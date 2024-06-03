Ночные прогулки и экскурсии Будапешта

Найдено 25 экскурсий в категории «Ночные» в Будапеште на русском языке, цены от €19. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ключ к сердцу Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
134 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Трансфер из аэропорта в Будапешт: комфорт на каждом этапе пути
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало и завершение путешествия по великолепному Будапешту
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
39 за всё до 3 чел.
Будапешт как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
61 отзыв
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
60 за всё до 15 чел.
Альтернативный Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Альтернативный Будапешт
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200 за всё до 15 чел.
Будапешт: тайны квартала магнатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от 107 за всё до 10 чел.
Тайны королевского дворца Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
Начало: Около фуникулера
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
130 за человека
Три жемчужины Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 3 чел.
Нетривиальный Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нетривиальный Будапешт: уникальный маршрут и секреты города
Приглашаем на экскурсию по Будапешту, где вы узнаете о тайных уголках и историях, скрытых от большинства туристов
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Трансфер из Будапешта в Хевиз
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Трансфер Будапешт-Хевиз: комфортное путешествие для каждого
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие из Будапешта в Хевиз. Встреча с табличкой, комфортные авто
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
175 за всё до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
190 за всё до 3 чел.
Прогулка по нетуристическому Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
120 за всё до 4 чел.
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
⛴ На теплоходе
Круиз
1 час
1 отзыв
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
19 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
16 отзывов
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 90 за человека
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от 115 за человека
Трансфер из Будапешта в Братиславу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Будапешта в Братиславу
Комфортно и быстро добраться из города/аэропорта до столицы Словакии
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
190 за всё до 3 чел.
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Круиз
1.5 часа
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
39.90 за человека
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от 91 за человека
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 97 за человека
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от 45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Margarita
    3 июня 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
  • I
    Iryna
    3 июня 2024
    Ключ к сердцу Будапешта
    Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Будапешт как на ладони
    Отличная экскурсия - интересная и насыщенная, сложно представить, как можно посмотреть столько всего за раз без гида с машиной)) Гульнара - очень классный, интересный и позитивный гид! В экскурсии отлично переплетены и история, и интересные факты, и шутки)) Очень рекомендуем!
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
  • Т
    Тимур
    13 мая 2024
    Ключ к сердцу Будапешта
    Очень благодарны со своей супругой замечательному гиду Виктории! Очень живая, энергичная, интересная и познавательная у нас была экскурсия! Рекомендуем Викторию в качестве гида по Будапешту! Будет весело, громко, интересно и незабываемо!
  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2024
    Три жемчужины Будапешта
    Экскурсия очень понравилась. Интерактивно, не шаблонно. Рекомендую путешественникам с детьми. Они тоже были увлечены, гаджеты не вспоминали. 3 часа пролетели незаметно. Валерии всех благ!!
  • Я
    Яна
    13 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
    Замечательное сопровождение, был англо говорящий водитель, поделился полезной информацией о городе, встретит в обговоренное время, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    7 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
    Большое спасибо за помощь!
  • И
    Иван
    7 апреля 2024
    Трансфер из Будапешта в Вену
    Всё чётко и вовремя.
  • E
    Eduard
    31 марта 2024
    Ключ к сердцу Будапешта
    Виктория абсолютно превосходнеший гид! Было очень интересно и очень круто. Видно, что Виктория ''горит'' Будапештом и ощущения после экскурсии (даже после 2 месяцев) просто незабываемые. Очень советую. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Ночные»

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  1. Ключ к сердцу Будапешта
  2. Трансфер из аэропорта имени Ференца Листа
  3. Будапешт как на ладони
  4. Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
  5. Альтернативный Будапешт
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Ночные" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 19 до 250. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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