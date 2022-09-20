Экскурсии на горячие термальные источники в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Будапеште на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
На автобусе
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
Начало: По договоренности с туристами
«Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 330 за всё до 3 чел.
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
На автобусе
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Начало: По договоренности с туристами
«Купание в термальных источниках Эгерсалока Эгер — один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 330 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Эгер с дегустацией вин в Долине Красавиц и термы Эгерсалока
7 отзывов
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия в Эгер с дегустацией вин в Долине Красавиц и термы Эгерсалока
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
«Воды термального источника, стекая по склону горы, создали природный соляной холм»
Расписание: По вторникам в 08:30
28 янв в 08:30
4 фев в 08:30
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
  2. Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
  3. Экскурсия в Эгер с дегустацией вин в Долине Красавиц и термы Эгерсалока
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  4. Дунай
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  6. Площадь Героев
  7. Гора Геллерт
  8. Проспект Андраши
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в январе 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 330. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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