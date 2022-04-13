Будапешт: триумфы и трагедии

Погулять по Пешту и узнать его истории в компании культуролога

Индивидуальная
Будапешт сочетает, казалось бы, несочетаемое: дворцы и руины, блеск и боль, пафос и уют.

Я расскажу о его взлетах и падениях, помогу почувствовать его дыхание и полюбить контрасты.

Вы увидите устремленное ввысь здание Парламента, грандиозную базилику Святого Иштвана, площадь Свободы, памятник «Туфли на набережной».

И это далеко не все!
Будапешт: триумфы и трагедии
Будапешт: триумфы и трагедии
Будапешт: триумфы и трагедии
Будапешт: триумфы и трагедии
Будапешт: триумфы и трагедии
Будапешт: триумфы и трагедии
Будапешт: триумфы и трагедии
Будапешт: триумфы и трагедии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Парламент и набережная Дуная

Мы начнем знакомство с Будапештом у здания Парламента. Вы раскроете историю его строительства и расшифруете особенности архитектуры. Далее спуститесь к Дунаю и полюбуетесь великолепными панорамами города. Кроме того, я покажу пронзительный памятник жертвам Холокоста «Туфли на набережной» и расскажу о драматической судьбе венгерских евреев во время Второй мировой войны.

Базилика Святого Иштвана и площадь Свободы

На площади Свободы вы оцените украшающие ее дворцы и услышите о трагедии, связанной с одним из них. А также рассмотрите два памятника, посвященные одному и тому же событию, но отражающие совершенно разные взгляды на него. Завершится экскурсия у базилики Святого Иштвана. Мы поговорим о невероятной истории ее возведения и о первом христианском короле Венгрии.

Организационные детали

  • По желанию можно подняться на смотровую площадку базилики. Цена билета — 10 евро с человека.
  • В любой точке маршрута мы можем устроить кофейную паузу

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Парламента
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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