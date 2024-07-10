Столицу Венгрии называют восточно-европейским Парижем

Пешт — это сочетание старого города с современным дыханием. Достопримечательностями здесь сосредоточены множество монументальных и парадных зданий XIX века, построенных в псевдоисторическом стиле. Встретим кварталы солидной буржуазной архитектуры, тихие дворики, вкрапления будапештского ар-нуво/модерн, ресторанно-сувенирную улицу Ваци. Мои экскурсии — это комфортное сочетание рассказов о прошлом, настоящем и будущем Венгрии. Немного традиций, немного истории и советы для дальнейших самостоятельных прогулок. Организационные детали:По экскурсии я научу вас ориентироваться в городе, кaк пoпacть в интересные места, объясню как пользоваться городским транспортом, куда еще сходить, поделюсь, где проводить время, я даю помощь в планировании дальнейшей програм. С удовольствием стану Вам не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по Будапешту. Приходите на экскурсию в первый день приезда в город – и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе. Экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и где можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов. Важная информация:

Просьба прийти на велотур в удобной одежде и обуви.

Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи.

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