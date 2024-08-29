2 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в историю Обуды, древнего города Римской империи, и насладитесь гастрономическими шедеврами современного Будапешта
Эта уникальная велоэкскурсия предлагает погружение в историю и гастрономию Будапешта.
Маршрут проходит через древний город Обуда, где вы увидите римские акведуки, амфитеатры и термальные купальни.
Прогулка продолжается по современной части города, включая читать дальшеуменьшить
посещение парка Графисофт и набережной Дуная. Здесь вы сможете попробовать традиционные венгерские блюда, такие как лангош, халасле и гуляш. Аренда велосипедов включена в стоимость, еда и напитки оплачиваются отдельно. Возможен трансфер из отеля
В центре нашего маршрута — древний город Обуда, который вместе с Будой и Пештом объединен в современный Будапешт. Проезжая по местным велодорожкам, вы узнаете, кто был хозяином этих земель до прихода венгерских племен, и отыщете следы большого города Римской империи, в котором было два амфитеатра, акведуки, термальные купальни и богатые римские виллы. Я помогу вам отыскать скрытые от глаз прохожих артефакты и расскажу, зачем был построен город Аквинкум и почему он исчез.
Современный Будапешт и его гастро-шедевры
После исторического погружения мы вернёмся в современную Венгрию, о жизни и трендах которой мы поговорим. А затем я с удовольствием отвечу на ваши вопросы за чашечкой кофе в культовом кафе «Мельбурн». Мы навестим Стива Джобса в парке Графисофт, увидим самый большой «Кубик Рубика». Прокатимся по 10-километровой Римской набережной Дуная — лучшему месту отдыха в Будапеште, где начнется гастрономическая часть нашей прогулки. Здесь вы сможете насладиться речной прохладой, вдохнуть ароматы жареной рыбы и лангоша, полежать в шезлонгах на пляже и оценить любимые напитки и блюда венгров в одном из местных ресторанчиков. Приготовьтесь узнать главное о кухне Будапешта и попробовать рыбный суп халасле, гуляш и, конечно, хека!
Организационные детали
Аренда велосипедов включена в стоимость экскурсии
Еда и напитки не включены в стоимость и оплачиваются самостоятельно
Возможен трансфер из отеля к месту старта экскурсии (уточняйте в переписке с гидом)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе острова Маргит
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20.5 часов
Провёл экскурсии для 124 туристов
Добрый день!
Родился в городе на Неве, сейчас живу в Будапеште. Пишу свой блог в интернете, в котором публикую свои фотографии и отчеты о поездках в самые интересные уголки Венгрии.
С удовольствием покажу Вам лучшие места этой замечательной страны!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Сегодня состоялась наша поездка на велосипеде по Будапешту! Было всё замечательно, начиная от маршрута и заканчивая отдыхом на пляже Дуная! Были интересные и познавательные остановки по пути, красивые места и приятные беседы! Обязательно рекомендую Константина всем путешественникам в Будапеште 🙏🏼☺️
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В
Вероника
Константин, спасибо за прогулку! Легко, приятно, интересно, гармонично! Последняя локация особенно впечатлила 🙏🏽 искренне благодарим за приятные впечатления.
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М
Марина
Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!
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Юлия
Отлично прокатились с Константином по велодорожкам, увидели наследие Римской империи, услышали рассказ о истории города Аквинкум. Накатали аппетит и вкусно поели в очень колоритном местечке на берегу Дуная. Рекомендую эту экскурсию.
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Евгений
Хорошо провели время, прокатились по нетуристическим местам. Очень вкусно пообедали. Всё понравилось.
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В
Виктория
Удобный маршрут по району Обуда. Сами мы туда не забрели ни разу, так что спасибо Константину за интересные места и необычный обед. Велосипеды из хорошего проката, все работает, переключается, передвигается под вас. Маршрут без подъемов, по велодорожкам. Приятная прогулка!
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