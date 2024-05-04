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к проблемам клиентов: когда пошел дождь, снабдил нас зонтиками из своего багажника. Анатолий с готовностью отвечал на наши разные вопросы, освещая темы и достаточно далекие от темы экскурсии. В целом экскурсия получилась не столько тематическая, сколько общеознакомительная, но в данном случае это совсем не минус.