Проведите незабываемый день в легендарном термальном комплексе «Сечени» — жемчужине Будапешта и всей Европы.
Окутанные паром и теплом термальных вод, завершите отдых ароматами венгерской кухни и дегустацией напитков.
Описание билетаКоролевский отдых в термальных водах Термальный комплекс «Сечени» — крупнейший в Европе, воплощение элегантности и традиций. Построенный в 1913 году в стиле необарокко, он сочетает в себе богатую историю и атмосферу истинного венгерского благородства. Здесь вас ждут 3 открытых и 15 крытых бассейнов с лечебной водой — идеальное место, чтобы восстановить силы и отдохнуть душой. Когда-то здесь располагались частные паровые бани, а теперь «Сечени» стал символом гармонии и уюта. Погрузитесь в атмосферу старинных интерьеров, наслаждаясь теплом источников, и почувствуйте дух старой Европы. Вкус Венгрии После расслабляющего дня отправляйтесь в ресторан Hungarian Gastro Cellar, где сможете познакомиться с венгерской кухней. Попробуйте палинку или продегустируйте два вида вина — белое и розовое. Это идеальное завершение вашего спа-дня и возможность прочувствовать венгерский характер через вкус и аромат напитков. Важная информация:
- Что взять с собой: купальник, полотенце, шлепанцы, шапочку для плавания.
- Не допускается: домашние животные.
- Не подходит для: детей до 14 лет, пользователей инвалидных колясок.
- Важно: ресторан Hungarian Gastro Cellar — отдельное заведение, открыто каждый день с 14:00 до 23:00.
- Ношение тапочек обязательно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в спа‑комплекс «Сечени»
- Целый день пользования шкафчиком или кабиной (в зависимости от выбранного варианта)
- Дегустация палинки или вина в ресторане Hungarian Gastro Cellar
Что не входит в цену
- Трансфер между локациями
- Питание
- Массаж
Место начала и завершения?
Budapest, Állatkerti krt. 9-11, 1146 Magyarország
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Ярослав
13 июл 2025
Удобный и простой способ познакомиться с красивыми термальными купальнями. Дегустация тоже пришлась по душе!
К
Кристина
11 апр 2025
Прекрасный день — очень понравились купальни и разнообразные термальные бассейны. Отличные условия, настоятельно рекомендую заранее забронировать.
В
Василий
8 июн 2024
Понравилось, что место большое и не переполненное. Всё чисто, и не пожалел, что оплатил кабину для переодевания. Дегустация проходила примерно в получасе ходьбы от купален, но это удобно — прямо рядом с нашим отелем. Милый барчик в погребке
м
матвей
19 мая 2024
Мне понравилось расслабляться в тёплой воде бассейнов. Другими услугами я не пользовался, и всё равно остался доволен
