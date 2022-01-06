Излучина Дуная

Смешанная: автобусная и пешеходная

4.5
75 отзывов
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Излучина Дуная
Излучина Дуная
Излучина Дуная
Излучина Дуная
Излучина Дуная
Излучина Дуная

Что вас ожидает 🤩

  • Излучина Дуная
  • Музей марципана
  • Базилика Святого Адальберта
  • Вышеградская Крепость
  • Эстергом
  • Вишеград
  • Сентэндре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

На берегах Дуная расположилось несколько городов, игравших или продолжающих играть значительную роль в жизни Венгрии. Эстергом, отделенный рекой от Словакии, - один из важнейших городов в истории Венгрии. Он долгое время выступал центром экономической и политической жизни страны, ее фактической столицей. Здесь находится резиденция примаса Венгрии, возглавляющего архиепархию Эстергом-Будапешт (такая почетная роль досталась Эстергому еще во времена Священной Римской Империи). В Эстергоме родился самый известный король Венгрии, вошедший в историю под именем Иштвана Святого. Здесь же находится главная и самая большая базилика страны – Базилика Святого Адальберта (Базилика Святого Иштвана в Будапеште выступает сокофедральной по отношению к ней).

Следующей остановкой в путешествии вдоль Дуная по истории Венгрии станет Вишеград – город, несколько лет выступавший в качестве венгерской столицы. После перенесения столицы в Будапешт Вишеград не утратил значение –

Вишеградская крепость была летней резиденцией королей Венгрии. Город и крепость сильно пострадали в ходе войны с Габсбургами, хорошо сохранилась, впрочем, одна из башен – по легенде в ней когда-то был заключен печально известный Влад Цепеш. Вишеград позволяет сполна насладиться панорамой излучины Дуная.

Последний городок, посещаемый в ходе экскурсии, - Сентэндре. Этот культурный уголок, город художников, музеев и ремесел, находится совсем недалеко от Будапешта и просто обязателен для посещения теми, кто заинтересован Венгрией. Узенькие улочки, в изобилие предлагающие сувенирные лавки просто сказочного оформления, перенесут вас в атмосферу неподдельного детского восторга – такое настроение царит в Сентэндре всегда. Не вызывает удивления и факт, что именно в Сентэндре открыт Музей марципана – место, где из этого сладкого деликатеса созданы, например, венгерский парламент или статуя Майкла Джексона в полный рост. В Сентэндре также состоится обед и дегустация венгерского вина. Вам будет предоставлено свободное время.

Поездка по излучине Дуная – отличный шанс познакомиться с Венгрией за пределами Будапешта. Воспользуйтесь им и узнайте больше об этой потрясающей стране!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед с дегустацией вина и вход в Музей марципана
Что не входит
  • Входной билет в Вишеградскую крепость оплачивается дополнительно на месте (1700 HUF - для взрослых, дети до 6 лет - бесплатно)
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Суббота в 07:45
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Суббота в 07:45

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 75 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
18
3
9
2
1
1
M
6 янв 2022
Не понравилось, что на экскурсии люди были не в масках. А так - достаточно хорошо организовано, красивые виды, экскурсовод был хороший, знает тему, можно задать дополнительные вопросы и получить ответы. По таймингу всё хорошо, а это огромный плюс!
Еда не сказать бы что супер, но нормальная.
I
3 янв 2022
Отличная экскурсия
Д
8 ноя 2021
Экскурсия познавательная, интересная. Гид - Вера - подавала материал живо, увлекательно, с юмором. Многое узнали о Венгрии и венграх. Автобусный формат позволяет охватить за один день три города, что при самостоятельном планировании сделать было бы сложно, если не невозможно. Спасибо гиду и организаторам!
Н
14 мар 2020
Все бы ничего, но Сентендре остался неузнаным,слишком много знакомства с сувенирной составляющей,не за этим ехали.
К
17 янв 2020
Очень красивые виды на Дунай, но больше ничего особо не запомнилось. Вкусный обед. Вина на дегустации были вкусные, по возвращению в Будапешт в супермаркете увидели те же вина в 2-3 раза дешевле, возможно они конечно не на столько вкусны (не пробовали), но факт остаётся фактом.
O
13 янв 2020
Автобус пришёл в 8.15, хотя заявлено время отправления в 8.00, было холодно ждать его..
Экскурсия… Ни о чём. . Один храм, одна крепость и странный визит в город-ярмарку. Дегустация была ПЕРЕД обедом, так что хотелось есть, а не пить…
Наверное, надо включать в экскурсию обзор городов, хотя бы краткий, а так.. Странное впечатление. мало что осталось в памяти. Полноты не почувствовала.
Ю
11 янв 2020
Наиболее интересным показался Вишеград. Понравились музей марципана и дегустация вин в Сентендре.
Н
26 ноя 2019
Хочу поделиться впечатлениями о поездке на ИЗЛУЧИНУ ДУНАЯ. Это был наш первый день в Венгрии и хорошо,что он начинался с этой экскурсии которая помогла составить представление о стране (хотя в инете очень много уже прочитано было) т. к. на следующий день на другой экскурсии было легко ориентироваться в прошлом Венгрии с ее королями. Супер экскурсовод Юрий нам всю дорогу рассказывал с шутками и прибаутками историю, быт и нравы страны. Дал время самостоятельно осмотреть города, замки, улицы. Грамотно расставлял акценты самой экскурсии, показывал в какой магазин пойти, как в музей (очень красивые товары). Был не навязчивым, отвечал на все интересующие нас вопросы. Если кто-то собирается ехать в Венгрию, то советую начать с этой поездки, и если, конечно, вам повезет с экскурсоводом Юрием и отличным водителем(который классно объезжал пробки в городе и ювелирно вел свой большой автобус по узким улочкам городов). А нам просто улыбнулась удача.
В
2 ноя 2019
Экскурсия в целом понравилась несмотря на то, что с утра был туман и мы не увидели в Эстергоме самого главного -узлучины Дуная. Но наша любимая экскурсовод Марина своими рассказами всячески пыталась исправить ситуацию. В Вышеграде туман рассеялся и все пошло по плану. Все организовано четко и по времени, везде хватает свободного время для фото и покупки сувениров. Неплохой туристический обед в Сент Андре, дегустация вина, как остановка на отдых и музей марципана. Рекомендую всем, в т. ч. путешественникам с детьми!!!
A
28 сен 2019
Эрика - отличный экскурсовод, программа очень интересная. Виды Дуная просто изумительные.
1) Забрали вовремя
2) В автобусе комфортно и удобно
4) Эрика просто кладезь информации о истории Венгрии на разных этапах ее жизни
5) День пролетел незаметно
G
24 сен 2019
Интересная экскурсия. Единственное, что не хватило времени на осмотр городка Сентандре - только зашли в музей марципана, уже пора возвращаться к автобусу.
O
27 июля 2019
Экскурсия понравилась, с погодой повезло. Сами городки в которые была экскурсия маленькие, ездить самим уйдет много времени, в формате экскурсии оптимально на мой взгляд. Единственное чтобы изменила, это единое место сбора, чтобы не тратить время на заезд в разные места, чтобы забрать народ.
S
25 июля 2019
Экскурсия понравилась. Гидом была Марина – спокойный, доброжелательный человек, прекрасно владеющий материалом, много и интересно рассказывала об истории Венгрии. В конце экскурсии был отличный обед. Спасибо организаторам экскурсии за прекрасно проведенное время!
В
22 июля 2019
Замечательная, насыщенная экскурсия. Все очень понравилось.
Y
9 июля 2019
nice
Ещё 60 отзывов

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