Хюэ — древняя столица Вьетнама. Над её архитектурным обликом веками работали лучшие зодчие страны. Вы погуляете по Императорскому городу 19 века с восточными дворцами, парками, прудами и экзотическими деревьями. Увидите семиэтажную пагоду, посетите королевские усыпальницы и необычный католический храм. А мы поделимся богатой историей этих удивительных мест.

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Описание

Что вас ожидает

Императорская цитадель — визитная карточка Хюэ. Это гигантский комплекс 19 века, обнесённый крепостной стеной. Здесь жили, работали и проводили время члены императорской семьи. Вы увидите прекрасно сохранившиеся дворцы, мосты, храмы и церемониальные павильоны. Услышите их историю и раскроете особенности архитектуры.

Пагода Тхьенму — вы оцените элегантную семиуровневую пагоду, живописно расположенную на высоком холме. Мы расскажем, кому она посвящена и при каких обстоятельствах её построили.

Королевские усыпальницы — мы покажем вам несколько усыпальниц императоров династии Нгуен и поясним, почему они так сильно отличаются друг от друга по стилю и внутреннему убранству.

Собор Фу Кам — римско-католический храм, возведённый в 1965 году с использованием новейших на тот момент архитектурных концепций. Каких именно — вы узнаете на экскурсии.

Организационные детали