Аудиогид
Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда
Откройте секреты старинной Будайской крепости вместе с удобным мобильным компаньоном
Начало: У Венских ворот крепости
«Программа включает ещё 26 интересных мест с увлекательными аудиокомментариями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Аудиогид
Впервые в Будапеште: аудиопрогулка по величественному району Пешта
Начало: Széchenyi Chain Bridge - Цепной мост Сечени
«За два часа аудиоэкскурсии вы посетите главные визитные карточки Будапешта и почувствуете ритм города»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€15 за человека
Билеты
Обзорная аудиоэкскурсия по Будапешту с билетом в Большую синагогу
В своём темпе познакомиться с достопримечательностями и историей города
Начало: У синагоги на улице Дохани
«Аудиосопровождение внутри не включено в программу — вы сможете осмотреть синагогу самостоятельно»
Сегодня в 10:00
30 мар в 10:00
€43 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия9 января 2025Посетили с аудиогидом крепость. История города и крепости описана хорошо. Информации достаточно, есть немало интересных фактов, которые не пишут в википедии.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Аудиогиды»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в марте 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 43. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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