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очень разнообразно и богато. Это огромное удача и удовольствие, когда с таким великолепным музеем вас знакомит Профессионал (именно с большой буквы), как Мария, беззаветно любящий свое дело. За 2 часа Мария настолько умеет показать и ввести нас в волшебный мир искусства, что время пролетает как одно мгновение. Хочется сказать много слов благодарности Марии. Экскурсия построена очень правильно,выверенно и с большой любовью к предмету. Большое человеческое Спасибо, Мария! Если будем в Будапеште, то опять придем к Вам в музей. Рекомендую всем кто интересуется искусством, а также начинающим любителям.