Из Дананга - в королевский город Хюэ

Великолепный дворцовый комплекс, семиэтажная пагода, древние усыпальницы и римский храм за 1 день

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Хюэ — древняя столица Вьетнама. Над её архитектурным обликом веками работали лучшие зодчие страны.

Вы погуляете по Императорскому городу 19 века с восточными дворцами, парками, прудами и экзотическими деревьями. Увидите семиэтажную пагоду, посетите королевские усыпальницы и необычный католический храм. А мы поделимся богатой историей этих удивительных мест.
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
Из Дананга - в королевский город Хюэ
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Императорская цитадель — визитная карточка Хюэ. Это гигантский комплекс 19 века, обнесённый крепостной стеной. Здесь жили, работали и проводили время члены императорской семьи. Вы увидите прекрасно сохранившиеся дворцы, мосты, храмы и церемониальные павильоны. Услышите их историю и раскроете особенности архитектуры.

Пагода Тхьенму — вы оцените элегантную семиуровневую пагоду, живописно расположенную на высоком холме. Мы расскажем, кому она посвящена и при каких обстоятельствах её построили.

Королевские усыпальницы — мы покажем вам несколько усыпальниц императоров династии Нгуен и поясним, почему они так сильно отличаются друг от друга по стилю и внутреннему убранству.

Собор Фу Кам — римско-католический храм, возведённый в 1965 году с использованием новейших на тот момент архитектурных концепций. Каких именно — вы узнаете на экскурсии.

Организационные детали

  • Транспорт и входные билеты включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Святые места
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы

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