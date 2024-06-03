🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 80 отзывов Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх € 134 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 15 отзывов Трансфер из аэропорта в Будапешт: комфорт на каждом этапе пути Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало и завершение путешествия по великолепному Будапешту € 39 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 61 отзыв Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 183 отзыва Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором Начало: По договоренности с гидом € 60 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Альтернативный Будапешт Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван € 200 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми € 195 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства Начало: Возле памятника принцессе Sisi от € 107 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Тайны королевского дворца Будапешта Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом Начало: Около фуникулера € 130 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент Начало: Колесо обозрения или нулевой км € 195 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Нетривиальный Будапешт: уникальный маршрут и секреты города Приглашаем на экскурсию по Будапешту, где вы узнаете о тайных уголках и историях, скрытых от большинства туристов € 195 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Трансфер Будапешт-Хевиз: комфортное путешествие для каждого Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие из Будапешта в Хевиз. Встреча с табличкой, комфортные авто € 175 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Трансфер из Будапешта в Вену Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы € 190 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Прогулка по нетуристическому Пешту Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом € 120 за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Круиз 1 час 1 отзыв One Drink Cruise: теплоходный круиз по Дунаю с напитком Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 € 19 за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа 16 отзывов Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3 Расписание: 19:00 ежедневно от € 90 за человека

Групповая 2.5 часа 1 отзыв Weekday Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 от € 91 за человека

Билет на борт 3 часа 2 отзыва Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11 Расписание: Смотрите свободные даты от € 115 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Трансфер из Будапешта в Братиславу Комфортно и быстро добраться из города/аэропорта до столицы Словакии € 190 за всё до 3 чел.

Круиз 1.5 часа Cocktails at sunset: Ночной круиз по Дунаю с коктейлем Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 Расписание: Согласно расписанию в календаре € 39.90 за человека

Круиз 1 час 12 минут Pizza cruise: Круиз по Дунаю с пиццей и пивом Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 Расписание: Согласно расписанию в календаре € 39.90 за человека

Билет на борт 2 часа Weekday Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 от € 91 за человека

Групповая 2.5 часа Weekend Cuisine and Folklore on Danube: Ужин с фольклорной программой Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 от € 97 за человека

Билет на борт 2.5 часа Weekend Cuisine and Piano Show on Danube: Круиз с ужином и шоу пианистов Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 от € 97 за человека

🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2 часа Drink & Piano: Круиз в сопровождении напиток с живой музыкой Начало: 1052 Budapest, Jane Haining rakpart, Dock 11 от € 45 за человека