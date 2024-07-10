Пешеходная экскурсия по историческому центру Пешта позволит вам познакомиться с главными достопримечательностями этого города.
Вы увидите архитектурные памятники XIX века, прогуляетесь по улице Ваци и площади Вёрёшмарти, а также посетите другие интересные места. Этот маршрут идеально подходит для тех, кто только начинает своё знакомство с Будапештом.
Вы увидите архитектурные памятники XIX века, прогуляетесь по улице Ваци и площади Вёрёшмарти, а также посетите другие интересные места. Этот маршрут идеально подходит для тех, кто только начинает своё знакомство с Будапештом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Столицу Венгрии называют восточно-европейским Парижем
Пешт — это сочетание старого города с современным дыханием. Достопримечательностями здесь сосредоточены множество монументальных и парадных зданий XIX века, построенных в псевдоисторическом стиле. Встретим кварталы солидной буржуазной архитектуры, тихие дворики, вкрапления будапештского ар-нуво/модерн, ресторанно-сувенирную улицу Ваци. Мои экскурсии — это комфортное сочетание рассказов о прошлом, настоящем и будущем Венгрии. Немного традиций, немного истории и советы для дальнейших самостоятельных прогулок. Организационные детали:По экскурсии я научу вас ориентироваться в городе, кaк пoпacть в интересные места, объясню как пользоваться городским транспортом, куда еще сходить, поделюсь, где проводить время, я даю помощь в планировании дальнейшей програм. С удовольствием стану Вам не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по Будапешту. Приходите на экскурсию в первый день приезда в город – и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе. Экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и где можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов. Важная информация:
- Просьба прийти на велотур в удобной одежде и обуви.
- Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи.
• Гид ожидает с табличкой:
- Bp.
- Gid.
- Это включено в программу: услуги гида, аудиогид.
- Бесплатно: дети до 12-ти лет.
- Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут.
- Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час.
- Я рекомендую покупать 24-часовые билеты на весь день или другой вариант многодневного проездного абонемента на общественный транспорт. Это дает вам свободу чтобы с комфортом обнаруживать город.
Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Богоматери
- Кoнтрa Аквинкум
- Улица Ваци
- Площадь Вёрешмарти - Будапешт
- Колесо обозрения
- Площадь Дeaк
- Базилика
- Мемориал жертвам фашизма
- Площадь Свободы
- Парламент
Что включено
- Услуги гида
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Билет на городской транспорт,
Где начинаем и завершаем?
Начало: Nagyboldogasszony templom / Церковь Богоматери
Завершение: Парламента
Когда и сколько длится?
Когда: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Просьба прийти на велотур в удобной одежде и обуви
- Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи
- Гид ожидает с табличкой: BpGid
- Это включено в программу: услуги гида, аудиогид
- Бесплатно: дети до 12-ти лет
- Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут
- Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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