Входной билет в здание парламента с аудиогидом

Отправьтесь в самостоятельное путешествие по одному из самых впечатляющих зданий Европы — Венгерскому парламенту в Будапеште.

Прогуляйтесь по площади Кошута, послушайте аудиогид и узнайте тайны политической и архитектурной истории страны.
Описание билета

Аудиоэкскурсия по площади Кошута Начните знакомство с площадью Кошута, откуда открывается лучший вид на здание парламента. Включите аудиогид и узнайте о богатой истории этого места, услышите о памятниках Ференцу II Ракоци, жертвам красного террора и монументе Национальному единству. Аудиогид проведёт вас по знаковым точкам, рассказывая о драматических событиях «Кровавого четверга» и значении столичных мемориалов. Путешествие в сердце парламента После прогулки отправляйтесь в туристический центр Парламента, предъявите билет и получите многоязычный аудиогид. Пройдя контроль, вы подниметесь по парадной лестнице, где вас ждут длинные красные ковры, изящные люстры и золочёные украшения — атмосфера настоящего величия. Осмотрите Ассамблеи-холл, Купольный зал с драгоценностями короны и другие залы, где вершится законодательная история Венгрии. Политика, история и красота Внутри вы увидите Старый Верхний дом и Совет депутатов, узнаете об их роли в политической жизни и восхититесь архитектурой здания. Завершите визит на выставке «История палаты» — здесь оживают ключевые события парламента и страны. После экскурсии насладитесь прогулкой по окрестностям и откройте новые исторические сюжеты с помощью аудиогида. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
  • Не допускается: домашние животные.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в здание венгерского парламента
  • 45-минутная экскурсия по зданию
  • Обзор окрестностей
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
Budapest, Kossuth Lajos tér 1, 1055 Hungary
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
  • Не допускается: домашние животные
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Р
Роман
2 дек 2024
Интерьеры определённо стоит увидеть своими глазами. Очень рекомендую — жаль, что на осмотр отводится так мало времени
А
Ангелина
12 сен 2024
Здание действительно впечатляет — эффект «вау» гарантирован. Хотелось бы немного больше времени, чтобы рассмотреть потолки и коридоры по пути на четвёртый этаж
Д
Дмитрий
16 июл 2024
Отличная экскурсия с аудиогидом, пользоваться им просто, наушники брать не нужно. Всё организовано чётко, маршрут проходит через самые красивые залы парламента. Аудиогид рассказывает интересные факты и истории, много удачных мест для фото. Настоятельно советую посетить здание, чтобы оценить всю его архитектурную величественность.

