Что вас ожидает

Парламент и набережная Дуная

Мы начнем знакомство с Будапештом у здания Парламента. Вы раскроете историю его строительства и расшифруете особенности архитектуры. Далее спуститесь к Дунаю и полюбуетесь великолепными панорамами города. Кроме того, я покажу пронзительный памятник жертвам Холокоста «Туфли на набережной» и расскажу о драматической судьбе венгерских евреев во время Второй мировой войны.

Базилика Святого Иштвана и площадь Свободы

На площади Свободы вы оцените украшающие ее дворцы и услышите о трагедии, связанной с одним из них. А также рассмотрите два памятника, посвященные одному и тому же событию, но отражающие совершенно разные взгляды на него. Завершится экскурсия у базилики Святого Иштвана. Мы поговорим о невероятной истории ее возведения и о первом христианском короле Венгрии.

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