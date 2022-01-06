На берегах Дуная расположилось несколько городов, игравших или продолжающих играть значительную роль в жизни Венгрии. Эстергом, отделенный рекой от Словакии, - один из важнейших городов в истории Венгрии. Он долгое время выступал центром экономической и политической жизни страны, ее фактической столицей. Здесь находится резиденция примаса Венгрии, возглавляющего архиепархию Эстергом-Будапешт (такая почетная роль досталась Эстергому еще во времена Священной Римской Империи). В Эстергоме родился самый известный король Венгрии, вошедший в историю под именем Иштвана Святого. Здесь же находится главная и самая большая базилика страны – Базилика Святого Адальберта (Базилика Святого Иштвана в Будапеште выступает сокофедральной по отношению к ней).

Следующей остановкой в путешествии вдоль Дуная по истории Венгрии станет Вишеград – город, несколько лет выступавший в качестве венгерской столицы. После перенесения столицы в Будапешт Вишеград не утратил значение –

Вишеградская крепость была летней резиденцией королей Венгрии. Город и крепость сильно пострадали в ходе войны с Габсбургами, хорошо сохранилась, впрочем, одна из башен – по легенде в ней когда-то был заключен печально известный Влад Цепеш. Вишеград позволяет сполна насладиться панорамой излучины Дуная.

Последний городок, посещаемый в ходе экскурсии, - Сентэндре. Этот культурный уголок, город художников, музеев и ремесел, находится совсем недалеко от Будапешта и просто обязателен для посещения теми, кто заинтересован Венгрией. Узенькие улочки, в изобилие предлагающие сувенирные лавки просто сказочного оформления, перенесут вас в атмосферу неподдельного детского восторга – такое настроение царит в Сентэндре всегда. Не вызывает удивления и факт, что именно в Сентэндре открыт Музей марципана – место, где из этого сладкого деликатеса созданы, например, венгерский парламент или статуя Майкла Джексона в полный рост. В Сентэндре также состоится обед и дегустация венгерского вина. Вам будет предоставлено свободное время.

Поездка по излучине Дуная – отличный шанс познакомиться с Венгрией за пределами Будапешта. Воспользуйтесь им и узнайте больше об этой потрясающей стране!