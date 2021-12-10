Пешт

Начав экскурсию от Большой Синагоги, вы проедете по знаменитому бульвару Андраши (внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), любуясь особняками эпохи Неоклассицизма, а выйдя из автобуса на площади Героев, сможете внимательно рассмотреть скульптуры основных исторических деятелей страны, и узнаете краткую историю Венгрии. Затем прогуляетесь по парку около купальни Сечени, заглянете в сад замка Вайдахуняд и познакомитесь с загадочным Anonymus.

Вернувшись обратно в автобус, вы проедете мимо знаменитого ресторана Гундель, двигаясь дальше к самому величественному собору Будапешта – базилике Св. Иштвана.

Буда

Переехав на противоположный берег, вы окунетесь в атмосферу старинной Буды, пройдёте по её мощёным улочкам, и с Рыбацкого Бастиона- визитной карточки столицы, перед вами откроется захватывающая дух панорама на Пештскую часть Будапешта - как- будто сошедшее с открытки здание Парламента, теряющийся в дымке пульсирующий мегаполис с бульварами и особняками, а также вы увидите прекрасные мосты через Дунай, которые словно руки, тянущиеся друг к другу, соединяют навечно две части города. Затем, прогуливаясь мимо церкви Пресвятой Богородицы, архитектурного шедевра в позднеготическом стиле, мимо магазинчиков, аптек и кондитерских, история возникновения которых уходит глубоко в века, мимо музеев и Резиденции Президента, наконец то увидите во всей своей мощи Королевский Дворец.

Вокруг дворца расположилось множество статуй, памятников и фонтанов.

Статуя птицы Турул, отлитая из бронзы, была создана к тысячелетию освоения венграми этих земель. Памятник Евгению Савойскому, полководцу, бившемуся с османской ордой, гордо возвышается перед входом в замок.

Встроенный в стену замка фонтан, изображающий короля Матьяша во время охоты, не оставит равнодушным даже самых больших скептиков, ведь легенда, по следам которой он был создан, повествует о любви.

Со смотровой площадки перед дворцом, открывается панорама на Варкерт базар- совсем недавно отлично отреставрированный парк с изящными строениями, гору Геллерт и статую Свободы.

Сейчас в замке расположена Национальная Венгерская Галерея и Музей Будапешта, которые можно посетить самостоятельно по окончании экскурсии.