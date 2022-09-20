10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический Эгер, пещерная купальня и аквапарк, обед с дегустацией вина
Начало: По договоренности с туристами
«Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €330 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Начало: По договоренности с туристами
«Купание в термальных источниках Эгерсалока Эгер — один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от €330 за всё до 3 чел.
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия в Эгер с дегустацией вин в Долине Красавиц и термы Эгерсалока
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
«Воды термального источника, стекая по склону горы, создали природный соляной холм»
Расписание: По вторникам в 08:30
28 янв в 08:30
4 фев в 08:30
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиола20 сентября 2022Супер экскурсия, очень рекомендую, мы в восторге. Спасибо гиду Елене, очень профессионально и душевно провела экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Термальные источники»
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Сейчас в Будапеште в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 330. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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