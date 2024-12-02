Отправьтесь в самостоятельное путешествие по одному из самых впечатляющих зданий Европы — Венгерскому парламенту в Будапеште.
Прогуляйтесь по площади Кошута, послушайте аудиогид и узнайте тайны политической и архитектурной истории страны.
Прогуляйтесь по площади Кошута, послушайте аудиогид и узнайте тайны политической и архитектурной истории страны.
Описание билетаАудиоэкскурсия по площади Кошута Начните знакомство с площадью Кошута, откуда открывается лучший вид на здание парламента. Включите аудиогид и узнайте о богатой истории этого места, услышите о памятниках Ференцу II Ракоци, жертвам красного террора и монументе Национальному единству. Аудиогид проведёт вас по знаковым точкам, рассказывая о драматических событиях «Кровавого четверга» и значении столичных мемориалов. Путешествие в сердце парламента После прогулки отправляйтесь в туристический центр Парламента, предъявите билет и получите многоязычный аудиогид. Пройдя контроль, вы подниметесь по парадной лестнице, где вас ждут длинные красные ковры, изящные люстры и золочёные украшения — атмосфера настоящего величия. Осмотрите Ассамблеи-холл, Купольный зал с драгоценностями короны и другие залы, где вершится законодательная история Венгрии. Политика, история и красота Внутри вы увидите Старый Верхний дом и Совет депутатов, узнаете об их роли в политической жизни и восхититесь архитектурой здания. Завершите визит на выставке «История палаты» — здесь оживают ключевые события парламента и страны. После экскурсии насладитесь прогулкой по окрестностям и откройте новые исторические сюжеты с помощью аудиогида. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не допускается: домашние животные.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в здание венгерского парламента
- 45-минутная экскурсия по зданию
- Обзор окрестностей
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Budapest, Kossuth Lajos tér 1, 1055 Hungary
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
- Не допускается: домашние животные
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
2 дек 2024
Интерьеры определённо стоит увидеть своими глазами. Очень рекомендую — жаль, что на осмотр отводится так мало времени
А
Ангелина
12 сен 2024
Здание действительно впечатляет — эффект «вау» гарантирован. Хотелось бы немного больше времени, чтобы рассмотреть потолки и коридоры по пути на четвёртый этаж
Д
Дмитрий
16 июл 2024
Отличная экскурсия с аудиогидом, пользоваться им просто, наушники брать не нужно. Всё организовано чётко, маршрут проходит через самые красивые залы парламента. Аудиогид рассказывает интересные факты и истории, много удачных мест для фото. Настоятельно советую посетить здание, чтобы оценить всю его архитектурную величественность.
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
Групповая
до 15 чел.
Нескучное знакомство с Пештом
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Пешту, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: На площади Эржибет
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€30 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
🔵 Экскурсия в Пештe - от моста Эржебет до Парламента
Погрузитесь в атмосферу исторического Пешта, исследуя его архитектурные шедевры и уютные улочки. Идеально для первого знакомства с Будапештом
Начало: Belvárosi Nagyboldogasszony templom Március 15.tér
€25 за человека
Билеты
Входной билет в спа-центр Mandala и роскошный бассейн
Начало: Budapest, Ipoly u. 8, 1133 Hungary
€45 за билет