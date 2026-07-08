Экскурсия "Будапешт: триумфы и трагедии" предлагает уникальное путешествие по главным достопримечательностям города.Участники увидят величественное здание Парламента, узнают о его архитектурных особенностях и историческом значении.Прогулка вдоль Дуная подарит великолепные виды, а

памятник "Туфли на набережной" напомнит о трагических событиях Второй мировой войны. На площади Свободы гости услышат о дворцах и памятниках, отражающих разные взгляды на историю. Завершение экскурсии у базилики Святого Иштвана позволит узнать о первом христианском короле Венгрии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Будапешта - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. В апреле и октябре также приятно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, город менее загружен, но холод может ограничить прогулки на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.