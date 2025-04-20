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10%
Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу Бана Хиллс: канатная дорога, Золотой мост и французская деревня. Всё включено для вашего комфорта и удовольствия
Начало: В Дананге
«Мост Любви и мост Дракона — начнём с панорамы Дананга и визитных карточек города»
Расписание: ежедневно в 08:00
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
$81
$90 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога»
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
«После канатной дороги отправимся к 150-метровому Золотому мосту»
Расписание: ежедневно в 07:30
3 авг в 07:30
4 авг в 07:30
$175 за человека
Круиз
Тайны Мраморных гор + вечерний круиз
Насладитесь уникальным путешествием по Мраморным горам и вечерним круизом по реке Хан. Откройте для себя красоту и культуру Центрального Вьетнама
Начало: От вашего отеля
«Вы насладитесь прохладой и прокатитесь под Мостом дракона — главной достопримечательностью Дананга»
3 авг в 14:00
4 авг в 14:00
$230 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся20 апреля 2025Экскурсия очень понравилась, у нас получилась на 2-х человек, что очень порадовало. Поехали на комфортабельный машине с гидом, который на всей протяженности маршрута рассказывала об истории Вьетнама. Было очень интересно. Сама экскурсия была очень запоминающей, особенно мостом "Руки Бога", красивым садом Любви. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Мосты»
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Сколько стоит экскурсия по Данангу в июле 2025
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