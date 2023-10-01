Великолепный дворцовый комплекс, семиэтажная пагода, древние усыпальницы и римский храм за 1 день
Вы погуляете по Императорскому городу 19 века с восточными дворцами, парками, прудами и экзотическими деревьями. Увидите семиэтажную пагоду, посетите королевские усыпальницы и необычный католический храм. А мы поделимся богатой историей этих удивительных мест.
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Описание
Что вас ожидает
Императорская цитадель — визитная карточка Хюэ. Это гигантский комплекс 19 века, обнесённый крепостной стеной. Здесь жили, работали и проводили время члены императорской семьи. Вы увидите прекрасно сохранившиеся дворцы, мосты, храмы и церемониальные павильоны. Услышите их историю и раскроете особенности архитектуры.
Пагода Тхьенму — вы оцените элегантную семиуровневую пагоду, живописно расположенную на высоком холме. Мы расскажем, кому она посвящена и при каких обстоятельствах её построили.
Королевские усыпальницы — мы покажем вам несколько усыпальниц императоров династии Нгуен и поясним, почему они так сильно отличаются друг от друга по стилю и внутреннему убранству.
Собор Фу Кам — римско-католический храм, возведённый в 1965 году с использованием новейших на тот момент архитектурных концепций. Каких именно — вы узнаете на экскурсии.
Организационные детали
- Транспорт и входные билеты включены в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.