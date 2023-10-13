Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Будапешт, пожалуй, самый очаровательный город, к которому прикасается Дунай, поэтому было бы обидно упустить возможность совершить речной круиз. Панорама города поистине захватывает дух, и она еще более очаровательна, если вам случится увидеть ее с круизного лайнера по Дунаю.

На борту вы можете полюбоваться красотой столицы, ее самыми впечатляющими зданиями, а также познакомиться с захватывающей городской жизнью с уникальной точки зрения, избегая при этом толп туристов.