Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта на яркой спа-вечеринке Sparty! Танцуйте, купайтесь и отдыхайте в легендарных термах Сечени, исследуя сочетание традиций и современности.
Описание билета
Яркая смесь традиций и вечеринок Почувствуйте уникальную атмосферу спа-культуры Будапешта на самой знаменитой ночной вечеринке — Sparty проходит в легендарных термах Сечени. Здесь вас ждёт идеальный микс традиционного отдыха и современных развлечений: танцы до утра, купание под открытым небом и живая музыка. Незабываемые эмоции и новые знакомства Начало программы — после заката, в 21:30. Приходите и окунитесь в волшебный мир ночной жизни города: танцуйте в купальных залах, расслабляйтесь в тёплых бассейнах и наслаждайтесь напитками на любой вкус. В обстановке праздника легко познакомиться с интересными людьми со всего мира.
Забота об удобстве и природе В барах доступно множество алкогольных и безалкогольных напитков — для заказа используйте специальные карты Sparty
Pay, которые удобно пополнять наличными на месте. Чтобы сделать опыт ещё более экологичным, Sparty использует систему Recup: многоразовые стаканчики покупаются заранее и остаются на память о весёлой ночи. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, купальник, полотенце, шлёпанцы.
- Не допускается: оружие или острые предметы, еда и напитки, багаж или большие сумки, дроны, алкоголь и наркотики, взрывчатые вещества, дайвинг, нагота.
- Важно: на территории заведения необходимо носить тапочки или шлёпанцы.
- Последняя запись осуществляется в 1:00 ночи.
- Оплата в барах возможна только с помощью карт Sparty.
- Pay. Первоначальная сумма пополнения — 20 000 форинтов, включая депозит 3000 форинтов. Кредитные и банковские карты не принимаются.
- Система Recup: стаканчики Sparty нужно приобрести перед заказом напитков в баре (1 стаканчик — 700 форинтов). Стаканчики можно вернуть и получить обратно 350 форинтов.
- По одной карте Sparty.
- Pay можно вернуть до 4 стаканов.
- Не подходит для: беременных женщин, детей до 18 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на вечеринку
- Шкафчик
Что не входит в цену
- Полотенца, шлепанцы
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Будапешт, Алаткерти крт. 9-11, 1146 Венгрия
Завершение: Budapest, Állatkerti krt. 9-11, 1146 Hungary
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, купальник, полотенце, шлёпанцы
- Не допускается: оружие или острые предметы, еда и напитки, багаж или большие сумки, дроны, алкоголь и наркотики, взрывчатые вещества, дайвинг, нагота
- Важно: на территории заведения необходимо носить тапочки или шлёпанцы
- Последняя запись осуществляется в 1:00 ночи
- Оплата в барах возможна только с помощью карт SpartyPay. Первоначальная сумма пополнения - 20 000 форинтов, включая депозит 3000 форинтов. Кредитные и банковские карты не принимаются
- Система Recup: стаканчики Sparty нужно приобрести перед заказом напитков в баре (1 стаканчик - 700 форинтов). Стаканчики можно вернуть и получить обратно 350 форинтов. По одной карте SpartyPay можно вернуть до 4 стаканов
- Не подходит для: беременных женщин, детей до 18 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
27 фев 2025
Нам очень понравились звук, лазерное шоу, танцоры и огненные эффекты — атмосфера была просто фантастическая!
А
Алексей
3 окт 2024
Отличное время и отличная вечеринка! Персонал дружелюбный, атмосфера классная. Единственный минус — нельзя проходить со своей бутылкой воды. Если хотите выпить воды, подают стакан, но за него нужно заплатить.
Л
Любовь
15 авг 2024
Это было просто невероятно! Обязательно стоит испытать, если вы в Будапеште. Нам очень понравилось — безопасно, весело и по-настоящему потрясающе!
