2 отзыва оставили туристы

посещение парка Графисофт и набережной Дуная. Здесь вы сможете попробовать традиционные венгерские блюда, такие как лангош, халасле и гуляш. Аренда велосипедов включена в стоимость, еда и напитки оплачиваются отдельно. Возможен трансфер из отеля

Описание экскурсии

По следам древних римлян в Обуде

В центре нашего маршрута — древний город Обуда, который вместе с Будой и Пештом объединен в современный Будапешт. Проезжая по местным велодорожкам, вы узнаете, кто был хозяином этих земель до прихода венгерских племен, и отыщете следы большого города Римской империи, в котором было два амфитеатра, акведуки, термальные купальни и богатые римские виллы. Я помогу вам отыскать скрытые от глаз прохожих артефакты и расскажу, зачем был построен город Аквинкум и почему он исчез.

Современный Будапешт и его гастро-шедевры

После исторического погружения мы вернёмся в современную Венгрию, о жизни и трендах которой мы поговорим. А затем я с удовольствием отвечу на ваши вопросы за чашечкой кофе в культовом кафе «Мельбурн». Мы навестим Стива Джобса в парке Графисофт, увидим самый большой «Кубик Рубика». Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки. Здесь вы сможете насладиться речной прохладой, вдохнуть ароматы жареной рыбы и лангоша, полежать в шезлонгах на пляже и оценить любимые напитки и блюда венгров в одном из местных ресторанчиков. Приготовьтесь узнать главное о кухне Будапешта и попробовать рыбный суп халасле, гуляш и, конечно, хека!

Организационные детали