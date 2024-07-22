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Входной билет на интерактивную выставку IKONO Будапешт

Откройте для себя совершенно новый формат искусства в самом сердце Будапешта.

На выставке IKONO вы станете главным героем интерактивного путешествия по сюрреалистичным локациям, где творчество, свет и технологии объединяются в единое волшебство.
5
3 отзыва
Входной билет на интерактивную выставку IKONO Будапешт
Входной билет на интерактивную выставку IKONO Будапешт
Входной билет на интерактивную выставку IKONO Будапешт

Описание билета

Вдохновение за гранью привычного Выйдите за пределы обыденности и откройте для себя IKONO Будапешт — уникальное пространство, где искусство и технологии создают совершенно новый опыт. Это путешествие по более чем 12 сюрреалистичным локациям раскроет ваш творческий потенциал и оставит яркие воспоминания. Главный герой — вы Здесь каждый становится частью искусства. Вас ждут интерактивные и художественные инсталляции, где сочетаются чувственность и современные технологии. От «Комнаты бесконечных фонарей» до лабиринта, вдохновлённого аналоговым и цифровым искусством — каждое пространство рассказывает свою историю и приглашает к взаимодействию. Искусство без границ IKONO — это место, где можно погрузиться в атмосферу творчества и испытать эмоции, которых не подарит ни одна традиционная галерея. Это приключение подходит для всех возрастов — просто разрешите себе сделать каждое пространство своим. Важная информация:
  • Не допускается: детские коляски, домашние животные (допускаются собаки‑поводыри).
  • Не подходит для: людей, пользующихся инвалидными колясками, и посетителей с эпилепсией.
  • Часы работы могут быть изменены.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в IKONO
Что не входит в цену
  • Трансфер от/до места встречи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Будапешт, Ваци, 27 лет, 1052 Венгрия
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Не допускается: детские коляски, домашние животные (допускаются собаки‑поводыри)
  • Не подходит для: людей, пользующихся инвалидными колясками, и посетителей с эпилепсией
  • Часы работы могут быть изменены
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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Ф
Всё здесь просто потрясающе! От бассейна с шарами до игровых автоматов — каждое пространство выглядело невероятно. Завораживающие визуальные эффекты и яркие цвета наполнили комнаты атмосферой веселья, и мы наслаждались каждой минутой.
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Р
Очень интересный опыт и отличные возможности для фотографий. Мы приехали утром и смогли спокойно всё осмотреть без спешки и толпы. Определённо рекомендую!
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В
Весёлое место для тех, кто любит делать забавные и милые фото с друзьями. Опыт классный, но, пожалуй, достаточно посетить один раз.
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