1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Будапешт: комфорт на каждом этапе пути
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало и завершение путешествия по великолепному Будапешту
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€39 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€60 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Альтернативный Будапешт
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
€200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
Начало: Около фуникулера
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€130 за человека
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нетривиальный Будапешт: уникальный маршрут и секреты города
Приглашаем на экскурсию по Будапешту, где вы узнаете о тайных уголках и историях, скрытых от большинства туристов
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер Будапешт-Хевиз: комфортное путешествие для каждого
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие из Будапешта в Хевиз. Встреча с табличкой, комфортные авто
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
€120 за всё до 4 чел.
Круиз
1 час
One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€19 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €90 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Будапешта в Братиславу
Комфортно и быстро добраться из города/аэропорта до столицы Словакии
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:30
€190 за всё до 3 чел.
Круиз
1.5 часа
Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Круиз
1 час 12 минут
Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 18:45
Завтра в 17:00
€39.90 за человека
Билет на борт
2 часа
Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:00
11 июня в 20:00
от €91 за человека
Групповая
2.5 часа
Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Билет на борт
2.5 часа
Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от €97 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Круиз
2 часа
Drink & Folk: Круиз в сопровождении напиток и фольклорной музыки
Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
от €45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMargarita3 июня 2024Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
- IIryna3 июня 2024Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
- ООльга27 мая 2024Отличная экскурсия - интересная и насыщенная, сложно представить, как можно посмотреть столько всего за раз без гида с машиной)) Гульнара - очень классный, интересный и позитивный гид! В экскурсии отлично переплетены и история, и интересные факты, и шутки)) Очень рекомендуем!
- ИИрина21 мая 2024Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
- ТТимур13 мая 2024Очень благодарны со своей супругой замечательному гиду Виктории! Очень живая, энергичная, интересная и познавательная у нас была экскурсия! Рекомендуем Викторию в качестве гида по Будапешту! Будет весело, громко, интересно и незабываемо!
- ДДмитрий3 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Интерактивно, не шаблонно. Рекомендую путешественникам с детьми. Они тоже были увлечены, гаджеты не вспоминали. 3 часа пролетели незаметно. Валерии всех благ!!
- ЯЯна13 апреля 2024Замечательное сопровождение, был англо говорящий водитель, поделился полезной информацией о городе, встретит в обговоренное время, спасибо!
- ЕЕкатерина7 апреля 2024Большое спасибо за помощь!
- ИИван7 апреля 2024Всё чётко и вовремя.
- EEduard31 марта 2024Виктория абсолютно превосходнеший гид! Было очень интересно и очень круто. Видно, что Виктория ''горит'' Будапештом и ощущения после экскурсии (даже после 2 месяцев) просто незабываемые. Очень советую. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Ночные»
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