Венгерская национальная галерея – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Венгерская национальная галерея» в Будапеште на русском языке, цены от €130, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венгерская национальная галерея
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства
Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Будапешт во всей красе за 6 часов
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187178 за всё до 4 чел.
Главное в Будапеште за 4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
230 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Arkady
    27 мая 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Отличная экскурсия, большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик. Мы много нового узнали об истории Венгрии. Всем рекомендую.
    Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик
  • И
    Илона
    25 мая 2024
    Будапешт во всей красе за 6 часов
    Аркадий - прекрасный экскурсовод! Очень насыщенная экскурсия, создающая полное представление о Будапеште. Очень рекомендую Аркадия всем желающим посетить этот чудесный город!
  • G
    Grigory
    11 апреля 2024
    Венгерская национальная галерея
    Отличная экскурсия! Мы были с Марией в Музее изобразительных искусств. Мария смогла интересно рассказывать и для взрослых и для детей. Коммуникация в процессе организации безупречная, несмотря на изменения в нашей группе в последний момент. Спасибо!
  • Е
    Елена
    15 января 2024
    Венгерская национальная галерея
    Очень структурно рассказанная история венгерского искусства с необыкновенной любовью и патриотизмом! Не только узнала много нового, но и получила огромное наслаждение! Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    1 мая 2023
    Венгерская национальная галерея
    экскурсия у нас была несколько лет назад, но я увезла с собой самые лучшие воспоминания
  • Д
    Дима
    1 февраля 2023
    Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту
    Экскурсия супер. Все прошло как запланированно. Марина, очень интересный и опытный гид. Помогла разобраться со всеми вопросами еще до поездки. Рекомендую
  • В
    Виола
    17 сентября 2022
    Главные сокровища столицы: обзорная экскурсия по Будапешту
    Супер экскурсия с Мариной, познавательно и комфортно.
  • G
    Greg
    1 июля 2019
    Главное в Будапеште за 4 часа
    Нашим экскувсоводом была Жанна. Исключительный объём знаний по истории Венгрии и Будапешта, и умение преподнести эти знания в простой и понятной форме. Экскурсия нам очень понравилась. Спасибо, Жанна. С уважением, Рая и Григорий
  • A
    Andrii
    29 мая 2019
    Главное в Будапеште за 4 часа
    Очень хорошо что экскурсия автобусно пешеходная. Очень много достопримечательностей увидели за 4 часа. За эти деньги лучше не найти. Единственный минус - нет наушников, только микрофон и колонка у гида. В местах скопления туристических групп слышно не очень

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Венгерская национальная галерея»

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  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Венгерская национальная галерея" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 230 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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