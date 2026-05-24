В ходе тура вас ожидает посещение термальной купальни в деревне Эгерсалок, а также обзорная экскурсия по Эгеру — прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников Эгерской крепости.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Эгерсалок — небольшая деревня с населением в 2000 человек, расположенная у подножья гор Матра и Бюкк в долине реки Лашко. Настоящей достопримечательностью местности является термальный источник на юге от селения. Температура воды, бьющей из 410-метровой глубины, составляет на поверхности 65-68 °С. Больше всего туристов привлекает необычная природа, окружающая посёлок. Минеральные соли, содержащиеся в воде, поступающей из скважины «Вендель», откладываясь на поверхности земли, образуют характерные фигуры, похожие на верхушку столба. Соль, выделяющаяся из весьма богатой минеральными веществами лечебной воды, непрерывно обогащает новыми «кружевами» импозантную белую формацию. На территории купального комплекса расположено 17 открытых и крытых бассейнов общей площадью 1900 кв. м. Бассейны с лечебной водой для принятия ванн, джакузи, бассейны с развлекательными эффектами, водная горка и детские бассейны предоставляют возможность прекрасно провести время как для людей старшего возраста, так и для молодёжи. Эгер — один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина — вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино «Бычья кровь» («Бикавер») и другие венгерские вина. Мы посетим Долину красавиц с обедом и дегустацией вин. Важно:
- Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 9 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату.
- Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви, в случае дождя не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Эгера
- Улица Сечени
- Дворец архиепископа (осмотр снаружи)
- Площадь Эстерхази
- Долина Красавиц
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт, парковки
Что не входит в цену
- Входные билеты в купальню
- Обед
- Дегустация вина
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания в Будапеште
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
€350 за экскурсию