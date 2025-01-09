Аудиогиды и аудиоэкскурсии Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Будапеште на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда
Пешая
2 часа
1 отзыв
Аудиогид
Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда
Откройте секреты старинной Будайской крепости вместе с удобным мобильным компаньоном
Начало: У Венских ворот крепости
«Программа включает ещё 26 интересных мест с увлекательными аудиокомментариями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Впервые в Будапеште: аудиопрогулка по величественному району Пешта
Пешая
2 часа
Аудиогид
Впервые в Будапеште: аудиопрогулка по величественному району Пешта
Начало: Széchenyi Chain Bridge - Цепной мост Сечени
«За два часа аудиоэкскурсии вы посетите главные визитные карточки Будапешта и почувствуете ритм города»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€15 за человека
Обзорная аудиоэкскурсия по Будапешту с билетом в Большую синагогу
Пешая
2 часа
Билеты
Обзорная аудиоэкскурсия по Будапешту с билетом в Большую синагогу
В своём темпе познакомиться с достопримечательностями и историей города
Начало: У синагоги на улице Дохани
«Аудиосопровождение внутри не включено в программу — вы сможете осмотреть синагогу самостоятельно»
Сегодня в 10:00
30 мар в 10:00
€43 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда
  2. Впервые в Будапеште: аудиопрогулка по величественному району Пешта
  3. Обзорная аудиоэкскурсия по Будапешту с билетом в Большую синагогу
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в марте 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 43. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Аудиогиды», 1 ⭐ отзыв, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май