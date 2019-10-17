2 отзыва оставили туристы

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По неизведанному Будапешту на велосипеде!

Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚲На велосипеде
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 🚩Встреча в районе острова Маргит
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От 125 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Константин
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Константин – Гид в Будапеште
Эта гастро-вело-прогулка откроет для вас другой Будапешт — античный и современный, модный, вкусный и совершенно не знакомый туристам.

На велосипедах мы промчимся по улицам Обуды, отыщем римские акведуки и амфитеатры, а затем отдохнем на набережной Дуная, пробуя лангош, халасле, гуляш и другие шедевры венгерской кухни 🥧.
По неизведанному Будапешту на велосипеде!
По неизведанному Будапешту на велосипеде!

Что вас ожидает

По следам древних римлян в Обуде
В центре нашего маршрута — древний город Обуда, который вместе с Будой и Пештом объединен в современный Будапешт. Проезжая по местным велодорожкам, вы узнаете, кто был хозяином этих земель до прихода венгерских племен, и отыщете следы большого города Римской империи, в котором было два амфитеатра, акведуки, термальные купальни и богатые римские виллы. Я помогу вам отыскать скрытые от глаз прохожих артефакты и расскажу, зачем был построен город Аквинкум и почему он исчез.

Современный Будапешт и его гастро-шедевры
После исторического погружения мы вернёмся в современную Венгрию, о жизни и трендах которой мы поговорим. А затем я с удовольствием отвечу на ваши вопросы за чашечкой кофе в культовом кафе «Мельбурн». Мы навестим Стива Джобса в парке Графисофт, увидим самый большой «Кубик Рубика». Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки. Здесь вы сможете насладиться речной прохладой, вдохнуть ароматы жареной рыбы и лангоша, полежать в шезлонгах на пляже и оценить любимые напитки и блюда венгров в одном из местных ресторанчиков. Приготовьтесь узнать главное о кухне Будапешта и попробовать рыбный суп халасле, гуляш и, конечно, хека!

Организационные детали

  • Аренда велосипедов включена в стоимость экскурсии
  • Еда и напитки не включены в стоимость и оплачиваются самостоятельно
  • Возможен трансфер из отеля к месту старта экскурсии (уточняйте в переписке с гидом)
По неизведанному Будапешту на велосипеде!
По неизведанному Будапешту на велосипеде!
По неизведанному Будапешту на велосипеде!
По неизведанному Будапешту на велосипеде!
По неизведанному Будапешту на велосипеде!
По неизведанному Будапешту на велосипеде!
По неизведанному Будапешту на велосипеде!
По неизведанному Будапешту на велосипеде!
По неизведанному Будапешту на велосипеде!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в районе острова Маргит.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Добрый день! Родился в городе на Неве, сейчас живу в Будапеште. Пишу свой блог в интернете, в котором публикую свои фотографии и отчеты о поездках в самые интересные уголки Венгрии. С удовольствием покажу Вам лучшие места этой замечательной страны!
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2 отзыва оставили туристы

17 октября 2019
Удобный маршрут по району Обуда. Сами мы туда не забрели ни разу, так что спасибо Константину за интересные места и необычный обед. Велосипеды из хорошего проката, все работает, переключается, передвигается под вас. Маршрут без подъемов, по велодорожкам. Приятная прогулка!
26 августа 2019
Отлично прокатились с Константином по велодорожкам, увидели наследие Римской империи, услышали рассказ о истории города Аквинкум. Накатали аппетит и вкусно поели в очень колоритном местечке на берегу Дуная. Рекомендую эту экскурсию.

Константин проводит ещё 2 экскурсии

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От125 за экскурсию
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