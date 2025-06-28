Погрузитесь в атмосферу Средневековья за ужином в таверне сэра Ланселота.
Вас ждут вкуснейшие блюда, зажигательные выступления, фехтовальщики, музыка и танцовщицы — всё как в старинной легенде. Настоящее пиршество для глаз и вкуса!
Описание билетаПир в средневековой таверне Перенеситесь в прошлое и окунитесь в атмосферу рыцарских времён в таверне сэра Ланселота. Здесь каждая деталь воссоздаёт дух Средневековья — от декора и музыки до подачи блюд. Во время ужина вас ждёт захватывающее шоу с фехтовальщиками, жонглёрами и танцовщицами, исполняющими восточные танцы. Представление проходит в формате коротких номеров по 3–5 минут с паузами, чтобы вы могли спокойно насладиться трапезой. Вкус приключения Вечер начинается около 19:00 с приветственного тоста. В 19:30 подают ужин, сопровождаемый выступлениями артистов и живой музыкой. Номера сменяются так, чтобы еда и шоу гармонично переплетались, создавая атмосферу настоящего средневекового праздника. Меню для настоящих рыцарей Во время представления попробуйте изысканные блюда венгерской кухни на ваш выбор: «Испытание Ланселота», «Меч мясника» или говяжье филе по-будапештски. Насладитесь вкусом, настроением и ощущением, будто вы оказались в самом сердце старинной легенды.
Что включено
- Ужин
- 1 приветственный шот
- 0, 5 л разливного пива
- Средневековое шоу
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Дополнительные блюда и напитки
- Чаевые
Место начала и завершения?
Budapest, Podmaniczky u. 14, 1065 Magyarország
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
28 июн 2025
Еда была очень вкусной и порции просто огромные! А выступления артистов — восхитительные!
В
Владимир
5 ноя 2024
Весёлый вечер с отличной атмосферой, замечательным шоу и обилием вкусной еды. Весь персонал поддерживал средневековое настроение, а место просто шикарное.
М
Максим
25 окт 2024
Отличная еда и огромные порции! Шоу состоит не из трёх часов непрерывного представления, а из небольших номеров, что даже лучше — можно спокойно поесть и пообщаться.
А
Алиса
15 окт 2024
Потрясающе! Еды было много, выступления невероятные, особенно когда мы с мамой поучаствовали в танцах живота и огненном шоу! Очень весело, а сама атмосфера средневекового праздника — просто великолепна. Однозначно рекомендую!
А
Алиса
9 окт 2024
Отличное впечатление от ужина — спасибо Томашу за вкусные блюда и замечательное обслуживание!
