия.
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Вероникс
Просто отличная экскурсия с гидом, который знает, что рассказывать, что будет интереснр туристам. С удовольствием отвечает на вопросы, следует пожеланиям. Очень интересно и комфортно провели время!
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А
Мы прекрасно провели время. Татьяна - чудесный гид и чудесный человек. Нам повезло с погодой. Было весело, красиво и вкусно! Всем рекомендую!
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Ольга
Замечательная экскурсия и невероятная Татьяна!! Мы брали экскурсию в день отъезда и Татьяна так построила маршрут, что мы вернулись в аэропорт идеально ко времени регистрации. Сама экскурсия очень понравилась, абсолютно
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разные по настроение крепость Вишеград и город искусств Сентедре. Отдельное спасибо Татьяне, что случайно заметив валяющийся на дороге рекламный баннер, отвезла нас на рыцарский турнир, потрясающее шоу!!! Ну и отличный обед в ресторане. Самые теплые воспоминания и горячие рекомендации!!! Обязательно поедем с Татьяной еще!! Умный, красивый и очаровательный гид!!! ❤️❤️❤️

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О
Спасибо Татьяне за очень интересную и увлекательную экскурсию. Узнали много интересного не только о Вышеграде и Сентендре,но и о Будапеште, ни один из наших вопросов не остался без ответа. По совету Татьяны, в Вышеграде посетили рыцарский турнир, что было здорово и незабываемо. И мы и особенно дети были в восторге. Отлично провели время.
От души рекомендуем.
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