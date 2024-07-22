Откройте для себя совершенно новый формат искусства в самом сердце Будапешта.
На выставке IKONO вы станете главным героем интерактивного путешествия по сюрреалистичным локациям, где творчество, свет и технологии объединяются в единое волшебство.
На выставке IKONO вы станете главным героем интерактивного путешествия по сюрреалистичным локациям, где творчество, свет и технологии объединяются в единое волшебство.
Описание билетаВдохновение за гранью привычного Выйдите за пределы обыденности и откройте для себя IKONO Будапешт — уникальное пространство, где искусство и технологии создают совершенно новый опыт. Это путешествие по более чем 12 сюрреалистичным локациям раскроет ваш творческий потенциал и оставит яркие воспоминания. Главный герой — вы Здесь каждый становится частью искусства. Вас ждут интерактивные и художественные инсталляции, где сочетаются чувственность и современные технологии. От «Комнаты бесконечных фонарей» до лабиринта, вдохновлённого аналоговым и цифровым искусством — каждое пространство рассказывает свою историю и приглашает к взаимодействию. Искусство без границ IKONO — это место, где можно погрузиться в атмосферу творчества и испытать эмоции, которых не подарит ни одна традиционная галерея. Это приключение подходит для всех возрастов — просто разрешите себе сделать каждое пространство своим. Важная информация:
- Не допускается: детские коляски, домашние животные (допускаются собаки‑поводыри).
- Не подходит для: людей, пользующихся инвалидными колясками, и посетителей с эпилепсией.
- Часы работы могут быть изменены.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в IKONO
Что не входит в цену
- Трансфер от/до места встречи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Будапешт, Ваци, 27 лет, 1052 Венгрия
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Не допускается: детские коляски, домашние животные (допускаются собаки‑поводыри)
- Не подходит для: людей, пользующихся инвалидными колясками, и посетителей с эпилепсией
- Часы работы могут быть изменены
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Всё здесь просто потрясающе! От бассейна с шарами до игровых автоматов — каждое пространство выглядело невероятно. Завораживающие визуальные эффекты и яркие цвета наполнили комнаты атмосферой веселья, и мы наслаждались каждой минутой.
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Р
Очень интересный опыт и отличные возможности для фотографий. Мы приехали утром и смогли спокойно всё осмотреть без спешки и толпы. Определённо рекомендую!
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В
Весёлое место для тех, кто любит делать забавные и милые фото с друзьями. Опыт классный, но, пожалуй, достаточно посетить один раз.
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