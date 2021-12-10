Классический Будапешту

Приглашаю вас на прогулку по Будапешту

4.8
4 отзыва
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
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Приглашаю вас на прогулку по Будапешту, такому разному и впечатляющему. Мы с вами побываем в тихой, романтичной и атмосферной Буде, где прогуляемся по Старому городу.

В гораздо более оживленном Пеште вы увидите достопримечательности, которые появились здесь относительно недавно.

Поскольку передвигаться мы будем на автомобиле, то успеем посмотреть все самое интересное на двух берегах.
Классический Будапешту
Классический Будапешту
Классический Будапешту
Классический Будапешту
Классический Будапешту
Классический Будапешту
Классический Будапешту

Что вас ожидает 🤩

  • Синагогу
  • Площадь Эржебет
  • Базилика Святого Иштвана
  • Площадь Свободы
  • Здание Венгерского Парламента
  • Королевский дворец
  • Рыбацкий бастион
  • Собор Матьяша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пешт

Начав экскурсию от Большой Синагоги, вы проедете по знаменитому бульвару Андраши (внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), любуясь особняками эпохи Неоклассицизма, а выйдя из автобуса на площади Героев, сможете внимательно рассмотреть скульптуры основных исторических деятелей страны, и узнаете краткую историю Венгрии. Затем прогуляетесь по парку около купальни Сечени, заглянете в сад замка Вайдахуняд и познакомитесь с загадочным Anonymus.
Вернувшись обратно в автобус, вы проедете мимо знаменитого ресторана Гундель, двигаясь дальше к самому величественному собору Будапешта – базилике Св. Иштвана.

Буда

Переехав на противоположный берег, вы окунетесь в атмосферу старинной Буды, пройдёте по её мощёным улочкам, и с Рыбацкого Бастиона- визитной карточки столицы, перед вами откроется захватывающая дух панорама на Пештскую часть Будапешта - как- будто сошедшее с открытки здание Парламента, теряющийся в дымке пульсирующий мегаполис с бульварами и особняками, а также вы увидите прекрасные мосты через Дунай, которые словно руки, тянущиеся друг к другу, соединяют навечно две части города. Затем, прогуливаясь мимо церкви Пресвятой Богородицы, архитектурного шедевра в позднеготическом стиле, мимо магазинчиков, аптек и кондитерских, история возникновения которых уходит глубоко в века, мимо музеев и Резиденции Президента, наконец то увидите во всей своей мощи Королевский Дворец.
Вокруг дворца расположилось множество статуй, памятников и фонтанов.
Статуя птицы Турул, отлитая из бронзы, была создана к тысячелетию освоения венграми этих земель. Памятник Евгению Савойскому, полководцу, бившемуся с османской ордой, гордо возвышается перед входом в замок.
Встроенный в стену замка фонтан, изображающий короля Матьяша во время охоты, не оставит равнодушным даже самых больших скептиков, ведь легенда, по следам которой он был создан, повествует о любви.
Со смотровой площадки перед дворцом, открывается панорама на Варкерт базар- совсем недавно отлично отреставрированный парк с изящными строениями, гору Геллерт и статую Свободы.
Сейчас в замке расположена Национальная Венгерская Галерея и Музей Будапешта, которые можно посетить самостоятельно по окончании экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Завершение: Буда
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям и четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
К
10 дек 2021
Замечательная экскурсия для первого знакомства с Будапештом! Удобное передвижение по городу на мини-автобусе-за 4 часа успели ознакомиться и с Будой и с Пештом, причем довольно подробно. Много гуляли пешком, что, на мой взгляд, большой плюс, т. к. считаю, что город надо изучать «в живую», а не из окна автобуса. Огромное спасибо экскурсоводу Марине- профессиональный гид с грамотной речью и обширными знаниями, чувствуется ее любовь к Будапешту, которой она стремится поделиться с экскурсантами. Рекомендую данную экскурсию!
М
2 дек 2021
Экскурсия понравилась
Д
22 фев 2022
Всё ОЧЕНЬ ХОРОШО!!! Гид Луиза-МОЛОДЕЦ.
B
21 янв 2022
Не смотря на то, что это самая длительная обзорная экскурсия не все заявленные обьекты были показаны с остановкой автобуса/пл. Эржабет,пл. Свободы,гора Геллерт только во время движения из окон автобуса/,а Здание Венгерского Парламента с другого берега Дуная.

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Групповые
Популярные места
Обзорные
Парламент
Площадь Героев
Рыбацкий бастион
Дворцы, замки и особняки
Гора Геллерт
Природа и пейзажи
Дунай
Площадь Свободы
Религиозные
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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