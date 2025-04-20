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Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи

Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге

«После канатной дороги отправимся к 150-метровому Золотому мосту»