1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Шедевры музея изобразительных искусств: личный взгляд на искусство Будапешта
Исследуйте музей изобразительных искусств Будапешта: от Эль Греко до Рафаэля, уникальная возможность увидеть мировые шедевры
Начало: В Музее изобразительных искусств
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венгерская национальная галерея: путешествие через века искусства
Погрузитесь в мир венгерского искусства с экскурсией по Венгерской национальной галерее. Откройте уникальные произведения от готики до современности
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити
Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€194 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны современного Будапешта
Погулять по колоритным кварталам и услышать самое интересное об искусстве под открытым небом
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€131 за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
€27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна12 мая 2024Прекрасная нетривиальная экскурсия. Ирина рассказывает интересные истории и все это сопровождает музыка. Будапешт раскрывается с новой стороны. Еще бы выключить внешние звуки, но это увы не в наших силах. Надеюсь попасть к Ирине еще и знакомым расскажу
- ИИрина20 апреля 2024Хочется написать несколько слов об экскурсии в Музей изобразительных искусств. Мы были в Будапеште первый раз. Собрание музея просто шикарно,
- GGrigory11 апреля 2024Отличная экскурсия! Мы были с Марией в Музее изобразительных искусств. Мария смогла интересно рассказывать и для взрослых и для детей. Коммуникация в процессе организации безупречная, несмотря на изменения в нашей группе в последний момент. Спасибо!
- ЛЛана26 марта 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я побывала в последние несколько лет. Мария,исключительно профессиональный экскурсовод, увлечённый своим делом. Глубокое знание предмета, увлекательная подача
- ЮЮлия14 февраля 2024Очень интересная экскурсия, Ирина прекрасный рассказчик, теперь моё представление о венгерской музыке более развёрнутое. Порекомендую эту экскурсию тем, кто любит
- ЕЕлена15 января 2024Отличная экскурсия: познавательная, вдохновляющая. Очень рекомендую всем! Мария невероятно грамотный историк искусства и отличный рассказчик! Большое спасибо!
- ЕЕлена15 января 2024Очень структурно рассказанная история венгерского искусства с необыкновенной любовью и патриотизмом! Не только узнала много нового, но и получила огромное наслаждение! Большое спасибо!
- ННаталья29 декабря 2023Большое спасибо,Ирине! Вдохновляющая экскурсия! Очень познавательно, интересные рассказы про судьбы музыкантов и их связь с городом. Постоянно в течение двух часов мы
- ИИрина1 мая 2023экскурсия у нас была несколько лет назад, но я увезла с собой самые лучшие воспоминания
- ЛЛюдмила23 февраля 2022Шикарная экскурсия, очень увлекательная, Анна прекрасно рассказала о важных событиях в жизни города и показала наглядные свидетельства; увлекательно и артистично. Рекомендуем экскурсию, не пожалеете, даже дети 10,11 и 15 лет были восхищены 🤩безумно понравилось, спасибо 🔥
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Искусство и музеи»
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