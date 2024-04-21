Предлагаю всем гурманам туризма и эстетам, влюбленным в прекрасное, отправиться в путешествие по архитектурным стилям Венгрии XIX-XX веков.
Мы познакомимся с венгерским стилем «сецессион» и посетим самые яркие здания Будапешта, построенные в этом стиле.
В завершении нашей прогулки, я покажу вам одно из самых красивых кафе будапешта, где вы сможете обсудить полученные эмоции за чашкой кофе.
Мы познакомимся с венгерским стилем «сецессион» и посетим самые яркие здания Будапешта, построенные в этом стиле.
В завершении нашей прогулки, я покажу вам одно из самых красивых кафе будапешта, где вы сможете обсудить полученные эмоции за чашкой кофе.
Описание экскурсииВстречаемся у Базилики святого Иштвана. Сначала мы отправимся к зданию Сберегательного почтового банка в Будапеште и постараемся рассмотреть его черепичную ярко-зеленую крышу. Дом венгерского сецессиона. Увидим дом венгерского сецессиона – дом Бедо, в котором расположился уникальный антикварный музей, посвященный этому стилю. Осмотрим дворец Грэшем, который является характерным представителем стиля сецессион с округлыми формами и плавными переходами. Перейдем на улицу Ваци, посмотрим здание "Парижский двор", площадь Сервита. Наконец, закончится наше архитектурное путешествие в красивейшем кафе города, где за чашечкой кофе или чая вы сможете продолжить беседу о красочном венгерском сецессионе уже без гида.
По средам, субботам, воскресеньям с 14.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание Венгерского Государственного Геологического Института
- Здание Сберегательного почтового банка в Будапеште
- Здание Геологического музея
- Дом венгерского модерна - Дом Бедо
- Дворец Грешем
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Базилика святого Иштвана
Завершение: Парижский двор
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, субботам, воскресеньям с 14.30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия необыкновенно интересная и познавательная. Неожиданным было то, насколько много в Будапеште зданий с элементами модерна, или построенными полностью в этом стиле. Нам показали намного больше заявленного в программе. И
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E
Отличная экскурсия по архитектурному Будапешту. Замечательный экскурсовод Татьяна - с большой любовью рассказывает о городе, об интересных нюансах и особенностях, что можно встретить только на авторских экскурсиях, может ответить почти на любой вопрос про Будапешт и Венгрию, даже не по теме экскурсии. Маршрут составлен интересно, хорошо ходить даже по жаре.
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E
Отличная экскурсия по архитектурному Будапешту. Замечательный экскурсовод Татьяна - с большой любовью рассказывает о городе, об интересных нюансах и особенностях, что можно встретить только на авторских экскурсиях, может ответить почти на любой вопрос про Будапешт и Венгрию, даже не по теме экскурсии. Маршрут составлен интересно, хорошо ходить даже по жаре.
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Т
Я не очень люблю писать отзывы, трудно бывает слова подобрать, скажу только, что экскурсия нам понравилась, было интересно и познавательно. Я бы порекомендовала эту экскурсию всем, кто интересуется архитектурой модерна. Большое спасибо Татьяна за с любовью подобранную информацию о венграх, их традициях и культуре, с удовольствием приду к вам снова.
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T
Я не очень люблю писать отзывы, трудно бывает слова подобрать, скажу только, что экскурсия нам понравилась, было интересно и познавательно. Я бы порекомендовала эту экскурсию всем, кто интересуется архитектурой модерна. Большое спасибо Татьяна за с любовью подобранную информацию о венграх, их традициях и культуре, с удовольствием приду к вам снова.
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S
Остались очень довольны, что взяли эту экскурсии об архитектурных стилях. Замечательный профессиональный экскурсовод Татьяна с любовью к городу не только провела эту экскурсию, но дала советы по самостоятельному дальнейшему осмотру города. Огромное спасибо, рекомендуем эту экскурсию с Татьяной включать в план при посещении города.
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