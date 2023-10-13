Обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее раписание

Групповая экскурсия в Будапеште: Уникальный взгляд на город с корабля по Дунаю

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле. На месте сбора следует быть за 15 мин. до отправления корабля.
Обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее раписание
Обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее раписание
Обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее раписание
Обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее раписание
Обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее раписание

Что вас ожидает:

  • Приходская церковь Внутреннего города
  • Цепной мост
  • Мемориал бронзовых туфель
  • Парламент
  • Остров Маргит
  • Рыбацкий бастион
  • Будайская крепость
  • Базар Замкового сада
  • Мост Елизаветы Геллерт-Хилл
  • Статуя Свободы
  • Национальный театр
  • Центральный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Будапешт, пожалуй, самый очаровательный город, к которому прикасается Дунай, поэтому было бы обидно упустить возможность совершить речной круиз. Панорама города поистине захватывает дух, и она еще более очаровательна, если вам случится увидеть ее с круизного лайнера по Дунаю.
На борту вы можете полюбоваться красотой столицы, ее самыми впечатляющими зданиями, а также познакомиться с захватывающей городской жизнью с уникальной точки зрения, избегая при этом толп туристов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 70-минутный круиз на корабле "Wiking" или "Margitsziget" Один напиток на выбор (пиво, вино, игристое вино, сок, безалкогольный напиток)
Что не входит
  • Закуски на корабле (по желанию за дополнительную плату)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Обзорные
Круизы
Дунай
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