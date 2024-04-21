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В Виктория читать дальше уменьшить про каждый объект рассказали так, как-будто он самый главный, самый лучший. Отдельный респект экскурсоводу Татьяне. Настолько увлеченный в своей работе человек встречается очень редко. Мы не заметили, как пролетело время. Решили, что обязательно возьмем еще экскурсию, которую будет проводить Татьяна, в следующий приезд в Будапешт. Большое спасибо! Экскурсия необыкновенно интересная и познавательная. Неожиданным было то, насколько много в Будапеште зданий с элементами модерна, или построенными полностью в этом стиле. Нам показали намного больше заявленного в программе. И Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Ekaterina Отличная экскурсия по архитектурному Будапешту. Замечательный экскурсовод Татьяна - с большой любовью рассказывает о городе, об интересных нюансах и особенностях, что можно встретить только на авторских экскурсиях, может ответить почти на любой вопрос про Будапешт и Венгрию, даже не по теме экскурсии. Маршрут составлен интересно, хорошо ходить даже по жаре. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Ekaterina Отличная экскурсия по архитектурному Будапешту. Замечательный экскурсовод Татьяна - с большой любовью рассказывает о городе, об интересных нюансах и особенностях, что можно встретить только на авторских экскурсиях, может ответить почти на любой вопрос про Будапешт и Венгрию, даже не по теме экскурсии. Маршрут составлен интересно, хорошо ходить даже по жаре. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Я не очень люблю писать отзывы, трудно бывает слова подобрать, скажу только, что экскурсия нам понравилась, было интересно и познавательно. Я бы порекомендовала эту экскурсию всем, кто интересуется архитектурой модерна. Большое спасибо Татьяна за с любовью подобранную информацию о венграх, их традициях и культуре, с удовольствием приду к вам снова. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

T Tatiana Я не очень люблю писать отзывы, трудно бывает слова подобрать, скажу только, что экскурсия нам понравилась, было интересно и познавательно. Я бы порекомендовала эту экскурсию всем, кто интересуется архитектурой модерна. Большое спасибо Татьяна за с любовью подобранную информацию о венграх, их традициях и культуре, с удовольствием приду к вам снова. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет