Описание билета Пир в средневековой таверне Перенеситесь в прошлое и окунитесь в атмосферу рыцарских времён в таверне сэра Ланселота. Здесь каждая деталь воссоздаёт дух Средневековья — от декора и музыки до подачи блюд. Во время ужина вас ждёт захватывающее шоу с фехтовальщиками, жонглёрами и танцовщицами, исполняющими восточные танцы. Представление проходит в формате коротких номеров по 3–5 минут с паузами, чтобы вы могли спокойно насладиться трапезой. Вкус приключения Вечер начинается около 19:00 с приветственного тоста. В 19:30 подают ужин, сопровождаемый выступлениями артистов и живой музыкой. Номера сменяются так, чтобы еда и шоу гармонично переплетались, создавая атмосферу настоящего средневекового праздника. Меню для настоящих рыцарей Во время представления попробуйте изысканные блюда венгерской кухни на ваш выбор: «Испытание Ланселота», «Меч мясника» или говяжье филе по-будапештски. Насладитесь вкусом, настроением и ощущением, будто вы оказались в самом сердце старинной легенды.

Ответы на вопросы Что включено Ужин

1 приветственный шот

0, 5 л разливного пива

Средневековое шоу Что не входит в цену Трансфер из отеля и обратно

Дополнительные блюда и напитки

Место начала и завершения? Budapest, Podmaniczky u. 14, 1065 Magyarország Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет