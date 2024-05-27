A Arkady Будапешт во всей красе за 6 часов Отличная экскурсия, большое спасибо!

Н Наталия Будапешт во всей красе за 6 часов Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик. Мы много нового узнали об истории Венгрии. Всем рекомендую.

И Илона Будапешт во всей красе за 6 часов Аркадий - прекрасный экскурсовод! Очень насыщенная экскурсия, создающая полное представление о Будапеште. Очень рекомендую Аркадия всем желающим посетить этот чудесный город!

G Grigory Венгерская национальная галерея Отличная экскурсия! Мы были с Марией в Музее изобразительных искусств. Мария смогла интересно рассказывать и для взрослых и для детей. Коммуникация в процессе организации безупречная, несмотря на изменения в нашей группе в последний момент. Спасибо!

Е Елена Венгерская национальная галерея Очень структурно рассказанная история венгерского искусства с необыкновенной любовью и патриотизмом! Не только узнала много нового, но и получила огромное наслаждение! Большое спасибо!

И Ирина Венгерская национальная галерея экскурсия у нас была несколько лет назад, но я увезла с собой самые лучшие воспоминания

Д Дима Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту Экскурсия супер. Все прошло как запланированно. Марина, очень интересный и опытный гид. Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки. Рекомендую

В Виола Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту Супер экскурсия с Мариной, познавательно и комфортно.

G Greg Главное в Будапеште за 4 часа Нашим экскувсоводом была Жанна. Исключительный объём знаний по истории Венгрии и Будапешта, и умение преподнести эти знания в простой и понятной форме. Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо, Жанна. С уважением, Рая и Григорий