1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
«На велосипедах мы промчимся по улицам Обуды, отыщем римские акведуки и амфитеатры, а затем отдохнем на набережной Дуная, пробуя лангош, халасле, гуляш и другие шедевры венгерской кухни»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия по Будапешту: секреты 6 октября
Откройте для себя Будапешт через призму истории и традиций, отмечая день памяти арадских мучеников
Начало: Метро М1, станция Deák Ferenc tér
«А также проведу вас по памятным местам, имеющим непосредственное отношение к этой дате — гулять будем в окрестностях улицы 6 октября»
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
€125 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Пешком по проспекту Андраши до пл. Героев
Начало: Большая Синагога, Budapest, Dohány str 2
Расписание: по субботам в 10 часов
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€25 за человека
Групповая
1 час
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Прогуляться по городу, увидеть Дракулу и узнать, что связывает купальню и бегемота
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
«Вы пройдёте по площади Героев и проспекту Андраши, заглянете в переулки и секретные дворики»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 мая 2024Анатолий - энергичный, доброжелательный, владеющий материалом гид. При достаточной насыщенности экскурсии она не стала утомительной ни физически, ни интеллектуально. Чуткий
- ММарина15 апреля 2024Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!
- ЕЕвгений20 марта 2024Хорошо провели время, прокатились по нетуристическим местам. Очень вкусно пообедали. Всё понравилось.
- ЛЛюдмила21 октября 2023Экскурсия замечательная, большое спасибо Юлии, эрудированному гиду!
- ВВиктория17 октября 2019Удобный маршрут по району Обуда. Сами мы туда не забрели ни разу, так что спасибо Константину за интересные места и необычный обед. Велосипеды из хорошего проката, все работает, переключается, передвигается под вас. Маршрут без подъемов, по велодорожкам. Приятная прогулка!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 125. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Будапешта. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод