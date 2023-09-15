Прогулка на корабле по Дунаю: уникальная экскурсия в Будапеште
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле. На месте сбора следует быть за 15 мин. до отправления корабля.
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Мемориал бронзовых туфель
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Замкового сада
- Мост Елизаветы Геллерт-Хилл
- Статуя Свободы
- Национальный театр
- Центральный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Будапешт, пожалуй, самый очаровательный город, к которому прикасается Дунай, поэтому было бы обидно упустить возможность совершить речной круиз. Панорама города поистине захватывает дух, и она еще более очаровательна, если вам случится увидеть ее с круизного лайнера по Дунаю.
На борту вы можете полюбоваться красотой столицы, ее самыми впечатляющими зданиями, а также познакомиться с захватывающей городской жизнью с уникальной точки зрения, избегая при этом толп туристов.
На борту вы можете полюбоваться красотой столицы, ее самыми впечатляющими зданиями, а также познакомиться с захватывающей городской жизнью с уникальной точки зрения, избегая при этом толп туристов.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 70-минутный круиз на корабле "Wiking" или "Margitsziget"
- Что не входит
- Закуски на корабле (по желанию за дополнительную плату)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Будапеште
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Обзорные
Круизы
Дунай
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