Погрузитесь в атмосферу древнего Хюэ, исследуя его императорские дворцы и пагоды, сохранившие дух вьетнамской истории
Древняя столица Вьетнама, Хюэ, приглашает на увлекательное путешествие по своим историческим достопримечательностям.
Императорская цитадель, обнесённая крепостной стеной, хранит тайны прошлого, а семиуровневая пагода Тхьенму завораживает своей элегантностью. Королевские усыпальницы императоров династии Нгуен поражают разнообразием стилей и убранства. Собор Фу Кам, построенный в 1965 году, демонстрирует новейшие архитектурные концепции того времени. Все эти места ждут вашего визита, чтобы рассказать свои истории
Императорская цитадель — визитная карточка Хюэ. Это гигантский комплекс 19 века, обнесённый крепостной стеной. Здесь жили, работали и проводили время члены императорской семьи. Вы увидите прекрасно сохранившиеся дворцы, мосты, храмы и церемониальные павильоны. Услышите их историю и раскроете особенности архитектуры.
Пагода Тхьенму — вы оцените элегантную семиуровневую пагоду, живописно расположенную на высоком холме. Мы расскажем, кому она посвящена и при каких обстоятельствах её построили.
Королевские усыпальницы — мы покажем вам несколько усыпальниц императоров династии Нгуен и поясним, почему они так сильно отличаются друг от друга по стилю и внутреннему убранству.
Собор Фу Кам — римско-католический храм, возведённый в 1965 году с использованием новейших на тот момент архитектурных концепций. Каких именно — вы узнаете на экскурсии.
Организационные детали
Транспорт и входные билеты включены в стоимость
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 332 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Л
Лина
Экскурсия была познавательной и с четким таймингом. Хороший русский язык у гида, что не могло не порадовать! Приятный человек и красивые локации.
+1
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С
Сергей
Экскурсовод не очень хорошо владела русским языком. Экскурсия была скучновата. Но места посещения шикарные. Смотрите фото.
+2
Игорь
Ответ организатора:
Здравствуйте, большое спасибо за ваш отзыв. Все вьетнамские гиды, которые проводят наши экскурсии проходят обязательную аккредитацию и имеют лицензию, подтверждающую владение читать дальшеуменьшить
русским языком на уровне не ниже B2. Тем не менее мы уделим дополнительное внимание их обучению и улучшению их навков владения русским языком. Спасибо за обратную связь по содержимому программы. Дело в том, что экскурсия в Хюэ имеет ярко выраженный фокус на историю Вьетнама. Мы обязательно рассмотрим возможность модификации программы и добавим в нее развлекательные активности, чтобы разнообразить опыт наших путешественников в будущем. Очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий, желаем вам увлекательных путешествий в будущем и благодарим за отзывы уоторые помогают нам становиться лучше!
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