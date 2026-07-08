Экскурсия "Будапешт: триумфы и трагедии" предлагает уникальное путешествие по главным достопримечательностям города.
Участники увидят величественное здание Парламента, узнают о его архитектурных особенностях и историческом значении.
Прогулка вдоль Дуная подарит великолепные виды, а
Участники увидят величественное здание Парламента, узнают о его архитектурных особенностях и историческом значении.
Прогулка вдоль Дуная подарит великолепные виды, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура Парламента
- 🌊 Виды на Дунай
- 🕊️ Памятник жертвам Холокоста
- 🏰 История площади Свободы
- ⛪ Базилика Святого Иштвана
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Будапешта - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. В апреле и октябре также приятно, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, город менее загружен, но холод может ограничить прогулки на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Парламент
- Базилика Святого Иштвана
- Площадь Свободы
- Туфли на набережной
Описание экскурсии
Парламент и набережная Дуная
Мы начнем знакомство с Будапештом у здания Парламента. Вы раскроете историю его строительства и расшифруете особенности архитектуры. Далее спуститесь к Дунаю и полюбуетесь великолепными панорамами города. Кроме того, я покажу пронзительный памятник жертвам Холокоста «Туфли на набережной» и расскажу о драматической судьбе венгерских евреев во время Второй мировой войны.
Базилика Святого Иштвана и площадь Свободы
На площади Свободы вы оцените украшающие ее дворцы и услышите о трагедии, связанной с одним из них. А также рассмотрите два памятника, посвященные одному и тому же событию, но отражающие совершенно разные взгляды на него. Завершится экскурсия у базилики Святого Иштвана. Мы поговорим о невероятной истории ее возведения и о первом христианском короле Венгрии.
Организационные детали
- По желанию можно подняться на смотровую площадку базилики. Цена билета — 10 евро с человека.
- В любой точке маршрута мы можем устроить кофейную паузу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Парламента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 28 туристов
Меня зовут Елена, я живу в Будапеште более 30 лет. По образованию — культуролог. Постараюсь показать вам венгерскую столицу так, чтобы вы ее прочувствовали и полюбили!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Впервые были в Венгрии и очень рада, что попали на экскурсию к Елене. Было познавательно, интересно и увлекательно. С юмором и любовью к своему делу, экскурсовод рассказала о знаковых моментах в истории города и влюбила рассказами об архитектуре Поэтому искренне рекомендую!
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О
Здравствуйте! Экскурсия очень понравилась! Мы были всего 2 дня в Будапеште и на этой экскурсии узнали много исторических фактов и вместе с нашим гидом Еленой посмотрели город. Она не только знает основные достопримечательности, но и отвечала на все наши вопросы. Большое спасибо вашей команде, что даёте возможность быстро найти хороших гидов по любой стране!
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Е
Интереснейший гид с прекрасной эрудицией и знанием материала. Порекомендую на все 100%.
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