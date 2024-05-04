Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Будапешта

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Будапеште на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По неизведанному Будапешту на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
«На велосипедах мы промчимся по улицам Обуды, отыщем римские акведуки и амфитеатры, а затем отдохнем на набережной Дуная, пробуя лангош, халасле, гуляш и другие шедевры венгерской кухни»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 125 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Историческая экскурсия по Будапешту: секреты 6 октября
Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников
Начало: Метро М1, станция Deák Ferenc tér
«А также проведу вас по памятным местам, имеющим непосредственное отношение к этой дате — гулять будем в окрестностях улицы 6 октября»
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
125 за всё до 6 чел.
Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по субботам в 10 часов
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
25 за человека
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Прогуляться по городу, увидеть Дракулу и узнать, что связывает купальню и бегемота
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
«Вы пройдёте по площади Героев и проспекту Андраши, заглянете в переулки и секретные дворики»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
    Анатолий - энергичный, доброжелательный, владеющий материалом гид. При достаточной насыщенности экскурсии она не стала утомительной ни физически, ни интеллектуально. Чуткий
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    к проблемам клиентов: когда пошел дождь, снабдил нас зонтиками из своего багажника. Анатолий с готовностью отвечал на наши разные вопросы, освещая темы и достаточно далекие от темы экскурсии. В целом экскурсия получилась не столько тематическая, сколько общеознакомительная, но в данном случае это совсем не минус.

  • М
    Марина
    15 апреля 2024
    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!
  • Е
    Евгений
    20 марта 2024
    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    Хорошо провели время, прокатились по нетуристическим местам. Очень вкусно пообедали. Всё понравилось.
  • Л
    Людмила
    21 октября 2023
    Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
    Экскурсия замечательная, большое спасибо Юлии, эрудированному гиду!
  • В
    Виктория
    17 октября 2019
    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    Удобный маршрут по району Обуда. Сами мы туда не забрели ни разу, так что спасибо Константину за интересные места и необычный обед. Велосипеды из хорошего проката, все работает, переключается, передвигается под вас. Маршрут без подъемов, по велодорожкам. Приятная прогулка!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По неизведанному Будапешту на велосипеде
  2. Авторская экскурсия «Австро-Венгрия. Вокруг 6 октября»
  3. Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
  4. Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 125. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Будапешта. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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