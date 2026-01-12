Индивидуальная
до 15 чел.
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
Раскрыть тайны одного из самых красивых старинных городов Центрального Вьетнама
Начало: У вашего отеля
7 фев в 08:30
8 фев в 08:30
от $460 за всё до 15 чел.
Групповая
до 15 чел.
По следам династии Нгуен: тайны древнего города Хюэ
Окунуться в атмосферу императорской столицы в поездке из Дананга
Начало: У отеля Yarra Ocean Suites Danang
Расписание: в понедельник, субботу и воскресенье в 08:00
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
$155 за человека
Индивидуальная
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Погрузитесь в атмосферу древнего Хюэ, исследуя его императорские дворцы и пагоды, сохранившие дух вьетнамской истории
27 фев в 07:00
2 мар в 07:00
от $410 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина12 января 2026Очень понравилась поездка с гидом Александром из команды Александра в Хюэ! Всё было организовано комфортно и спокойно, и что особенно
- ИИрина6 сентября 2025Экскурсия, проведенная Александром, из Донага в Хюэ получилась индивидуальная (2 чел) и забронирована заранее. За нами приехали в отель вовремя.
Пр
- NNatalia25 июня 2025Ездили на экскурсию в мини-группе: я с мужем и две девушки. Экскурсия прошла замечательно! Путь в Хюэ занимает около 3
- ННиколаева23 апреля 2025Очень и очень интересная экскурсия! Невероятно красиво и интересно! Отдыхать в Дананге и не съездить в Хюэ - преступление! Однозначно
- ДДина17 апреля 2025Добрый день! Бронировала экскурсию в город Хюэ, на апрель 2025 года. Очень понравилась организация поездки. Место очень интересное, историческое, но
