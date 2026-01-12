читать дальше

дороге в Хюэ, посетили много исторических локаций, пагода Тхьенму, в Хюэ обедали в кафе "Нина", понравилось. Очень красивая дорога через перевал.

Так как мы выехали из Донага на два часа позже (по нашим непредвиденным причинам), не успели в первый день попасть на экскурсию Императорский город с дворцами и храмами, которые являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Александр, согласился встретиться с нами на следующий день и завершить экскурсию. За что мы очень ему благодарны. Гид рассказал нам о истории монархов династии Нгуен, показал все значимые дворцы и места в крепости. А дальше мы остались гулять одни в спокойном режиме.

Экскурсия была интересная и познавательная, с хорошим таймингом. Нигде не бежали, но и все успели посетить. Благодарим за погружение во Вьетнам.