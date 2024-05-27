1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства
Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AArkady27 мая 2024Отличная экскурсия, большое спасибо!
- ННаталия27 мая 2024Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик. Мы много нового узнали об истории Венгрии. Всем рекомендую.
- ИИлона25 мая 2024Аркадий - прекрасный экскурсовод! Очень насыщенная экскурсия, создающая полное представление о Будапеште. Очень рекомендую Аркадия всем желающим посетить этот чудесный город!
- GGrigory11 апреля 2024Отличная экскурсия! Мы были с Марией в Музее изобразительных искусств. Мария смогла интересно рассказывать и для взрослых и для детей. Коммуникация в процессе организации безупречная, несмотря на изменения в нашей группе в последний момент. Спасибо!
- ЕЕлена15 января 2024Очень структурно рассказанная история венгерского искусства с необыкновенной любовью и патриотизмом! Не только узнала много нового, но и получила огромное наслаждение! Большое спасибо!
- ИИрина1 мая 2023экскурсия у нас была несколько лет назад, но я увезла с собой самые лучшие воспоминания
- ДДима1 февраля 2023Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по БудапештуЭкскурсия супер. Все прошло как запланированно. Марина, очень интересный и опытный гид. Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки. Рекомендую
- ВВиола17 сентября 2022Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по БудапештуСупер экскурсия с Мариной, познавательно и комфортно.
- GGreg1 июля 2019Нашим экскувсоводом была Жанна. Исключительный объём знаний по истории Венгрии и Будапешта, и умение преподнести эти знания в простой и понятной форме. Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо, Жанна. С уважением, Рая и Григорий
- AAndrii29 мая 2019Очень хорошо что экскурсия автобусно пешеходная. Очень много достопримечательностей увидели за 4 часа. За эти деньги лучше не найти. Единственный минус - нет наушников, только микрофон и колонка у гида. В местах скопления туристических групп слышно не очень
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Венгерская национальная галерея»
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