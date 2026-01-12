Мои заказы

Хюэ – экскурсии в Дананге

Найдено 3 экскурсии в категории «Хюэ» в Дананге на русском языке, цены от $155. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
Раскрыть тайны одного из самых красивых старинных городов Центрального Вьетнама
Начало: У вашего отеля
7 фев в 08:30
8 фев в 08:30
от $460 за всё до 15 чел.
По следам династии Нгуен: тайны древнего города Хюэ
На машине
10 часов
Групповая
до 15 чел.
По следам династии Нгуен: тайны древнего города Хюэ
Окунуться в атмосферу императорской столицы в поездке из Дананга
Начало: У отеля Yarra Ocean Suites Danang
Расписание: в понедельник, субботу и воскресенье в 08:00
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
$155 за человека
Из Дананга - в королевский город Хюэ
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Погрузитесь в атмосферу древнего Хюэ, исследуя его императорские дворцы и пагоды, сохранившие дух вьетнамской истории
27 фев в 07:00
2 мар в 07:00
от $410 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 января 2026
    Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
    Очень понравилась поездка с гидом Александром из команды Александра в Хюэ! Всё было организовано комфортно и спокойно, и что особенно
    читать дальше

    важно для нас - даже с трехлетним ребёнком было легко и интересно. Гид внимательный и профессиональный, рассказы живые и увлекательные, маршрут хорошо продуман. Логистика выстроена очень удобно, переезды не утомляли, было достаточно времени как на прогулки, так и на отдых. Поездка прошла легко и без спешки. Получился тёплый и приятный день, ещё и с погодой повезло ☺️ С удовольствием рекомендуем и команду, и маршрут!

  • И
    Ирина
    6 сентября 2025
    Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
    Экскурсия, проведенная Александром, из Донага в Хюэ получилась индивидуальная (2 чел) и забронирована заранее. За нами приехали в отель вовремя.
    читать дальше

    дороге в Хюэ, посетили много исторических локаций, пагода Тхьенму, в Хюэ обедали в кафе "Нина", понравилось. Очень красивая дорога через перевал.
    Так как мы выехали из Донага на два часа позже (по нашим непредвиденным причинам), не успели в первый день попасть на экскурсию Императорский город с дворцами и храмами, которые являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.
    Александр, согласился встретиться с нами на следующий день и завершить экскурсию. За что мы очень ему благодарны. Гид рассказал нам о истории монархов династии Нгуен, показал все значимые дворцы и места в крепости. А дальше мы остались гулять одни в спокойном режиме.
    Экскурсия была интересная и познавательная, с хорошим таймингом. Нигде не бежали, но и все успели посетить. Благодарим за погружение во Вьетнам.

  • N
    Natalia
    25 июня 2025
    Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
    Ездили на экскурсию в мини-группе: я с мужем и две девушки. Экскурсия прошла замечательно! Путь в Хюэ занимает около 3
    читать дальше

    часов, но по дороге есть остановки в локациях с красивым видом, так что дорога пролетает незаметно. Гид Александр прекрасный рассказчик, знает много фактов про места и Вьетнам в целом, а еще всегда поможет сделать красивые фото и подсказать локации с лучшим видом:) Территория дворца восхищает своими размерами, она огромная! Город в целом восхищает исторической архитектурой, ощущается большая разница с современным Данангом) Рекомендую посетить экскурсию и увидеть эту величественную красоту своими глазами!

  • Н
    Николаева
    23 апреля 2025
    Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
    Очень и очень интересная экскурсия! Невероятно красиво и интересно! Отдыхать в Дананге и не съездить в Хюэ - преступление! Однозначно
    читать дальше

    рекомендую эту экскурсию, она стоит каждого потраченного доллара! Организатор всегда на связи, готов ответить на любые вопросы и учесть пожелания, очень приятно такое отношение. Это действительно было круто!

  • Д
    Дина
    17 апреля 2025
    Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
    Добрый день! Бронировала экскурсию в город Хюэ, на апрель 2025 года. Очень понравилась организация поездки. Место очень интересное, историческое, но
    читать дальше

    ходить пешком надо будет много. Достопримечательности внесены в список наследия ЮНЕСКО. Рекомендую съездить. Спасибо организаторам поездки за интересную и насыщенную программу.

