Индивидуальная
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
Завтра в 11:30
28 ноя в 08:00
от $400 за человека
Индивидуальная
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и многое другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Завтра в 12:00
28 ноя в 06:00
от $650 за человека
Групповая
до 15 чел.
Пять чувств Хойана (из Дананга)
Ощутите Хойан всеми чувствами: от ароматов до вкусов. Прогулка по историческим местам и вечер на лодках создадут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
28 ноя в 13:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Романтический Хойан и Мишон
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама, посетив Хойан и храмовый комплекс Мишон. Исторические руины и яркие фонари ждут вас
Начало: У вашего отеля
29 ноя в 07:00
30 ноя в 07:00
от $430 за всё до 10 чел.
