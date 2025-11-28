Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
Расписание: ежедневно в 08:00
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$90 за человека
Индивидуальная
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и многое другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Завтра в 13:00
28 ноя в 06:00
от $650 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога»
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Хойане или Дананге
Расписание: ежедневно в 07:30
29 ноя в 07:30
30 ноя в 07:30
$175 за человека
